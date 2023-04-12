Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'e yeni aşk yaradı!





YÜZDE BAŞARI 100

Kariyerinde pek çok hit parçaya imza atan Edis'in 'Martılar' şarkısı özel bir şarkı platformunda 100 milyon dinlenme rakamına ulaşmıştı. Başarılı popçu, Eylül 2021'de yayınlanan 'Arıyorum' parçasıyla da 100 milyon dinlenme rakamına ulaştı. Edis, bu rekorla birlikte iki şarkısı da 100 milyonun üzerinden dinlenen tek Türk Pop Müzik sanatçısı oldu.