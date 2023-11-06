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Ufuk Özkan'dan haber var! Siroz teşhisi konulan başarılı oyuncu durumu hakkında konuştu: Çok dikkat etmeye çalışıyorum

Ufuk Özkan, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Siroz teşhisi konulan başarılı oyuncu durumu hakkında konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 6 Kasım TAKVİM gazetesi saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Kasım 2023 Güncelleme 06 Kasım 2023, 07:01
Ufuk Özkan’dan haber var! Siroz teşhisi konulan başarılı oyuncu durumu hakkında konuştu: Çok dikkat etmeye çalışıyorum

Ufuk Özkan, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Siroz teşhisi konulan başarılı oyuncu sevenlerini korkutmuştu. Yavaş yavaş toparlayan Özkan, sağlık durumu hakkında, "Şu an gayet iyiyim. Düzenli olarak hastane kontrollerim ve ilaç tedavilerim var. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



YORGUNLUK ATTI!
Ebru Yaşar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir AVM'deydi. Güzel şarkıcı, meydan katında bir restorana geçerek kahve içip yorgunluğunu attı. Akşam yemeğinin ardından AVM'den ayrılmak için aracına yönelen Yaşar, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.



SEZONU AÇTI!
Sibel Can, önceki gece Maslak'ta bir mekanda sahne alarak kış eğlence sezonunu açmış oldu. Neşeli tavırlarıyla etrafına ışık saçan Can, mekanı hıncahınç dolduran dinleyicilerinin karşısına hareketli parçalarla çıktı. Sahneye uzun, zarif ve ışıltılı sahne elbisesi ile çıkan sanatçı, hayran bıraktı. Can, şarkı aralarında minik sohbetler etmeyi de ihmal etmedi.



YOĞUN İLGİ
İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Başarılı sanatçı, bir süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Kısa alışverişin ardından kendisini almaya gelen aracına yönelen usta isme, sevenlerinin ilgisi bir hayli yoğundu.



DİVA ALARMI
Bülent Ersoy, Tan ve Cem Adrian'dan aldığı iki yeni şarkısının okumaları için stüdyoya girecek. Stüdyoyu bir haftalığına kapatan Diva'nın okumalarının yapılacağı stüdyoda taarruza geçildi. Temizlik ve titizlik hastalığı olduğu bilinen Ersoy için stüdyo dezenfekte edildi. Ayrıca stüdyonun tuvaletleri tepeden tırnağa Diva için yenilendi. Ünlü sanatçının kayıtları bitene kadar stüdyo başkalarına kapalı tutulacak ve her gün özel bir ekip tarafından temizlenecek.



SORULARI ES GEÇTİ!
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Etiler'de trafikte görüntülendi. Aracının içinde ışıklarda objektiflere poz veren sosyetik güzel, geçtiğimiz aylarda 2 aylık hamile iken bebeğini kaybettiği konuşulmuştu. Ünlü çift iddiaya göre kötü haberi rutin doktor kontrolünde öğrenmişti. Konuyla ilgili soruya Aslıhan Doğan Turan, "Sonra konuşuruz" diyerek hızlıca oradan ayrıldı. Sosyetik güzel, her defasında geniş bir aile olmak istediğini dile getiriyor.



İKİ DEV BULUŞTU
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin, 10. durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali'nde dün iki dev isim buluştu. Türkan Şoray ve Ediz Hun, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda bir araya geldi. İkili Yeşilçam filmlerini aratmayan eski model beyaz bir limuzinle getirildi.



MUTLULUK TAKVİMİ!
Gazetemizde sayfa sekreterliği görevini yürüten çalışma arkadaşımız Evren Alparslan, önceki gün Noora Asker ile dünyaevine girdi. Sayfa tasarımlarıyla her daim adından söz ettiren Evren Alparslan ve özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan Noora Asker'in nikahı Şişli'de kıyıldı. Bizler de çalışma arkadaşımıza 'bir ömür boyu mutluluklar' diliyoruz.



DİVA ALARMI
Bülent Ersoy, Tan ve Cem Adrian'dan aldığı iki yeni şarkısının okumaları için stüdyoya girecek. Stüdyoyu bir haftalığına kapatan Diva'nın okumalarının yapılacağı stüdyoda taarruza geçildi. Temizlik ve titizlik hastalığı olduğu bilinen Ersoy için stüdyo dezenfekte edildi. Ayrıca stüdyonun tuvaletleri tepeden tırnağa Diva için yenilendi. Ünlü sanatçının kayıtları bitene kadar stüdyo başkalarına kapalı tutulacak ve her gün özel bir ekip tarafından temizlenecek.

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