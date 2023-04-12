Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'e yeni aşk yaradı!

Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalayan Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ay Metin Can Uzun'la yeni bir aşla yelken açmıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Altınbilek ilk kez yeni birlikteliği hakkında konuştu.
Ünlü oyuncu, "Her şey yolunda, çok mutluyum, güzel gidiyor" dedi. Yaklaşan yaz sezonunda bol bol dinlenmek ve tatil yapmak istediğini söyleyen Altınbilek, daha sonra muhabirlere teşekkür ederek alışverişine kaldığı yerden devam etti.
YÜZDE BAŞARI 100
Kariyerinde pek çok hit parçaya imza atan Edis'in 'Martılar' şarkısı özel bir şarkı platformunda 100 milyon dinlenme rakamına ulaşmıştı. Başarılı popçu, Eylül 2021'de yayınlanan 'Arıyorum' parçasıyla da 100 milyon dinlenme rakamına ulaştı. Edis, bu rekorla birlikte iki şarkısı da 100 milyonun üzerinden dinlenen tek Türk Pop Müzik sanatçısı oldu.