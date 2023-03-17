Ah o gemide ben de olsaydım! Ece Sükan, Begüm ile Adnan Şen, Baran Süzer...

Dünyanın önde gelen tatil resort markalarından biri olan Ritz-Carlton'ın ilk cruise gemisi, denizlere açılıyor. 2023 ilkbahar ve yaz destinasyonlarının yanı sıra yeni gemisiyle 2024 için de rezervasyonları büyük ilgi gören cruise seyahatinin gözde rotası belli oldu. En pahalı cruise rotası, İstanbul ile Atina arasındaki 11 günlük sefer oldu. İstanbul'dan hareket edecek cruise gemi, ardından Bozcaada ve Bodrum gibi Türkiye'nin gözde tatil noktalarına demirleyecek. Lüks gemi, Rodos ve Mikonos gibi Yunan Adaları'na da gittikten sonra Atina'ya doğru hareket edecek.