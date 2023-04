SEVİMLİ POZ

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Jessica May geçtiğimiz gün sokakta gördüğü köpekle fotoğraf çektirdi. "Dünya Sokak Hayvanları Günü" nedeniyle sevimli dostu ile pozlar veren güzel oyuncu, yaptığı bu hareketle yürekleri ısıttı. Hayvanseever kimliğiyle bilinen Brezilyalı May, her fırsatta sokak hayvanlarına maddi olarak yardım ediyor.

