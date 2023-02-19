Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz veda paylaşımları! Sosyal medya zorbalığı yapanlara tepkiler yağdı

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz, Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremlere, memleketi Hatay'da yakalandı. Asrın felaketinde enkaz altında kalan Duymaz'dan depremin 12. gününde acı haber geldi.Sosyal medyada yokluk içinde çektiği yemek videolarıyla gönülleri fetheden ve 1,3 milyon kişinin takip ettiği fenomen 19 yaşında hayata veda etti. Taha Duymaz'ın vefatının ardından ablası Semiha Duymaz genç fenomenin ölüm haberini doğruladı.
SOSYAL MEDYA ZORBALIĞI
Hatay'da yaşadığı köy evinin mutfağında çektiği yemek videoları ile dikkat çeken sonrasında adını büyük bir kitleye duyurmayı başaran fenomen Taha Duymaz'ın vefatının ardından geçmişte ve enkaz altındayken yapılan zorbalıklara ünlü isimler sert tepki verdi. Yaşadığı dönemde dış görünüşü, konuşması ve fakir bir aileden gelmesi sebebiyle sürekli ötelenen 19 yaşındaki fenomen Duymaz, baskılardan dolayı estetik yaptığını söylemişti. Sosyal medya zorbalığına maruz kalan bir programda şunları söylemişti: "Sosyal medya kullanmasaydım kulağımı ve burnumu asla yaptırmazdım. Görünüşümden dolayı çok kötü yorumlar aldım ve zorbalık gördüm"
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Enkaz altındayken bile zorbalığa uğrayan ve aslında enkazda olmadığı, yaşadığı iddia edilen Taha Duymaz'ın ölümünden sonra ünlü isimler o kötü yorumları yapanları vicdan muhasebesine davet etti.