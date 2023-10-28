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Mutlu son! Işın Karaca Can Yapıcıoğlu ile sessiz sedasız evlendi

Işın Karaca bombayı patlattı... Ünlü şarkıcı, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile sessiz sedasız Amsterdam’da evlendi. İşte sizler için derlediğimiz 28 Ekim tarihli TAKVİM saklamabaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ekim 2023 Güncelleme 28 Ekim 2023, 06:58
Mutlu son! Işın Karaca Can Yapıcıoğlu ile sessiz sedasız evlendi

2011-2013 yılları arasında Sedat Doğan, 2016-2019 yılları arasında da Tuğrul Odabaş ile evli kalan ve 'Erda Kıvanç' adında bir kızı olan Işın Karaca, bir süredir birlikte olduğu Can Yapıcıoğlu ile dünyaevinde girdi. Sabah saatlerinde "Sürpriz" notuyla Amsterdam'a gittiğini duyuran Karaca, asıl bombayı gittikten sonra patlattı. Karaca, 3 yıldır birlikte olduğu Yapıcıoğlu ile Amsterdam'da evlendi. Çift nikahtan karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.



HOLLYWOOD YOLCUSU
Son olarak 'Zübeyde Hanım' filmindeki performansıyla sinema eleştirmenlerinden tam not alan Aslıhan Güner, 'Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde tek Türk kadın oyuncu olarak yer alacak. Aslıhan Güner'in, 4-5 Kasım tarihlerinde Sony stüdyolarında gerçekleşecek olan etkinliğe katılmasının ardından, yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. (Aydın HAMZA)



İLGİ ODAĞI OLDU!
Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan yakışıklı oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen yakışıklı oyuncu, ilgi odağı oldu. Daha sonra meydan katında bulunan bir restorana geçen Özyıldız, yorgunluk kahvesi içip günü sonlandırdı.



RENGARENK GÜLBEN!
Gülben Ergen yoğun istekte bulunan hayranlarını kırmadı ve yeni şarkı hazırladı. Ergen "Sen Gidince" şarkısını Taşkın Sabah'ın yeni düzenlemesiyle okudu. Ünlü sanatçı, "Beyaz Kelebekler grubunun doğduğum yıllarda yayınlanan ve 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminden aşina olduğumuz 'Sen Gidince' şarkısı yıllardır dilimizden düşmüyor. Bu unutulmaz şarkıyı söylemek inanılmaz keyifli" dedi.



'KASKO' YAPTI!
Dilan Çıtak, yeni şarkısı 'Kasko'yu müzikseverlerle buluşturdu. Önceki akşam Galataport'ta gerçekleşen görkemli bir lansman ile yeni şarkısının tanıtımını gerçekleştiren Çıtak, dinleyenlerden tam not aldı. Şarkısı kadar şıklığıyla da göz kamaştıran sanatçı, gazetecilerin sorularına da cevap verdi. Çıtak, "Hayatımda uzun bir süreden sonra böylesine içime sinen ve güzel bir iş yaptığım için inanılmaz mutluyum" dedi.



EŞİ FANATİK ÇIKTI!
Öykü Gürman ve Fatih İçmeli geçtiğimiz günlerde Bakü'de evlenmişti. Sürpriz nikahtan sonra oynadığı filmin özel gösterimine katılan Gürman "Aramızda kalsın Fenerbahçe'nin maçından dolayı Fatih, bu akşam katılamadı. Allah'tan maç nikah gününe denk delmedi" diyerek güldürdü.



ERKEN KUTLAMA!
Türk pop müziğinin başarılı ismi Hande Ünsal, geçtiğimiz akşam Bakırköy'de sahne aldı. Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında sahne alan Ünsal'ı dinlemeye gelenler konser alanını hıncahınç doldurdu. Sahnede giydiği pembe takımı ile göz dolduran Ünsal, "Hepimizin Cumhuriyet Bayramı şimdiden kutlu olsun" dedi.


FIRSATI DEĞERLENDİRDİ!
Ekranlardan tiyatro sahnelerine geçiş yapan Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Yakın arkadaşlarıyla geldiği AVM'de mağazaları dolaşan oyuncu, daha sonra soluğu bir mekanda aldı. Burada yakın arkadaşlarıyla kahve eşliğinde sohbet eden Karahan, "Tiyatromuz 'Şaşırt Beni' son gaz devam ediyor. Çocuklar, ev derken fırsat buldukça değerlendirmeye çalışıyorum'' dedi.

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