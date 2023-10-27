Bir deri bir kemik kaldı! Simge Sağın, 46 kiloya düştüğünü duyurdu

İKİLEMDE KALIYOR!
ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 28. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm konusu şöyle; Ateş Kuşları'nda Barbaros, kalbinin sesini dinleyip Gülayşe'ye onu beklemesini söylerken, Zıpkın ise bir seçim yapmak zorundadır. Ali; Kara'ya böbreğini bağışlarken, Barbaros ise mezarlığa Nizam'la dertleşmeye gider.
'ALTIN KAFES' YAKINDA ATV'DE!
Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' sırlarla ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne serecek. ZENGİN KADRO!
Yapımını Arc Film üstlendiği senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor. Hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Aytaç Şaşmaz, Şifa Nur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' yakında atv ekranında izleyiciyle buluşacak.
İLK BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
Yunus Emre Enstitüsü ve Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan Lacivert Dergisi iş birliğinde "Yurt Dışı Buluşmaları" adlı etkinlik düzenlendi. Budapeşte'de gerçekleştirilen etkinlikte edebiyat, psikoloji ve medya alanlarında Türkiye'nin önde gelen isimlerinin katılımıyla ilgi çekici başlıklar ele alındı.
YOĞUN İLGİ!
Etkinlikte Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Şair ve Yazar Mustafa Akar, Klinik Psikolog Beyhan Budak, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay konuşmacı olarak yer aldı. Programa T.C. Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Aydoğdu, Türk ve yerel kurumların temsilcileri, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden katılımcılar ile Türkiye'den basın mensupları olmak üzere 350'den fazla kişi iştirak etti.