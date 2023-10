Bir deri bir kemik kaldı! Simge Sağın, 46 kiloya düştüğünü duyurdu

ŞARKISI YOLDA!

Melis Bilen merakla beklenen yeni İngilizce teklisi "Let's Do It Now" ile, müzikseverleri bir kez daha büyüleyecek. Kendi bestesi ve sözleriyle özel bir çalışma olan bu şarkı, 24 Kasım 2023 tarihinde tüm dijital platformlarda yer alacak. Aynı zamanda İngiltere'de ikamet eden Bilen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İngiltere'de Manchester Konsolosluğu'nun düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda yaşatacak.







AŞK BACAYI SARDI!

Ünlü Spiker Hande Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde hayalindeki erkeği açıklamış ve "Paçasına sarılırım" demişti. Sarıoğlu yeni aşkı Eren Sözer'i "Hayatıma hoş geldin" diyerek ilk kez Instagram'dan paylaştı.