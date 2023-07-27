Büyük sevgi! Oyuncu Nur Fettahoğlu hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalamadı





SULU ŞAKA!

Bir süredir Gözde Kocaoğlu ile beraber Çeşme'de olan Begüm Akkaya, bu kez de kalabalık bir kız grubuyla denize girdi. 2 arkadaşıyla birlikte bir mekana giden Akkaya ve Kocaoğlu, oldukça eğlenceli bir gün geçirdi. İlk önce kızı Mercan'la beraber yarım saat kadar denizde kalan Kocaoğlu, onu şişme botla yüzdürüp eğlenmesine yardımcı oldu. Daha sonra suya giren Begüm Akkaya ve diğer kızlar, elinde su tabancısı olan minik Mercan'ın hedefi oldu. (Ercan AKGÜN)





KARAVANLI ÇÖZÜM

Esra Sönmezer, karşılaştığı yüksek ücretler nedeniyle farklı yollara başvurdu. Ünlü oyuncu, tatil için kendine özel karavan yaptırdı. Sönmezer, 7 ay süren bekleyişin sonunda hayaline kavuştu. Karavanın iç ve dış detaylarını kendinin çizdiğini söyleyen Sönmezer, "Birçok malzemeyi kendim temin ettim. Minik ama keyifli bir karavan oldu" dedi.

EN ÜNLÜ DEFİLE

Ev sahipliğini Mehmet Yıldırım'ın sunuculuğunu ise Tuğba Özay'ın yaptığı Fashion and Music Show, Ece Gürsel, Elif Ece Uzun ve Gizem Özdilli gibi ünlü mankenlerin katılımı ile önceki gün Baltalimanı'nda gerçekleşti. Podyuma çıkan mankenler, "Kadın girişimcileri desteklemek adına yapılan bir organizasyonda bulunmak bizim için onur" dedi.





DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

ATV ekranın başladığı günden itibaren reyting listelerinde birinci olan yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'nin çekimleri Ordu'da tüm hızla devam ediyor. Dizinin güzel oyuncusu Buse Meral geçtiğimiz günlerde yeni yaşına girdi. Meral'e, ekip arkadaşları sette sürpriz doğum günü yaptı. Yönetmen Ali Balcı'nın Pastaya "Geleceğe hep böyle umutla bakman dileğiyle Zeliş'imiz" yazdırması ise Meral'i duygulandırdı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN