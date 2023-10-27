Bir deri bir kemik kaldı! Simge Sağın, 46 kiloya düştüğünü duyurdu





BOĞAZ GÜZELİ!

Sansasyonel aşk hayatıyla dikkat çeken Melisa Döngel, verdiği pozlarla da dikkatleri üzerine çekmeye başarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Döngel, İstanbul Boğazı'nda tekne üstündeki pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Paylaşır paylaşmaz beğeni yağmuruna tutulan oyuncuya, "Çok güzelsin..." ve "Sen İstanbul'a biz sana hayranız" yorumları yapıldı.





AYRILIK YARADI!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, Mayıs ayında evlendiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanmıştı. Şimdilerde tatil yapan Subaşı soluğu Miami'de aldı. Miami'de verdiği tatil pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Subaşı'nın o kareleri büyük ilgi gördü.





PARTİ ZAMANI!

10 Ekim'de 38 yaşına giren Seda Bakan, doğum günü partisi düzenledi. Partiden karelerini paylaşan Bakan'a yorum ve beğeni yağdı. Fotoğraflarda, ünlü isimlerin organizasyona akın ettiği görüldü. Meslektaşları Murat Boz, Tuba Büyüküstün ve Umut Kurt, Bakan'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Güzel oyuncu fotoğraflara ise, "40'a gelmeden 30'ların keyfi çıkıyordu" notunu düştü.





DEMET'İN PENCERESİ

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla göz dolduran Demet Özdemir, Budapeşte'ye gitti. Yunan sevgilisi DJ Sergio ile ayrılan ve kafa dağıtmak için kısa bir tatile çıkan Özdemir, boy boy fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlandı. Kaldığı otelin camından pozlar veren güzel oyuncu, binlerce beğeni aldı.