Miray Daner’in deprem korkusu Oğulcan Engin’i harekete geçirdi! Evlerini 250 bin TL’ye kiraya vermek için kolları sıvadı

Yüksek katlı binada korkusu artan Miray Daner, az katlı bir villada oturmak isteğinden aşkına bahsetti. Annesinin yıllar önce kendisi için o zaman 9 milyon TL'ye satın aldığı rezidans dairesi için yeni planlar yapmaya başlayan Oğulcan Engin de konuşulanlara göre dairesini hem kiralık hem da satılık olarak emlakçılara verdi.