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İltifat yağmuru! Levent Dörter'den eşi Dilan Çıtak'a övgü dolu sözler: Çuval bile yakışır

Dilan Çıtak, geçtiğimiz gün eşi Levent Dörter ile Nişantaşı'nda el ele, görüntülendi. Çıtak, "Yeni albümüm 'Kasko' insanlar tarafından çok beğenildi. O yüzden çok mutluyum" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Kasım 2023 Güncelleme 01 Kasım 2023, 07:00
İltifat yağmuru! Levent Dörter’den eşi Dilan Çıtak’a övgü dolu sözler: Çuval bile yakışır

Dilan Çıtak, geçtiğimiz gün eşi Levent Dörter ile Nişantaşı'nda el ele, görüntülendi. Çıtak, "Yeni albümüm 'Kasko' insanlar tarafından çok beğenildi. O yüzden çok mutluyum" dedi. Geçtiğimiz günlerde mini etekli bir fotoğrafı çok konuşulan Çıtak, "Bu çok garipsenmemeli bence" şeklinde konuştu. Eşi Dörtel ise, "Kıskanacağım hiçbir şey yok. Karım, kendisine yakışan her şeyi giymekte özgür... Ayrıca karım ne giyse çok yakışır, çuval bile giyse yakışır" dedi. (Aydın HAMZA)



KAÇIŞ SAATİ!
Cansu Tosun, kendi oynadığı tiyatro oyunu çıkışında görüntülendi. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili sorulara Tosun, "Arkadaşlar ben gideyim, oyun saati geldi" diye cevap vererek, konuyla ilgili sessizliğini korudu.


ÇILDIRDIK DELİRDİK
Derya Tuna, önceki akşam bir arkadaşıyla Tarabya'da yemekteydi. Yakın zamanda ikiz torun sahibi olacak olan Tuna, "Çok heyecanlıyız. İkiz olacağını ilk duyduğumuz zaman çıldırdık, delirdik. Bizim ailemizde ikiz yok ama İbrahim beyin ailesinde varmış. Bu da benim oğluma nasip oldu" dedi. (Doğan SAVAŞ)




SESSİZLİK HAKİM!
Zeynep Beşerler geçtiğimiz gün bir tiyatro oyunu çıkışı objektiflere yansıdı. Beşerler ve iş insanı eşi Emir İçgören'in, 10 yıllık evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaştığı konuşulmuştu. İçgören'in yasak aşk yaşadığı ve evi terk ettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili soruları cevap vermekten kaçınan Beşerler, "Güzel şeylerden bahsedelim" diyerek geçiştirdi.

BÜYÜLENDİ!
İnstagram hesabından da sık kullanan ünlü isimlerden olan Fahriye Evcen, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. Evcen, 'Cadılar Bayramı' konseptiyle için pozlar verdi. Verdiği pozları Instagram'a yükleyen güzel oyuncunun karelerine beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncu fotoğrafının altına, "Büyülenmiş" notunu düştü.



CADDE GÜZELİ!
Hande Ataizi son fotoğraflarıyla adeta nefes kesti. Son dönemde Bihter filmindeki rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah'la problemler yaşayan Ataizi, sosyal medyadan siyahlar içinde bir paylaşım yaptı. Caddede verdiği pozları peş peşe paylaşan güzel oyuncu, derin yırtmaçlı elbisesiyle adeta ağızları açık bıraktı.



SİYAH İNCİ!
Caner Erkin ile evli olan oyuncu Şükran Ovalı, evinin bahçesinde poz verdi. Güzel oyuncu, siyah bir kombin tercih etti. Sırtı dekolteli elbise giyen oyuncunun fit hali dikkat çekti. Ovalı, o pozları sosyal medya hesaplarında da yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun kareleri sosyal medyada da gündem oldu. Güzel oyuncuya, binlerce yorum ve beğeni geldi.



"KEŞKE VAMPİR OLSAM"
Merve Boluğur, önceki gün İstinye'deydi. Cadılar Bayramı partisindeki vampir makyajı ve kıyafetiyle ilgili sorulara, "Drakula'ya hayranıyım sürekli vampir filmleri izlerim, cadılar Bayramı'nda da bu sebepten vampir kadın olmayı seçtim" dedi. Vampir kadın rolü gelirse oynar mısınız? sorusuna ise, "Hemen evet derim. Keşke gerçekten vampir olsam" diyerek güldürdü.



GERİLİM ARTIYOR!
"Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu şöyle; Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranmış, Lefke Kalesi'ni fethetmiştir. Kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyler. Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir?

UÇLAR'IN YENİ DÜŞMANI: ÜSTAD GERA!
Uçlar'a yeni bir düşman gelir. Bu Vasilis'in üstadı, Üstad Gera'dır. Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır. Fakat Üstad Gera kimliğini gizler. Tüccar olarak karşısına çıkar Osman Bey'in. Osman Bey onu Yenişehir'e davet eder. Osman Bey, Gera'dan şüphelenmiş midir?


ZİRVENİN SAHİBİ
Hafta içi her gün ekrana gelen, Türkiye'nin günlerdir soluksuz izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Tüm Kişiler kategorisinde %5,47 izlenme oranı ve %35,27 izlenme payı alarak gün birincisi oldu. Önceki gün yayınlanan bölümde; Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini boğarak uçurumdan attığını itiraf etti.



GÜZELLİĞİNİ TAÇLANDIRDI
23 ülkeden güzellerin yarıştığı, "The Queen of Eurasia" yarışmasında ülkemizi temsil eden Fatoş Albayrak, birinci oldu. Antalya'da düzenlenen yarışmadan "Winner of Leagues 2023" unvanıyla geri dönen Albayrak, güzel deneyimin keyfini yaşadığını söyledi.



İSPANYA'NIN GÜNDEMİNDE
"Kardeşlerim" dizisinde "Süreyya" karakterine hayat veren Şeyma Korkmaz, şu an İspanya'da yayınlanan, "Bir Küçük Gün Işığı" dizisi ile İspanyol medyasının gündeminde... Oyuncu, İspanya'nın en çok satılan dergisi Telenovela'nın yeni sayısının kapağını süsleyen Türk oyunculardan biri oldu.



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