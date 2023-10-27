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Bir deri bir kemik kaldı! Simge Sağın, 46 kiloya düştüğünü duyurdu

42 yaşındaki Simge Sağın, önceki gün spordan bir kare yayınladı. Pilates yaptığı anlardan bir fotoğraf paylaşan şarkıcı, 46 kiloya düştüğünü de duyurdu. İşte sizler için derlediğimiz 27 Ekim tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ekim 2023 Güncelleme 27 Ekim 2023, 07:02
Bir deri bir kemik kaldı! Simge Sağın, 46 kiloya düştüğünü duyurdu

Sosyal medya paylaşımları yakından takip edilen Simge Sağın, önceki gün spordan bir kare yayınladı. Pilates yaptığı anlardan bir fotoğraf paylaşan şarkıcı, 46 kiloya düştüğünü de duyurdu. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden sanatçının kilosunu açıkladığı paylaşım beğeni topladı.




EVLENDİLER
Tuğba Özay ve Şenol İpek, Denizli'nin Çivril ilçesinde bir düğün salonu açılışına katıldı. Açılışta, Özay ve İpek gelin-damat olup nikah masasına oturdu. Gerçeği aratmayan nikah masasında mizansen gereği evlenen iki ünlü isim, pasta kesip birbirlerine yedirdi.



ŞARKISI YOLDA!
Melis Bilen merakla beklenen yeni İngilizce teklisi "Let's Do It Now" ile, müzikseverleri bir kez daha büyüleyecek. Kendi bestesi ve sözleriyle özel bir çalışma olan bu şarkı, 24 Kasım 2023 tarihinde tüm dijital platformlarda yer alacak. Aynı zamanda İngiltere'de ikamet eden Bilen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İngiltere'de Manchester Konsolosluğu'nun düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda yaşatacak.



AŞK BACAYI SARDI!
Ünlü Spiker Hande Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde hayalindeki erkeği açıklamış ve "Paçasına sarılırım" demişti. Sarıoğlu yeni aşkı Eren Sözer'i "Hayatıma hoş geldin" diyerek ilk kez Instagram'dan paylaştı.



BOĞAZ GÜZELİ!
Sansasyonel aşk hayatıyla dikkat çeken Melisa Döngel, verdiği pozlarla da dikkatleri üzerine çekmeye başarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Döngel, İstanbul Boğazı'nda tekne üstündeki pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Paylaşır paylaşmaz beğeni yağmuruna tutulan oyuncuya, "Çok güzelsin..." ve "Sen İstanbul'a biz sana hayranız" yorumları yapıldı.



AYRILIK YARADI!
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, Mayıs ayında evlendiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanmıştı. Şimdilerde tatil yapan Subaşı soluğu Miami'de aldı. Miami'de verdiği tatil pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Subaşı'nın o kareleri büyük ilgi gördü.



PARTİ ZAMANI!
10 Ekim'de 38 yaşına giren Seda Bakan, doğum günü partisi düzenledi. Partiden karelerini paylaşan Bakan'a yorum ve beğeni yağdı. Fotoğraflarda, ünlü isimlerin organizasyona akın ettiği görüldü. Meslektaşları Murat Boz, Tuba Büyüküstün ve Umut Kurt, Bakan'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Güzel oyuncu fotoğraflara ise, "40'a gelmeden 30'ların keyfi çıkıyordu" notunu düştü.



DEMET'İN PENCERESİ
Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla göz dolduran Demet Özdemir, Budapeşte'ye gitti. Yunan sevgilisi DJ Sergio ile ayrılan ve kafa dağıtmak için kısa bir tatile çıkan Özdemir, boy boy fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlandı. Kaldığı otelin camından pozlar veren güzel oyuncu, binlerce beğeni aldı.



İLK KEZ ŞAHİN GİYECEK!
Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan İSTONMOD 2023 Moda Haftası'nın ilk defilesi 30 Ekim'de Bomonti'de bir otelde gerçekleştirilecek. Marka, ilk kez Türk modaseverler ile buluşacak. Türkiye'deki ilk defilede Manken Şevval Şahin de podyuma çıkacak. İsmi sır gibi saklanan dünyaca ünlü bir star için hazırlanan çok özel tasarım, podyumda ilk kez ünlü top model Şahin tarafından sunulacak.



İKİLEMDE KALIYOR!
ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 28. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm konusu şöyle; Ateş Kuşları'nda Barbaros, kalbinin sesini dinleyip Gülayşe'ye onu beklemesini söylerken, Zıpkın ise bir seçim yapmak zorundadır. Ali; Kara'ya böbreğini bağışlarken, Barbaros ise mezarlığa Nizam'la dertleşmeye gider.



'ALTIN KAFES' YAKINDA ATV'DE!
Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' sırlarla ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne serecek. ZENGİN KADRO!
Yapımını Arc Film üstlendiği senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor. Hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Aytaç Şaşmaz, Şifa Nur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' yakında atv ekranında izleyiciyle buluşacak.



İLK BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
Yunus Emre Enstitüsü ve Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan Lacivert Dergisi iş birliğinde "Yurt Dışı Buluşmaları" adlı etkinlik düzenlendi. Budapeşte'de gerçekleştirilen etkinlikte edebiyat, psikoloji ve medya alanlarında Türkiye'nin önde gelen isimlerinin katılımıyla ilgi çekici başlıklar ele alındı.

YOĞUN İLGİ!
Etkinlikte Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Şair ve Yazar Mustafa Akar, Klinik Psikolog Beyhan Budak, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay konuşmacı olarak yer aldı. Programa T.C. Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Aydoğdu, Türk ve yerel kurumların temsilcileri, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden katılımcılar ile Türkiye'den basın mensupları olmak üzere 350'den fazla kişi iştirak etti.



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