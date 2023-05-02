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    VIP Türk: Sosyetenin ünlü ismi Mina Somer Hermes’in VIP listesindeki sayılı Türkler arasında!

    Hayatı Paris, Stockholm, Fransa, Mikonos, İstanbul ve Bodrum arasındaki evlerinde geçen Mina Somer, Hermes’in VIP listesindeki sayılı Türkler arasında çıktı. Sosyetik mimarın dolabında da 25’e yakın bu markaya ait çanta var.

    VIP Türk

    Ünlü mimar Ali Somer'in kızı Mina Somer ile finansçı Efe Ezer, lüks evleriyle gündeme gelmişti.

    Çiftin Mikonos'ta 3 milyon Euro, Paris'te 6 milyon Euro, Stockholm'de 4 milyon Euro, Fransa Cote Azur'da 2 milyon Euro, Bodrum'da 30 milyon TL ve İstanbul'da da 80 milyon TL'lik mülklerinin olması, "Yok böyle zenginlik" dedirtmişti.

    Somer, şimdi de pahalı gardırobuyla gündeme geldi.



        15 MİLYON TL'LİK ÇANTA KOLEKSİYONU
        Dolabında 20'ye yakın Hermes marka çantası olan sosyetik mimarın dünyaca ünlü markanın VIP listesinde adı yazılı sayılı Türkler arasında olduğu ortaya çıktı.

        Hermes çantalarının değeri toplamda yaklaşık 15 milyon TL'yi bulan Mina Somer, VIP listede olmanın avantajını da kullanıp istediği beyaz renkli Hermes çantayı kısa sürede satın almayı başardı.

        Bu arada Hermes'in VIP listesindeki diğer Türkler arasında Derin Mermerci, Ender Mermerci, Yosun Mermerci, Begüm Şen, Bahar Şer, Feryal Gülman ve Arzu Sabancı gibi sosyetik simalar bulunuyor.

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