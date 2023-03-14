Oscar Ödülleri Töreni’ne Türk yemekleri damga vurdu!

Oscar Ödülleri, bu yıl 95. kez sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılan törene "Everything Everywhere All At Once" filmi damga vurdu. 11 dalda aday olan film; "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kadın Oyuncu" dahil olmak üzere 7 dalda Oscar kazandı. Oscarlarla adeta bütünleşen 'kırmızı halı', 62 yıl sonra yerini 'şampanya rengi' halıya bıraktı.
TÜRK FINDIĞI VE KAYISISI
Son birkaç senedir törende Türk lezzetleri sunan Oscar mutfağının 29 yıllık şefi Wolfgang Puck, bu yıl da gelenek bozmadı. Ünlü yıldızlar, Los Angeles'taki görkemli salonda asma yaprağıyla sarma, Karadeniz pidesi ve baklavayla ziyafet çekti. Geçtiğimiz seneki törende de Karadeniz pidesi hazırlayan Wang, "Pide, o kadar çok sevildi ki; menüye bu sene de eklemek zorunda kaldım" dedi. Servis edilen tatlılarda da Türkiye'den getirtilen fındıklar ile kayısılar da kullanıldı.
Türkiye sevgisiyle bilinen dünyaca ünlü şef, "Depremi duyunca çok üzüldüm. Yakında İstanbul'a geleceğim. Geldiğimde depremzedelere yardım toplamak için 'Oscar yemeği' yardım gecesi düzenleyeceğim. Dualarım sizinle" mesajı gönderdi.