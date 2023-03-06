Miray Daner’in deprem korkusu Oğulcan Engin’i harekete geçirdi! Evlerini 250 bin TL’ye kiraya vermek için kolları sıvadı

Aşkları dolu dizgin devam eden Miray Daner ile Oğulcan Engin, bir süredir Engin'in Levent'teki rezidansında beraber yaşıyordu. Ancak güzel oyuncuyu deprem korkusu sardı.
Yüksek katlı binada korkusu artan Miray Daner, az katlı bir villada oturmak isteğinden aşkına bahsetti. Annesinin yıllar önce kendisi için o zaman 9 milyon TL'ye satın aldığı rezidans dairesi için yeni planlar yapmaya başlayan Oğulcan Engin de konuşulanlara göre dairesini hem kiralık hem da satılık olarak emlakçılara verdi.
Eşsiz İstanbul manzaralı dairesi için 95 milyon TL isteyen genç adamın, aylık kira olarak düşündüğü rakam ise 250 bin TL.