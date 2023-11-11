Cansu Tosun, Serenay Sarıkaya’nın annesiyle yasak aşk yaşayan babasıyla ilgili ilk kez konuştu: O benim babam!

Magazin gündemini bir süredir meşgul eden Cansu Tosun'un babasının Serenay Sarıkaya'nın annesi ile yasak aşk yaşamaya başlaması ortalığı yangın yerine çevirmişti.
Magazin gündemini bir süredir meşgul eden Cansu Tosun'un babasının Serenay Sarıkaya'nın annesi ile yasak aşk yaşamaya başlaması ortalığı yangın yerine çevirmişti.
Gözlerin çevrildiği Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun ise sessizliğie gömülmüştü. Hatta bu olayın ardından Cansu Tosun'un babasıyla irtibatı kestiği ve aldatılan annesi Serpil Tosun'un yanında olduğu konuşuluyordu.
"GÖRÜŞÜYORUZ"
Cansu Tosun önceki gün bir galada boy gösterdi. Yasak aşkla ilgili hiç konuşmayan Tosun, sorular karşısında, "Konuşmak istemiyorum çünkü kendi özel hayatımı da konuşmuyorum.
Herkes kendi yaptığından sorumludur. Görüşmediğim falan da doğru değil. Olur mu öyle bir şey? Babam o benim" diyerek ilk kez konuyla ilgili konuşmuş oldu.