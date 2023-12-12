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Simge Sağın fena nazara geldi! Yoğun tempoya dayanamadı, hastaneye kaldırıldı

Simge Sağın sahnede fenalaştı. Kulise geçerek bir süre dinlenen güzel sanatçı, daha sonra sahneye tekrar çıktı. Fakat konser sonrası ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Aralık 2023 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:00
Simge Sağın fena nazara geldi! Yoğun tempoya dayanamadı, hastaneye kaldırıldı

Yaz aylarında en çok konser veren sanatçılar arasında yer alan Simge Sağın, kış aylarında da durmak nedir bilmiyor. Yoğun tempoda çalışan güzel şarkıcı, geçtiğimiz gün İstanbul'da sevenleriyle buluştu.




Sesiyle kulağa, güzelliğiyle gözlere hitap eden şarkıcıya nazar değdi. Şarkı söylediği esnada bir anda fenalaşan Sağın, konseri yarıda kesti.



Ünlü şarkıcı, bir süre şarkılarına ara vererek kulise geçti. Kuliste kendini toparlayıp yaklaşık yarım saat sonra tekrar sahneye dönen Simge Sağın, zor da olsa konserini tamamladı. Güzel şarkıcı, konser biter bitmez ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı.



Ateşi çıkan ve bir süre hastanede kalan güzel şarkıcı, virüs kaptığını açıkladı. Sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyaran ünlü şarkıcı, iyi olduğunu dile getirdi.

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