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    Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'e yeni aşk yaradı!

    Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalayan Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ay Metin Can Uzun'la yeni bir aşla yelken açmıştı. Altınbilek ilk kez yeni birlikteliği hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Her şey yolunda, çok mutluyum, güzel gidiyor" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

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    Aşk yaradı!

    Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalayan Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ay Metin Can Uzun'la yeni bir aşla yelken açmıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Altınbilek ilk kez yeni birlikteliği hakkında konuştu.

    Ünlü oyuncu, "Her şey yolunda, çok mutluyum, güzel gidiyor" dedi. Yaklaşan yaz sezonunda bol bol dinlenmek ve tatil yapmak istediğini söyleyen Altınbilek, daha sonra muhabirlere teşekkür ederek alışverişine kaldığı yerden devam etti.


    YÜZDE BAŞARI 100
    Kariyerinde pek çok hit parçaya imza atan Edis'in 'Martılar' şarkısı özel bir şarkı platformunda 100 milyon dinlenme rakamına ulaşmıştı. Başarılı popçu, Eylül 2021'de yayınlanan 'Arıyorum' parçasıyla da 100 milyon dinlenme rakamına ulaştı. Edis, bu rekorla birlikte iki şarkısı da 100 milyonun üzerinden dinlenen tek Türk Pop Müzik sanatçısı oldu.


        POLİS GÜNEY
        Sarp Apak önceki gün oğlu Güney ile Etiler'deydi. Polis üniforması giyen Güney herkesin ilgi odağı oldu. Apak, "Yakında 'Ölümlü Dünya 2'yi çekeceğiz" dedi. Depremle ilgili de konuşan Apak, şunları söyledi: "Kuzenim ve ailesi sağ salim kurtuldu. Onları Ankara'ya yerleştirdik" (Aydın HAMZA)


        'ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM'
        Sinem Ünsal, önceki gün Etiler'deydi. Ünsal, Fransa Ulusal Meclisi'nin aldığı, "Ünlü isimlerin paylaşımlarında filtre kullanması halinde bunun belirtilmesi gerekiyor" şeklindeki sosyal medya yasasını yorumladı. Yasaklara karşı olduğunu söyleyen Ünsal, "Tabii ki filtreli fotoğraf paylaşıyorum" dedi. Estetiğe de karşı olmadığını ifade eden Ünsal, "Gerek duysaydım yaptırabilirdim" dedi. (Aydın HAMZA)


        FUTBOLUN SİMGESİ
        Barcelona futbol takımının Spotify ile iş birliği kapsamında yeni adı "CampNou Stadı" olan statta, Barcelona - Girona maçında stadın geo-targeted ledlerinde yer alan ilk Türk sanatçı olan Simge, dün akşam maçı özel bir şarkı platformunda Camp Nou stadında canlı olarak izledi.

            GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ!
            Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel geçtiğimiz gün Cihangir'de bir mekanda erkek arkadaşı ile görüntülenince ortalığı birbirine kattı. Flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşıran Karayel, "Ben Öykü değilim sil o fotoğrafları hemen" dedi. Karayel'in yanında bulunan erkek arkadaşı ise gazetecileri şu sözlerle tehdit etti: "O fotoğrafları hemen silin, yoksa işinizden olursunuz!" (Doğan SAVAŞ)

            DOĞAL GÜZEL
            İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, geride bıraktığımız gün bir AVM'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel fenomen, sade ve doğal güzelliğiyle dikkat çekerken spor tarzına rağmen de tüm bakışları üzerinde topladı.


            PERDE BAŞARIYA AÇILDI
            Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından kapalı gişe sahnelenen "Amadeus", 4 sezonda sahnelenen 100 oyunla toplam 250 bin kişi tarafından izlendi. Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı oyun için sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev ekip çalışıyor. Türk Tiyatrosu'na adını altın harflerle yazdıran oyun için ayrıca 78 adet kostüm için 1000 metreden fazla kumaş kullanıldı.

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            Haberler Saklambaç Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'e yeni aşk yaradı!
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