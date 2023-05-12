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    Burcu Binici'den eski eşi Tankurt Manas'a ağır gönderme! "Karpuzu..."

    Burcu Binici, kısa süre evli kaldığı rapçi Tankurt Manas’a ağır bir gönderme yaptı: “Karpuzu eline aldığında anlayamıyorsun ki çürük mü değil mi diye. Yapacak bir şey yok.”

    Doğan Savaş
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    Çürük göndermesi

    En son ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan oyuncu Burcu Binici, önceki akşam Suadiye'deki bir mekan açılışındaydı.



    Rapçi Tankurt Manas'la çok kısa süren evliliği hakkındaki sorulara içtenlikle yanıt veren güzel oyuncu, şu sözleriyle eski eşine 'çürük' göndermesi yaptı:



    "Geçti bitti. Herkesin Allah çarşısına göre pazar versin. Bazen olmayınca olmuyor. Bilemiyorsun da. Karpuzu eline aldığında anlayamıyorsun ki çürük mü değil mi diye. Yapacak bir şey yok. Ben bitirdim o işleri."



        LAHMACUN ÇIKIŞI
        Bodrum'daki gündem yaratan 400 TL'lik lahmacun fiyatlarıyla ilgili de konuşan Burcu Binici, şöyle dedi:



        "Benim memleketim Rize'de bu fiyata satman mümkün değil. Demek ki alıcısı var ki bu rakamı koymuşlar. Bence ama saçma."

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