Sosyetik isimler sömestr tatilinde soluğu Fransa ve İsviçre Alpleri’nde aldı!

Beyaz Türkler, ülkemizdeki kayak merkezlerine kar yağmayınca sömestr tatilinde Fransa ve İsviçre Alpleri'nin yolunu tuttu. Pınar-İlhan Sabancı ve Öykü-İlhan Karadeniz gibi birçok sosyetiğin tercihi Fransız Alpleri'ndeki ünlü kayak merkezi Courchevel oldu. Courchevel'deki Türk turist sayısının fazlalığı üzerine mekanlarda Türkçe şarkılar çalınmaya başladı. Eşi Öykü Karadeniz, kızlarıyla Courchevel'de tatilde olan Karadeniz, önceki gün gittikleri dağın en ünlü mekanında da Türk bayrağını dalgalandırdı.

BUZLAR ERİDİ

Aslı Şen de bir süredir boşanacağı konuşulan eşi Metin Şen ve dostlarıyla Fransız Alpleri'nin diğer gözde adresi Megeve'ye gitti. Megeve'de tatilde olan diğer isimler arasında ise Sanem Kardıçalı Tezman-Ralf Tezman, Melda Kamhi Kosif-Sinan Kosif vardı.

FİYATLAR AYNI

Bu arada Megeve'de otel fiyatı gecelik ortalama 600 Euro yani 12 bin TL iken yine Courchevel'de otellerin gecelik fiyatları 7 ile 10 bin TL arasında değişiyor. Uludağ ve Kartalkaya'da ise popüler otellerin gecelik fiyatları ortalama 10 ile 15 bin TL civarında...