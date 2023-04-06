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    Ünlü model Tülin Şahin Amerika'ya uçuyor!

    Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Tülin Şahin, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde sürdürülebilirlik ve döngüsel modayla ilgili düzenlenecek panellere konuşmacı olarak katılacak. Konuya ilişkin konuşan Şahin, "Artık çok tüketmek 'cool' olmak değil ama 'bilinçli' tüketici olmak daha cool." dedi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Nisan tarihli saklambaç haberleri...

    Şahin ABD’ye uçuyor

    Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Tülin Şahin, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde sürdürülebilirlik ve döngüsel modayla ilgili düzenlenecek panellere konuşmacı olarak katılacak.Tülin Şahin de düzenlenecek organizasyonlarda, dünyaca ünlü model ve tasarımcılarla beraber yer alacak.

    "BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLMAK DAHA COOL"
    Tülin Şahin, "Artık çok tüketmek 'cool' olmak değil ama 'bilinçli' tüketici olmak daha 'cool'. Bunu oradaki misafirlere sebep ve sonuçlarıyla beraber anlatacağım" dedi.



    EFSANE MÜJDE
    Teoman, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezindeydi. Her zamanki gibi samimiyeti ve içten tavırlarıyla herkesle sohbet eden ünlü rockçı, sevenlerine güzel bir müjde de verdi: "Önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde parça parça yeni projelerimizi duyuruyor olacağız."


        YOĞUN TEMPO
        Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Büşra Cebe, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bir toplantıya geldiklerini söyleyen Özyıldız ve sevgilisi Cebe, "Toplantı yaptık, iş yapmayı düşünüyoruz. Şimdi de başka bir toplantımız var" dedi. Çıktıkları mekanın hemen yanındaki bir başka mekana giren çift, tarzlarıyla da dikkat çekmeyi başardı. (Doğan Savaş)



        ECE GÜRSEL'İN MODELLİK AŞKI
        Ece Gürsel, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yoğun bir dönemden geçtiğini belirten model, "Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında defilelerim" dedi. Gürsel, "Yıllar geçti ama siz podyumdan kopmadınız. Bunun sırrı ne?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Meslek sevgisi... Bir de kendinize ve fiziğinize iyi bakarsanız, modelliği uzun süre yapabilirsiniz."

        OYUNCU HALİT ERGENÇ'İN SİNEMA KEYFİ
        Başarılı oyuncu Halit Ergenç, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Çocuklarıyla beraber sinemaya gelen Ergenç'e hayranları yoğun ilgi gösterdi. Her zamanki gibi mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Halit Ergenç, objektife böyle poz verdi.

        Şarkıcı Elif Kaya, önceki gün arkadaşının motosikletiyle Nişantaşı'ndaki bir AVM'ye geldi. Motosiklet kullanmanın keyifli olduğunu belirten şarkıcı, "İstanbul trafiğinde zor ve tehlikeli... Dikkatli olmak gerekiyor. Her yaz başında, motosiklet alma hayalim var. Belki bu yaz alırım" dedi.

            ŞARKICI CECELİ YARDIMLARI İLE TAKDİR TOPLUYOR
            Deprem bölgesine yaptıkları yardımlarla gönüllerde taht kuran Mustafa-Selin Ceceli, yine gönülleri fethetti... Depremzedelerin yanı sıra bölgede zarar gören sokak hayvanlarına el uzatan ünlü çift, son olarak irtibatta olduğu 10 depremzede aile için İstanbul'da ev tuttu. Tuttukları 10 evin 1 yıllık kirasını ödeyip evin tüm ihtiyaçlarını temin ettikten sonra depremden zarar gören ailelere teslim eden Ceceli çifti, ailelerle de görüşerek onlara manevi olarak da destek sağlıyor.




            EL ELE BÜYÜTÜYORUZ
            Hayvan hakları denilince akla gelen ilk isimlerden olan Özge Özder, '4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde Etiler'de görüntülendi. Sokak hayvanları için farkındalık filmi çektiklerini söyleyen güzel oyuncu, annelikle ilgili ise şöyle konuştu: "Hayatımın büyük bir kısmı evladımla geçiyor. Ben, annem ve eşim el birliğiyle kızımızı büyütüyoruz. Bu anlamda çok şanslıyım." Aydın HAMZA



            SEVİMLİ POZ
            29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Jessica May geçtiğimiz gün sokakta gördüğü köpekle fotoğraf çektirdi. "Dünya Sokak Hayvanları Günü" nedeniyle sevimli dostu ile pozlar veren güzel oyuncu, yaptığı bu hareketle yürekleri ısıttı. Hayvanseever kimliğiyle bilinen Brezilyalı May, her fırsatta sokak hayvanlarına maddi olarak yardım ediyor.

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            Haberler Saklambaç Ünlü model Tülin Şahin Amerika'ya uçuyor!
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