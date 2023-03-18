Sahne aşıkların! Rapçi Sefo’yu, yeni sevgilisi Melisa Döngel en önden izledi

Sefo ve Melisa Döngel'in aşkı geçtiğimiz günlerde Sapanca'da ortaya çıkmıştı. Sosyal medya paylaşımları ile kendini veren ikili, daha sonra bir basketbol maçında ortaya izlerken görüntülenmişti. İlişkilerini yalanlamayan fakat çıkıp açıklama da yapmayan çiçeği burnunda çift, yine aşka geldi. Gayrettepe'de bir mekanda sahne alan Sefo'yu, Melisa Döngel yalnız bırakmadı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Doğum günüm bu gece, 25 yaşına girdim" dedi. Sefo, aşk sorularına ise teşekkür ederek, "Aşk ile alakalı da pek bir şey düşünmüyorum" yanıtını verdi. Doğan SAVAŞ