Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen samimi itiraf: Parayı duyunca senaryoyu okumadım

Şimdilerde sosyal medyaya merak salan ve videolarıyla da herkesi güldüren Nurgül Yeşilçay'ın dobra ve içten halleri de ayrı bir gündem konusu oluyor. Bu sefer gündeme oturmasının sebebi ise Berfu Yenenler'in programına konuk olduğunda yaptığı açıklamalar oldu.



Yeşilçay, Asmalı Konak bittikten sonra bir diziden "Ne aldıysan 10 katını vereceğim" teklifi aldığını ve parayı duyunca da senaryoyu bile okumadığını itiraf etti.