İltifat yağmuru! Levent Dörter’den eşi Dilan Çıtak’a övgü dolu sözler: Çuval bile yakışır

SESSİZLİK HAKİM!
Zeynep Beşerler geçtiğimiz gün bir tiyatro oyunu çıkışı objektiflere yansıdı. Beşerler ve iş insanı eşi Emir İçgören'in, 10 yıllık evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaştığı konuşulmuştu. İçgören'in yasak aşk yaşadığı ve evi terk ettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili soruları cevap vermekten kaçınan Beşerler, "Güzel şeylerden bahsedelim" diyerek geçiştirdi.
BÜYÜLENDİ!
İnstagram hesabından da sık kullanan ünlü isimlerden olan Fahriye Evcen, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. Evcen, 'Cadılar Bayramı' konseptiyle için pozlar verdi. Verdiği pozları Instagram'a yükleyen güzel oyuncunun karelerine beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncu fotoğrafının altına, "Büyülenmiş" notunu düştü.
CADDE GÜZELİ!
Hande Ataizi son fotoğraflarıyla adeta nefes kesti. Son dönemde Bihter filmindeki rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah'la problemler yaşayan Ataizi, sosyal medyadan siyahlar içinde bir paylaşım yaptı. Caddede verdiği pozları peş peşe paylaşan güzel oyuncu, derin yırtmaçlı elbisesiyle adeta ağızları açık bıraktı.
SİYAH İNCİ!
Caner Erkin ile evli olan oyuncu Şükran Ovalı, evinin bahçesinde poz verdi. Güzel oyuncu, siyah bir kombin tercih etti. Sırtı dekolteli elbise giyen oyuncunun fit hali dikkat çekti. Ovalı, o pozları sosyal medya hesaplarında da yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun kareleri sosyal medyada da gündem oldu. Güzel oyuncuya, binlerce yorum ve beğeni geldi.
"KEŞKE VAMPİR OLSAM"
Merve Boluğur, önceki gün İstinye'deydi. Cadılar Bayramı partisindeki vampir makyajı ve kıyafetiyle ilgili sorulara, "Drakula'ya hayranıyım sürekli vampir filmleri izlerim, cadılar Bayramı'nda da bu sebepten vampir kadın olmayı seçtim" dedi. Vampir kadın rolü gelirse oynar mısınız? sorusuna ise, "Hemen evet derim. Keşke gerçekten vampir olsam" diyerek güldürdü.
GERİLİM ARTIYOR!
"Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu şöyle; Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranmış, Lefke Kalesi'ni fethetmiştir. Kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyler. Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir?
UÇLAR'IN YENİ DÜŞMANI: ÜSTAD GERA!
Uçlar'a yeni bir düşman gelir. Bu Vasilis'in üstadı, Üstad Gera'dır. Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır. Fakat Üstad Gera kimliğini gizler. Tüccar olarak karşısına çıkar Osman Bey'in. Osman Bey onu Yenişehir'e davet eder. Osman Bey, Gera'dan şüphelenmiş midir?