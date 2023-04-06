Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Tülin Şahin, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde sürdürülebilirlik ve döngüsel modayla ilgili düzenlenecek panellere konuşmacı olarak katılacak.Tülin Şahin de düzenlenecek organizasyonlarda, dünyaca ünlü model ve tasarımcılarla beraber yer alacak.
"BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLMAK DAHA COOL"
Tülin Şahin, "Artık çok tüketmek 'cool' olmak değil ama 'bilinçli' tüketici olmak daha 'cool'. Bunu oradaki misafirlere sebep ve sonuçlarıyla beraber anlatacağım" dedi.
EFSANE MÜJDE
Teoman, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezindeydi. Her zamanki gibi samimiyeti ve içten tavırlarıyla herkesle sohbet eden ünlü rockçı, sevenlerine güzel bir müjde de verdi: "Önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde parça parça yeni projelerimizi duyuruyor olacağız."