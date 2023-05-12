Burcu Binici'den eski eşi Tankurt Manas'a ağır gönderme! "Karpuzu..."

En son ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan oyuncu Burcu Binici, önceki akşam Suadiye'deki bir mekan açılışındaydı.
Rapçi Tankurt Manas'la çok kısa süren evliliği hakkındaki sorulara içtenlikle yanıt veren güzel oyuncu, şu sözleriyle eski eşine 'çürük' göndermesi yaptı:
"Geçti bitti. Herkesin Allah çarşısına göre pazar versin. Bazen olmayınca olmuyor. Bilemiyorsun da. Karpuzu eline aldığında anlayamıyorsun ki çürük mü değil mi diye. Yapacak bir şey yok. Ben bitirdim o işleri."