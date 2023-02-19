Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz veda paylaşımları! Sosyal medya zorbalığı yapanlara tepkiler yağdı





SOSYAL MEDYA ZORBALIĞI

Hatay'da yaşadığı köy evinin mutfağında çektiği yemek videoları ile dikkat çeken sonrasında adını büyük bir kitleye duyurmayı başaran fenomen Taha Duymaz'ın vefatının ardından geçmişte ve enkaz altındayken yapılan zorbalıklara ünlü isimler sert tepki verdi. Yaşadığı dönemde dış görünüşü, konuşması ve fakir bir aileden gelmesi sebebiyle sürekli ötelenen 19 yaşındaki fenomen Duymaz, baskılardan dolayı estetik yaptığını söylemişti. Sosyal medya zorbalığına maruz kalan bir programda şunları söylemişti: "Sosyal medya kullanmasaydım kulağımı ve burnumu asla yaptırmazdım. Görünüşümden dolayı çok kötü yorumlar aldım ve zorbalık gördüm"