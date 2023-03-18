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    Sahne aşıkların! Rapçi Sefo’yu, yeni sevgilisi Melisa Döngel en önden izledi

    Geçtiğimiz gün Gayrettepe’de sahne alan rapçi Sefo’yu, yeni sevgilisi Melisa Döngel en önden izledi. Konser boyunca aşkıyla göz göze gelen Sefo’nun performansı tavan yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Sahne aşıkların!

    Sefo ve Melisa Döngel'in aşkı geçtiğimiz günlerde Sapanca'da ortaya çıkmıştı. Sosyal medya paylaşımları ile kendini veren ikili, daha sonra bir basketbol maçında ortaya izlerken görüntülenmişti. İlişkilerini yalanlamayan fakat çıkıp açıklama da yapmayan çiçeği burnunda çift, yine aşka geldi. Gayrettepe'de bir mekanda sahne alan Sefo'yu, Melisa Döngel yalnız bırakmadı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Doğum günüm bu gece, 25 yaşına girdim" dedi. Sefo, aşk sorularına ise teşekkür ederek, "Aşk ile alakalı da pek bir şey düşünmüyorum" yanıtını verdi. Doğan SAVAŞ



    SİYAH KUĞU
    Nesrin Cavadzade, marka yüzü olduğu markanın mücevher fuarındaki standını ziyaret etti. Siyahlar içerisindeki kombini ile dikkat çeken Cevadzade, gazetecilerin sorularına cevap verdi. Gerçekleşen deprem felaketleri üzerine konuşan oyuncu, "Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Nasıl kenetlendiğimizi bütün dünyaya gösterdik. Karanlık günleri birlikte aşacağız" dedi. Doğan SAVAŞ



    ZİRVENİN SAHİBİ
    Edis'in merakla beklenen yeni single'ı "Bana mı?" tüm müzik platformlarındaki yerini aldı. Şarkılarıyla milyonların zihninde iz bırakan ünlü yıldız, 2023 yılının ilk single'ıyla dinleyenlerini şaşırtarak duygusal bir çalışmaya imza attı. "Bana mı?" yayınlandığı ilk dakikadan itibaren dinleyicilerinden tam not aldı ve zirveye oturdu.



        TAKDİR TOPLAYAN HAREKET
        Bir mobilya markasının yüzü olan Mustafa Ceceli ve Selin İmer çifti, reklam anlaşmasından kazandıkları paranın büyük bir kısmını deprem bölgesindeki yardım çalışmaları için harcadı. Daha önce AFAD'a 1 Milyon TL bağış yapan ikili, yaraları sarmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Hayvansever çift, deprem bölgesindeki sokak hayvanlarını da unutmayarak, birçok hayvanın naklini İstanbul'a gerçekleştirerek, hayvan barınaklarında bakımını üstlendi. Bu hareketiyle herkesin takdirini toplayan Ceceli çiftinin, sık sık hayvan barınağına giderek ihtiyaçların giderilmesi içinde yardımlarda bulunduğu da öğrenildi.



        'YARDIMLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
        Hatice Şendil, geçtiğimiz akşam Etiler'deydi. Son dönemlerde hastanelerde tedavi altına alınan depremzede çocukları ziyaret eden Şendil onlara oyuncak da götürmüştü. Bunun sorulması üzerine Şendil "Çocuklarımız ve vatandaşlarımız için biz gönülden her şeyi yapmaya hazırız" dedi.
        Doğan SAVAŞ



        SÜRPRİZ DÜET
        Sanatçı Cevher ile Karadeniz müziğinin usta yorumcularından Resul Dindar'ın sürpriz düeti "Erise Dağların Karı" 17 Mart Cuma günü tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Sözleri ve müziği Ertuğrul Sağlam'a ait olan şarkının klibi Sakarya'da çekilirken, yönetmenliğini Teoman Topçu üstlendi.

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        Haberler Saklambaç Sahne aşıkların! Rapçi Sefo’yu, yeni sevgilisi Melisa Döngel en önden izledi
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