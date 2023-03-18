Sahne aşıkların! Rapçi Sefo’yu, yeni sevgilisi Melisa Döngel en önden izledi

Sefo ve Melisa Döngel'in aşkı geçtiğimiz günlerde Sapanca'da ortaya çıkmıştı. Sosyal medya paylaşımları ile kendini veren ikili, daha sonra bir basketbol maçında ortaya izlerken görüntülenmişti. İlişkilerini yalanlamayan fakat çıkıp açıklama da yapmayan çiçeği burnunda çift, yine aşka geldi. Gayrettepe'de bir mekanda sahne alan Sefo'yu, Melisa Döngel yalnız bırakmadı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Doğum günüm bu gece, 25 yaşına girdim" dedi. Sefo, aşk sorularına ise teşekkür ederek, "Aşk ile alakalı da pek bir şey düşünmüyorum" yanıtını verdi. Doğan SAVAŞ
SİYAH KUĞU
Nesrin Cavadzade, marka yüzü olduğu markanın mücevher fuarındaki standını ziyaret etti. Siyahlar içerisindeki kombini ile dikkat çeken Cevadzade, gazetecilerin sorularına cevap verdi. Gerçekleşen deprem felaketleri üzerine konuşan oyuncu, "Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Nasıl kenetlendiğimizi bütün dünyaya gösterdik. Karanlık günleri birlikte aşacağız" dedi. Doğan SAVAŞ
ZİRVENİN SAHİBİ
Edis'in merakla beklenen yeni single'ı "Bana mı?" tüm müzik platformlarındaki yerini aldı. Şarkılarıyla milyonların zihninde iz bırakan ünlü yıldız, 2023 yılının ilk single'ıyla dinleyenlerini şaşırtarak duygusal bir çalışmaya imza attı. "Bana mı?" yayınlandığı ilk dakikadan itibaren dinleyicilerinden tam not aldı ve zirveye oturdu.