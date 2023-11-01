İltifat yağmuru! Levent Dörter’den eşi Dilan Çıtak’a övgü dolu sözler: Çuval bile yakışır

Dilan Çıtak, geçtiğimiz gün eşi Levent Dörter ile Nişantaşı'nda el ele, görüntülendi. Çıtak, "Yeni albümüm 'Kasko' insanlar tarafından çok beğenildi. O yüzden çok mutluyum" dedi. Geçtiğimiz günlerde mini etekli bir fotoğrafı çok konuşulan Çıtak, "Bu çok garipsenmemeli bence" şeklinde konuştu. Eşi Dörtel ise, "Kıskanacağım hiçbir şey yok. Karım, kendisine yakışan her şeyi giymekte özgür... Ayrıca karım ne giyse çok yakışır, çuval bile giyse yakışır" dedi. (Aydın HAMZA)