Büyük sevgi! Oyuncu Nur Fettahoğlu hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalamadı

MURADINA ERDİ!

Uzun süredir eşi Yağmur Atacan'la tatil planları yapan Pınar Altuğ, sonunda hayaline kavuştu. Önceki gün Yalıkavak'ta arkadaşlarıyla bir beachte görüntülenen Altuğ, her zamanki gibi fiziğiyle hayran bıraktı. 48 yaşında olan ve her zaman yediğine içtiğine dikkat eden Altuğ, çevredekilerden tam not aldı. (Evren ABDULLAHOĞLU)