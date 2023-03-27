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    Angelina Jolie aşk orucunu David Mayer de Rothschild ile bozdu! ‘İlluminati tarikatı’ dedikoduları alevlendi

    Angelina Jolie, dünyanın en zengin ailelerinden birinin varisi olan David Mayer de Rothschild ile aşk yaşamaya başladı. Jolie’nin 500 milyar doları aşkın serveti olduğu tahmin edilen ailenin genç üyesiyle beraberliği ‘Illuminati tarikatı’ dedikodularını da alevlendirdi.

    Milyar dolarlık aşk!

    Angelina Jolie, aşk orucunu bir bozdu pir bozdu! 2005 yılında birlikte rol aldıkları 'Mr. & Mrs. Smith' filminin setinde tanıştığı Brad Pitt ile dillere destan ilişkisini 2016 yılında sonlandıran ünlü yıldız, geçtiğimiz akşam Malibu'da sürpriz bir isimle görüntülendi. Angelina Jolie'nin gözde mekan Nobu'da tam üç saat boyunca baş başa yemek yediği isim milyarder varis David Mayer de Rothschild'di.



    TAM RAKAM BİLİNMİYOR
    Yemekten sonra kameralara yakalanan ikilinin aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Bu olay aşkın ise iki ilginç yanı vardı. Bunlardan ilki kuşkusuz David Mayer de Rothschild'in ailesi... Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rothschild Ailesi'nin tam serveti bilinmese de bu rakamın tam 500 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Angelina Jolie'nin ise kişisel serveti 160 milyon dolar civarında. Bu sürpriz ikilinin bir diğer ortak noktası ise yıllardır güzel aktris ile ilgili ortaya atılan 'İlluminati tarikatı' iddiaları.



    KENDİSİ İTİRAF ETMİŞTİ
    2016 yılında resmen tarikata üye olduğunu itiraf eden Angelina Jolie, Illuminati'ye o zamana dek de 75 milyon dolar para aktardığını söylemişti. Hatta Angelina Jolie'nin Brad Pitt'le ayrılığının ardında bile yakışıklı oyuncunun Illuminati'yi eleştiren sözlerinin olduğu iddia edilmişti. Şimdi ise Jolie'nin tarikatın arkasında olduğu söylenen Rothschild Ailesi'nin varislerinden David Mayer de Rothschild ile aşk yaşaması, bunun tarikat tarafından planlandığı iddialarını da beraberinde getirdi.



        ROTHSCHİLD AİLESİ KİM?
        18. yüzyılın sonlarına doğru, Yahudi bankacı Mayer Amschel Rothschild tarafından kurulan ailedir. Dünya genelinde 1500 üyesi olduğu tahmin edilen Rothschild Ailesi, komplo teorilerinin de hedefinde yer alıyor. Illuminati üyesi olduğu öne sürülen ailenin, bütün dünyanın servetini ve finansal kurumlarını kontrol ettiği hatta devletler arası savaşı teşvik ettiği dilden dile dolaşmaktadır. Rothschildler hakkında bir başka komplo teorisine göre de; ailenin asıl amacı, dünyadaki insan nüfusunu azaltmaktır...



        Geçtiğimiz yıl 91 yaşında hayatını kaybeden Evelyn de Rothschild, hanedanlığın başındaki isimdi. Finansçı, yardımsever, yarış atı sahibi ve yetiştiricisi olan Sir Evelyn de Rothschild, 1989'da Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalye ilan edilmişti. Evelyn de Rothschild ile 1973 ile 2000 yılları arasında evli kalan Amerika asıllı Victoria Lou Schott'un oğlu olan David Mayer de Rothschild, aynı zamanda önemli bir çevre aktivisti.

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        Haberler Saklambaç Angelina Jolie aşk orucunu David Mayer de Rothschild ile bozdu! ‘İlluminati tarikatı’ dedikoduları alevlendi
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