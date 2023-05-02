VIP Türk: Sosyetenin ünlü ismi Mina Somer Hermes’in VIP listesindeki sayılı Türkler arasında!

Çiftin Mikonos'ta 3 milyon Euro, Paris'te 6 milyon Euro, Stockholm'de 4 milyon Euro, Fransa Cote Azur'da 2 milyon Euro, Bodrum'da 30 milyon TL ve İstanbul'da da 80 milyon TL'lik mülklerinin olması, "Yok böyle zenginlik" dedirtmişti.