VIP Türk: Sosyetenin ünlü ismi Mina Somer Hermes’in VIP listesindeki sayılı Türkler arasında!

Somer, şimdi de pahalı gardırobuyla gündeme geldi.
Somer, şimdi de pahalı gardırobuyla gündeme geldi.
15 MİLYON TL'LİK ÇANTA KOLEKSİYONU
Dolabında 20'ye yakın Hermes marka çantası olan sosyetik mimarın dünyaca ünlü markanın VIP listesinde adı yazılı sayılı Türkler arasında olduğu ortaya çıktı.
Hermes çantalarının değeri toplamda yaklaşık 15 milyon TL'yi bulan Mina Somer, VIP listede olmanın avantajını da kullanıp istediği beyaz renkli Hermes çantayı kısa sürede satın almayı başardı.
Bu arada Hermes'in VIP listesindeki diğer Türkler arasında Derin Mermerci, Ender Mermerci, Yosun Mermerci, Begüm Şen, Bahar Şer, Feryal Gülman ve Arzu Sabancı gibi sosyetik simalar bulunuyor.