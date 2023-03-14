Oscar Ödülleri Töreni’ne Türk yemekleri damga vurdu!





TÜRK FINDIĞI VE KAYISISI

Son birkaç senedir törende Türk lezzetleri sunan Oscar mutfağının 29 yıllık şefi Wolfgang Puck, bu yıl da gelenek bozmadı. Ünlü yıldızlar, Los Angeles'taki görkemli salonda asma yaprağıyla sarma, Karadeniz pidesi ve baklavayla ziyafet çekti. Geçtiğimiz seneki törende de Karadeniz pidesi hazırlayan Wang, "Pide, o kadar çok sevildi ki; menüye bu sene de eklemek zorunda kaldım" dedi. Servis edilen tatlılarda da Türkiye'den getirtilen fındıklar ile kayısılar da kullanıldı.