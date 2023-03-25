Uğur Güneş İtalya’yı salladı! Hayranları sıraya girdi





'VERDİĞİNİZ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜRLER'

İtalyan hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Uğur Güneş; "İtalya'da bu kadar çok seviliyor olmak bizi mutlu ediyor. Beni burada çok güzel ağırladınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Türkiye'de yaşadığımız bu üzüntülü günlerde bize verdiğiniz destek için de ayrıca teşekkür ederim. Deprem maalesef Türkiye'nin bir gerçeği ve biz bu gerçeği çok acı şekilde yaşadık. Benim de yakın bir arkadaşımın ailesi enkaz altında kaldı ve saatler sonra sağ salim çıkarıldı. Umarım böyle bir felaketi bir daha asla yaşamayız" dedi.