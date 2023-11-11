Cansu Tosun, Serenay Sarıkaya’nın annesiyle yasak aşk yaşayan babasıyla ilgili ilk kez konuştu: O benim babam!







Herkes kendi yaptığından sorumludur. Görüşmediğim falan da doğru değil. Olur mu öyle bir şey? Babam o benim" diyerek ilk kez konuyla ilgili konuşmuş oldu.

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