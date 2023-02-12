K. Maraş merkezli çifte deprem, binlerce çocuğu ya öksüz, ya yetim, ya da hem öksüz, hem yetim bıraktı. Kimsesiz kalan çocuklar, aile sıcaklığına hasret kaldı. Dünyaca ünlüler de buna dikkat çekerek, bu yavrulara kol kanat gerilmesi gerektiğini hatırlattı. İngiliz futbolcu David Beckham, sosyal medya hesabında bu büyük depremin çocuklar üzerinde çok yıkıcı bir etkisi olduğu mesajını yayınlayarak UNICEF'e bağış çağrısı yaptı. Son dönemde Gerard Pique ayrılığıyla gündeme gelen Latin şarkıcı Shakira, takipçilerini "çocuklar için" UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı.
ACISINI İYİ BİLİRİZ
Avustralyalı aktör Hugh Jackman, İngiliz oyuncu Orlando Bloom da UNICEF'ihatırlattı. İtalyan tenor Andrea Bocelli ve eşi Veroniva Beri Bocelli, "Ülkemiz depremin yarattığı etkileri çok iyi biliyor. Türkiye ve Suriye için destek verdiğimizi belirtmek isteriz. Umuyoruz herkes üzerine düşeni yapacaktır" ifadesini kullandı. Prens William ile Prenses Kate, Twitter'da "Türkiye ile Suriye'de görüntüleri izleyince dehşete kapıldık" diye yazdı.
ÇOÇUKLARA SAHİP ÇIKALIM
UNICEF, Türkiye ve Suriye'yi vuran Kahramanmaraş depremi nedeniyle https://www. unicef.org.uk/donate/ syria-turkiye-earthquake internet adresinden kampanya yürütüyor. Ünlü isimlerin yönlendirmesiyle yardımseverler, UNICEF'in hazırladığı 5 sterlinden (113 TL) 68 sterline (Bin 544 TL) kadar olan paketlere yoğun ilgi gösteriyor.
- Saklambaç
- 12.02.2023 Gazete
Dünyaca ünlü bir çok isim çocuklar için seferber oldu
K. Maraş merkezli çifte deprem, binlerce çocuğu ya öksüz, ya yetim, ya da hem öksüz, hem yetim bıraktı. Dünyaca ünlü bir çok isim, depremin çocuklar üzerinde yıkıcı bir etki yarattığını söyledi. “Şimdi sahip çıkma zamanı” dedi.
K. Maraş merkezli çifte deprem, binlerce çocuğu ya öksüz, ya yetim, ya da hem öksüz, hem yetim bıraktı. Kimsesiz kalan çocuklar, aile sıcaklığına hasret kaldı. Dünyaca ünlüler de buna dikkat çekerek, bu yavrulara kol kanat gerilmesi gerektiğini hatırlattı. İngiliz futbolcu David Beckham, sosyal medya hesabında bu büyük depremin çocuklar üzerinde çok yıkıcı bir etkisi olduğu mesajını yayınlayarak UNICEF'e bağış çağrısı yaptı. Son dönemde Gerard Pique ayrılığıyla gündeme gelen Latin şarkıcı Shakira, takipçilerini "çocuklar için" UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı.