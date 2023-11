İltifat yağmuru! Levent Dörter’den eşi Dilan Çıtak’a övgü dolu sözler: Çuval bile yakışır

ZİRVENİN SAHİBİ Hafta içi her gün ekrana gelen, Türkiye'nin günlerdir soluksuz izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Tüm Kişiler kategorisinde %5,47 izlenme oranı ve %35,27 izlenme payı alarak gün birincisi oldu. Önceki gün yayınlanan bölümde; Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini boğarak uçurumdan attığını itiraf etti.





GÜZELLİĞİNİ TAÇLANDIRDI

23 ülkeden güzellerin yarıştığı, "The Queen of Eurasia" yarışmasında ülkemizi temsil eden Fatoş Albayrak, birinci oldu. Antalya'da düzenlenen yarışmadan "Winner of Leagues 2023" unvanıyla geri dönen Albayrak, güzel deneyimin keyfini yaşadığını söyledi.