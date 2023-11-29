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Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen samimi itiraf: Parayı duyunca senaryoyu okumadım

Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen itiraf... Yeşilçay, “Asmalı Konak’tan aldığım paranın 10 katını bir sonraki diziden peşin aldım. Görgüsüzlük yaparak galeriye gidip en pahalı aracı satın aldım” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Kasım 2023 Güncelleme 29 Kasım 2023, 07:02
Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra gelen samimi itiraf: Parayı duyunca senaryoyu okumadım

Şimdilerde sosyal medyaya merak salan ve videolarıyla da herkesi güldüren Nurgül Yeşilçay'ın dobra ve içten halleri de ayrı bir gündem konusu oluyor. Bu sefer gündeme oturmasının sebebi ise Berfu Yenenler'in programına konuk olduğunda yaptığı açıklamalar oldu.

Yeşilçay, Asmalı Konak bittikten sonra bir diziden "Ne aldıysan 10 katını vereceğim" teklifi aldığını ve parayı duyunca da senaryoyu bile okumadığını itiraf etti.

"GÖRGÜSÜZLÜĞÜ BAK"
"Ya olabilir mi böyle bir şey?" diyerek heyecanlanan Yeşilçay, "Bak şimdi gittim şeye, görgüsüzlüğe bak! Ay sefam olsun! Arabacıya gittim, 'en pahalısı hangisi?' dedim. İki tane araba gösterdi, bir tanesini aldım' açıklamasında bulundu.



Bunun üzerine Berfu Yenenler, "İlk bölüm maaşınla mı?" diye sorunca, Nurgül Yeşilçay da "Toptan para aldım, sen bilmezsin fakir!" diyerek bombayı patlattı. Bu teklifi yapan dizinin de Hande Ataizi ile beraber rol aldığı Melekler Adası dizisi olduğunu belirtti!

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