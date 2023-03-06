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    Miray Daner’in deprem korkusu Oğulcan Engin’i harekete geçirdi! Evlerini 250 bin TL’ye kiraya vermek için kolları sıvadı

    Miray Daner’in deprem korkusu, Oğulcan Engin’e de yansıdı. Levent’te Engin’in 95 milyon TL’lik rezidansında yaşayan çiftten Engin, daireyi satmak ya da 250 bin TL’ye kiraya vermek için kolları sıvadı. Çift, Kemerburgaz tarafında bir villada yaşamayı planlıyor.

    Zenginden satılık!

    Aşkları dolu dizgin devam eden Miray Daner ile Oğulcan Engin, bir süredir Engin'in Levent'teki rezidansında beraber yaşıyordu. Ancak güzel oyuncuyu deprem korkusu sardı.

    Yüksek katlı binada korkusu artan Miray Daner, az katlı bir villada oturmak isteğinden aşkına bahsetti. Annesinin yıllar önce kendisi için o zaman 9 milyon TL'ye satın aldığı rezidans dairesi için yeni planlar yapmaya başlayan Oğulcan Engin de konuşulanlara göre dairesini hem kiralık hem da satılık olarak emlakçılara verdi.

    Eşsiz İstanbul manzaralı dairesi için 95 milyon TL isteyen genç adamın, aylık kira olarak düşündüğü rakam ise 250 bin TL.

        ANNEM SAĞOLSUN
        Miray Daner'in de hemen Kemerburgaz tarafında villaları gezmeye başladığı da söylentiler arasında... Öte yandan bu lüks rezidans, Seda Sayan'ın canından çok sevdiği oğluna tek hediyesi değil...

        Ünlü sanatçı, 2015'te İtalya'daki European School Of Economics'ten mezun olan Oğulcan Engin'e Cihangir'de 12 milyon dolara bina, 19. yaş günü hediyesi olarak 200 bin Euro'ya araba ve yine 2000 yılında 2.5 milyon TL'ye otomobil gibi pahalı hediyeler vermişti.

        Genç işletmeci, uzun yıllardır İstanbul manzaralı lüks dairesinde yaşıyor.
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            Haberler Saklambaç Miray Daner’in deprem korkusu Oğulcan Engin’i harekete geçirdi! Evlerini 250 bin TL’ye kiraya vermek için kolları sıvadı
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