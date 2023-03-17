Ah o gemide ben de olsaydım! Ece Sükan, Begüm ile Adnan Şen, Baran Süzer...

Dünyanın önde gelen tatil resort markalarından biri olan Ritz-Carlton'ın ilk cruise gemisi, denizlere açılıyor. 2023 ilkbahar ve yaz destinasyonlarının yanı sıra yeni gemisiyle 2024 için de rezervasyonları büyük ilgi gören cruise seyahatinin gözde rotası belli oldu. En pahalı cruise rotası, İstanbul ile Atina arasındaki 11 günlük sefer oldu. İstanbul'dan hareket edecek cruise gemi, ardından Bozcaada ve Bodrum gibi Türkiye'nin gözde tatil noktalarına demirleyecek. Lüks gemi, Rodos ve Mikonos gibi Yunan Adaları'na da gittikten sonra Atina'ya doğru hareket edecek.
Ece Sükan
16 EYLÜL SEFERİ DOLDU
Bu eşsiz deneyimi yaşamak için de en az 15 bin 859 dolar yani yaklaşık 300 bin TL vermeniz gerekiyor. Deniz manzaralı odalarda ise bu rakam 60 bin dolar ile 100 bin dolar arasında değişiyor.
Begüm ile Adnan Şen
İlki 16 Eylül'de startını verecek İstanbul-Atina seferine katılmayı planlayanların arasında Ece Sükan, Baran Süzer, Rachel Araz ve eşi Sami Kiresepi, Begüm ile Adnan Şen'in olduğu konuşuluyor.
Baran Süzer
TAM 623 METRE!
İlk kez 2017'de yılında açık denizlere açılacağını duyuran Ritz-Carlton Yacht Collection, yelken açıyor.
Evrima adlı 623 metrelik gemi, 6 Ağustos'ta denize indirilecek ve 298 kişiyle Akdeniz'i gezecek. Her biri kendi özel balkonuna ve ünlü otel zincirlerinden bekleyeceğiniz lüks iç mekanlara sahip 149 süite sahip gemide SPA'dan Michelin yıldızlı şeflerin hazırladığı yemeklere, havuzdan ve fitness merkezine kadar her şey var.