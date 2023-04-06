

YOĞUN TEMPO

Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Büşra Cebe, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bir toplantıya geldiklerini söyleyen Özyıldız ve sevgilisi Cebe, "Toplantı yaptık, iş yapmayı düşünüyoruz. Şimdi de başka bir toplantımız var" dedi. Çıktıkları mekanın hemen yanındaki bir başka mekana giren çift, tarzlarıyla da dikkat çekmeyi başardı. (Doğan Savaş)





ECE GÜRSEL'İN MODELLİK AŞKI

Ece Gürsel, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yoğun bir dönemden geçtiğini belirten model, "Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında defilelerim" dedi. Gürsel, "Yıllar geçti ama siz podyumdan kopmadınız. Bunun sırrı ne?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Meslek sevgisi... Bir de kendinize ve fiziğinize iyi bakarsanız, modelliği uzun süre yapabilirsiniz."