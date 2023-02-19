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    Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz veda paylaşımları! Sosyal medya zorbalığı yapanlara tepkiler yağdı

    Hatay’da depreme yakalanıp enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz için günlerdir süren umutlu bekleyiş yerini acıya bıraktı. Hayatını kaybeden Duymaz için tanıyan tanımayan herkes veda paylaşımında bulundu. Hem hayattayken hem de enkaz altındayken bile zorbalık yapanlara tepkiler gecikmedi.

    Şimdi içiniz rahat mı!

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz, Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremlere, memleketi Hatay'da yakalandı. Asrın felaketinde enkaz altında kalan Duymaz'dan depremin 12. gününde acı haber geldi.Sosyal medyada yokluk içinde çektiği yemek videolarıyla gönülleri fetheden ve 1,3 milyon kişinin takip ettiği fenomen 19 yaşında hayata veda etti. Taha Duymaz'ın vefatının ardından ablası Semiha Duymaz genç fenomenin ölüm haberini doğruladı.



    SOSYAL MEDYA ZORBALIĞI
    Hatay'da yaşadığı köy evinin mutfağında çektiği yemek videoları ile dikkat çeken sonrasında adını büyük bir kitleye duyurmayı başaran fenomen Taha Duymaz'ın vefatının ardından geçmişte ve enkaz altındayken yapılan zorbalıklara ünlü isimler sert tepki verdi. Yaşadığı dönemde dış görünüşü, konuşması ve fakir bir aileden gelmesi sebebiyle sürekli ötelenen 19 yaşındaki fenomen Duymaz, baskılardan dolayı estetik yaptığını söylemişti. Sosyal medya zorbalığına maruz kalan bir programda şunları söylemişti: "Sosyal medya kullanmasaydım kulağımı ve burnumu asla yaptırmazdım. Görünüşümden dolayı çok kötü yorumlar aldım ve zorbalık gördüm"



    TAHA ARTIK YOK...
    Enkaz altındayken bile zorbalığa uğrayan ve aslında enkazda olmadığı, yaşadığı iddia edilen Taha Duymaz'ın ölümünden sonra ünlü isimler o kötü yorumları yapanları vicdan muhasebesine davet etti.



        BERK KEKLİK: "Taha ile hiçbir zaman tanışamadık ama uğradığı zorbalık her zaman canımı sıkmıştı. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin."



        YASEMİN SAKALLIOĞLU: "Sizlerin ne kadar uktesi varsa, hepsi bizlerin boynuna bir borçtur. Öyle derin bir hüzün ki... Ne desem bana yetmiyor"



        MERT SARIC: "Tanısanız o kadar severdiniz ki... Şimdi seni kırıp, üzenlerin içine siniyordur inşallah yokluğun..."



            ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: "Taha'nın cansız bedenine ulaşılmış. Çekimde tanışmıştık. Çok saygılı, çok ürkek bir çocuktu. Ailesini geçindirmek için çabalıyordu. Çekimde 'artık istediğim gibi yaşamak istiyorum. İnsanın ömrü kelebek gibi' demişti"



            BURAK ÖZDEMİR: "Bu zorbalıklara değdi mi? Sürekli bana "Taha yalan söylüyor orada değil" diyerek mesaj atıp durdunuz. Şimdi soruyorum sizlere değdi mi? Şu kısacık hayatta hala şu kalbinize insanları sığdıramıyorsunuz"



            ŞEVVAL ŞAHİN
            Taha Duymaz için çok üzgünüm. Herkes linçledi, kalbini kırdı ve aşağıladı. Ama yine de kendine güvenini kaybetmedi. İnsanları küçümsemeyin. Bir gün böyle bir haber aldığınız zaman kalp kırdığınız için vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalmayın"

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            Haberler Saklambaç Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz veda paylaşımları! Sosyal medya zorbalığı yapanlara tepkiler yağdı
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