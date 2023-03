Uğur Güneş İtalya’yı salladı! Hayranları sıraya girdi

İtalya'nın en ünlü programları arasında yer alan Verissimo, her hafta dünyaca ünlü bir konuğu ağırlıyor. Dünyanın pek çok yerinden ünlü sanatçıların katıldığı programın konuğu; yaptığı projelerle adından sıkça söz ettiren, geçtiğimiz yıl Murex D'Or Uluslararası Ödül Töreni'nde 'Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Uğur Güneş'ti. İtalya'ya gittiği an itibariyle hayranlarından yoğun ilgi gören Uğur Güneş; hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Program yayınlandığı an itibariyle Güneş, sosyal medyada tt olarak İtalyan gündeminde en çok konuşulan konu oldu.