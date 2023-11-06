Ufuk Özkan’dan haber var! Siroz teşhisi konulan başarılı oyuncu durumu hakkında konuştu: Çok dikkat etmeye çalışıyorum





YOĞUN İLGİ

İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Başarılı sanatçı, bir süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Kısa alışverişin ardından kendisini almaya gelen aracına yönelen usta isme, sevenlerinin ilgisi bir hayli yoğundu.





DİVA ALARMI

Bülent Ersoy, Tan ve Cem Adrian'dan aldığı iki yeni şarkısının okumaları için stüdyoya girecek. Stüdyoyu bir haftalığına kapatan Diva'nın okumalarının yapılacağı stüdyoda taarruza geçildi. Temizlik ve titizlik hastalığı olduğu bilinen Ersoy için stüdyo dezenfekte edildi. Ayrıca stüdyonun tuvaletleri tepeden tırnağa Diva için yenilendi. Ünlü sanatçının kayıtları bitene kadar stüdyo başkalarına kapalı tutulacak ve her gün özel bir ekip tarafından temizlenecek.





SORULARI ES GEÇTİ!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Etiler'de trafikte görüntülendi. Aracının içinde ışıklarda objektiflere poz veren sosyetik güzel, geçtiğimiz aylarda 2 aylık hamile iken bebeğini kaybettiği konuşulmuştu. Ünlü çift iddiaya göre kötü haberi rutin doktor kontrolünde öğrenmişti. Konuyla ilgili soruya Aslıhan Doğan Turan, "Sonra konuşuruz" diyerek hızlıca oradan ayrıldı. Sosyetik güzel, her defasında geniş bir aile olmak istediğini dile getiriyor.





İKİ DEV BULUŞTU

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin, 10. durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali'nde dün iki dev isim buluştu. Türkan Şoray ve Ediz Hun, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda bir araya geldi. İkili Yeşilçam filmlerini aratmayan eski model beyaz bir limuzinle getirildi.