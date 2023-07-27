Büyük sevgi! Oyuncu Nur Fettahoğlu hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalamadı

Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir AVM'deydi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, mağazaları gezdi. Fettahoğlu'na özellikle yabancı hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir AVM'deydi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, mağazaları gezdi. Fettahoğlu'na özellikle yabancı hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Hala dünyanın birçok ülkesinde oynadığı diziler gösterilen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Fettahoğlu, bu yoğun ilgiye kayıtsız kalmayıp, sevenleriyle fotoğrafı çektirdi.
UÇUŞ DERSİ
Seçil Gür 25 Ağustos'ta çıkaracağı 'Sen Yakıştı' şarkısı öncesi bakıma girdi. Gür, saçlarını yaz mevsimine uygun olarak ten rengine uyumlu açık tonlarda boyattı. Çıkışta kuaförün bahçesindeki uçağı görünce şaşkınlık yaşayan sanatçı, yakından görmek için uçağa bindi. Seçil Gür'e uçma sevgisini aşılamaya çalışan Yusuf Yalmancı ise ünlü şarkıcıya korkularını yenmesi için Etiler'in göbeğinde uçak içinde kısa bir uçuş eğitimi verdi.
HAYRANLARINI KIRMADI!
Burak Yılmaz, önceki gün yakın arkadaşıyla birlikte Zincirlikuyu'da görüntülendi. İkili, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra meydan katında bulunan bir restoranda oturup, yemek yedi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Yılmaz, yanına gelen sevenlerini kırmayıp, onlarla hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti.
HEM İŞ HEM ALIŞVERİŞ
Pelin Akil, önceki gün eşi Anıl Altan ile birlikte bir AVM'deydi. Geçtiğimiz günlerde yurt dışına tatile çıkan çift, döner dönmez ayaklarının tozuyla çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yurt dışı tatillerinin harika geçtiğini söyleyen çift, "Tatil sonrası şimdi çalışma zamanı" dedi.
SPOR ŞART
Yağmur Tanrısevsin, yaz tatili için soluğu Bodrum'da aldı. Yeni sezon öncesi moral depolayan güzel oyuncu, bir yandan da gelen teklifleri değerlendiriyor. Ayrıca Tanrısevsin, tatilde olsa da sabahın erken saatlerinde spor yaparak güne başlıyor.
MURADINA ERDİ!
Uzun süredir eşi Yağmur Atacan'la tatil planları yapan Pınar Altuğ, sonunda hayaline kavuştu. Önceki gün Yalıkavak'ta arkadaşlarıyla bir beachte görüntülenen Altuğ, her zamanki gibi fiziğiyle hayran bıraktı. 48 yaşında olan ve her zaman yediğine içtiğine dikkat eden Altuğ, çevredekilerden tam not aldı. (Evren ABDULLAHOĞLU)
MÜTHİŞ PERFORMANS!
Başarılı şarkıcı İrem Derici önceki gün Türkbükü'nde sahne aldı. Giyim tarzıyla Jennifer Lopez'i andıran şarkıcı, sahne performansıyla dikkat çekti. Gelen tatilcilere yeni ve eski şarkılarını seslendiren Derici, unutulmayacak bir gün yaşattı. (Evren ABDULLAHOĞLU)
SULU ŞAKA!
Bir süredir Gözde Kocaoğlu ile beraber Çeşme'de olan Begüm Akkaya, bu kez de kalabalık bir kız grubuyla denize girdi. 2 arkadaşıyla birlikte bir mekana giden Akkaya ve Kocaoğlu, oldukça eğlenceli bir gün geçirdi. İlk önce kızı Mercan'la beraber yarım saat kadar denizde kalan Kocaoğlu, onu şişme botla yüzdürüp eğlenmesine yardımcı oldu. Daha sonra suya giren Begüm Akkaya ve diğer kızlar, elinde su tabancısı olan minik Mercan'ın hedefi oldu. (Ercan AKGÜN)
KARAVANLI ÇÖZÜM
Esra Sönmezer, karşılaştığı yüksek ücretler nedeniyle farklı yollara başvurdu. Ünlü oyuncu, tatil için kendine özel karavan yaptırdı. Sönmezer, 7 ay süren bekleyişin sonunda hayaline kavuştu. Karavanın iç ve dış detaylarını kendinin çizdiğini söyleyen Sönmezer, "Birçok malzemeyi kendim temin ettim. Minik ama keyifli bir karavan oldu" dedi.
EN ÜNLÜ DEFİLE
Ev sahipliğini Mehmet Yıldırım'ın sunuculuğunu ise Tuğba Özay'ın yaptığı Fashion and Music Show, Ece Gürsel, Elif Ece Uzun ve Gizem Özdilli gibi ünlü mankenlerin katılımı ile önceki gün Baltalimanı'nda gerçekleşti. Podyuma çıkan mankenler, "Kadın girişimcileri desteklemek adına yapılan bir organizasyonda bulunmak bizim için onur" dedi.
DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
ATV ekranın başladığı günden itibaren reyting listelerinde birinci olan yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'nin çekimleri Ordu'da tüm hızla devam ediyor. Dizinin güzel oyuncusu Buse Meral geçtiğimiz günlerde yeni yaşına girdi. Meral'e, ekip arkadaşları sette sürpriz doğum günü yaptı. Yönetmen Ali Balcı'nın Pastaya "Geleceğe hep böyle umutla bakman dileğiyle Zeliş'imiz" yazdırması ise Meral'i duygulandırdı.