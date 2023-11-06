Ufuk Özkan’dan haber var! Siroz teşhisi konulan başarılı oyuncu durumu hakkında konuştu: Çok dikkat etmeye çalışıyorum

Ufuk Özkan, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Siroz teşhisi konulan başarılı oyuncu sevenlerini korkutmuştu. Yavaş yavaş toparlayan Özkan, sağlık durumu hakkında, "Şu an gayet iyiyim. Düzenli olarak hastane kontrollerim ve ilaç tedavilerim var. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
YORGUNLUK ATTI!
Ebru Yaşar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir AVM'deydi. Güzel şarkıcı, meydan katında bir restorana geçerek kahve içip yorgunluğunu attı. Akşam yemeğinin ardından AVM'den ayrılmak için aracına yönelen Yaşar, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.
SEZONU AÇTI!
Sibel Can, önceki gece Maslak'ta bir mekanda sahne alarak kış eğlence sezonunu açmış oldu. Neşeli tavırlarıyla etrafına ışık saçan Can, mekanı hıncahınç dolduran dinleyicilerinin karşısına hareketli parçalarla çıktı. Sahneye uzun, zarif ve ışıltılı sahne elbisesi ile çıkan sanatçı, hayran bıraktı. Can, şarkı aralarında minik sohbetler etmeyi de ihmal etmedi.