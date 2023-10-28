Mutlu son! Işın Karaca Can Yapıcıoğlu ile sessiz sedasız evlendi





RENGARENK GÜLBEN!

Gülben Ergen yoğun istekte bulunan hayranlarını kırmadı ve yeni şarkı hazırladı. Ergen "Sen Gidince" şarkısını Taşkın Sabah'ın yeni düzenlemesiyle okudu. Ünlü sanatçı, "Beyaz Kelebekler grubunun doğduğum yıllarda yayınlanan ve 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminden aşina olduğumuz 'Sen Gidince' şarkısı yıllardır dilimizden düşmüyor. Bu unutulmaz şarkıyı söylemek inanılmaz keyifli" dedi.





'KASKO' YAPTI!

Dilan Çıtak, yeni şarkısı 'Kasko'yu müzikseverlerle buluşturdu. Önceki akşam Galataport'ta gerçekleşen görkemli bir lansman ile yeni şarkısının tanıtımını gerçekleştiren Çıtak, dinleyenlerden tam not aldı. Şarkısı kadar şıklığıyla da göz kamaştıran sanatçı, gazetecilerin sorularına da cevap verdi. Çıtak, "Hayatımda uzun bir süreden sonra böylesine içime sinen ve güzel bir iş yaptığım için inanılmaz mutluyum" dedi.





EŞİ FANATİK ÇIKTI!

Öykü Gürman ve Fatih İçmeli geçtiğimiz günlerde Bakü'de evlenmişti. Sürpriz nikahtan sonra oynadığı filmin özel gösterimine katılan Gürman "Aramızda kalsın Fenerbahçe'nin maçından dolayı Fatih, bu akşam katılamadı. Allah'tan maç nikah gününe denk delmedi" diyerek güldürdü.





ERKEN KUTLAMA!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Hande Ünsal, geçtiğimiz akşam Bakırköy'de sahne aldı. Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında sahne alan Ünsal'ı dinlemeye gelenler konser alanını hıncahınç doldurdu. Sahnede giydiği pembe takımı ile göz dolduran Ünsal, "Hepimizin Cumhuriyet Bayramı şimdiden kutlu olsun" dedi.

FIRSATI DEĞERLENDİRDİ!

Ekranlardan tiyatro sahnelerine geçiş yapan Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Yakın arkadaşlarıyla geldiği AVM'de mağazaları dolaşan oyuncu, daha sonra soluğu bir mekanda aldı. Burada yakın arkadaşlarıyla kahve eşliğinde sohbet eden Karahan, "Tiyatromuz 'Şaşırt Beni' son gaz devam ediyor. Çocuklar, ev derken fırsat buldukça değerlendirmeye çalışıyorum'' dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN