Angelina Jolie aşk orucunu David Mayer de Rothschild ile bozdu! ‘İlluminati tarikatı’ dedikoduları alevlendi





TAM RAKAM BİLİNMİYOR

Yemekten sonra kameralara yakalanan ikilinin aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Bu olay aşkın ise iki ilginç yanı vardı. Bunlardan ilki kuşkusuz David Mayer de Rothschild'in ailesi... Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rothschild Ailesi'nin tam serveti bilinmese de bu rakamın tam 500 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Angelina Jolie'nin ise kişisel serveti 160 milyon dolar civarında. Bu sürpriz ikilinin bir diğer ortak noktası ise yıllardır güzel aktris ile ilgili ortaya atılan 'İlluminati tarikatı' iddiaları.