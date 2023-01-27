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    Sosyetik isimler sömestr tatilinde soluğu Fransa ve İsviçre Alpleri’nde aldı!

    Beyaz Türkler, sömestr tatilinde soluğu Fransa ve İsviçre Alpleri’nde aldı. Pınar Sabancı’dan İlhan Karadeniz’e kadar birçok sosyetiğin de olduğu Courchevel’e Türkler akın edince mekanlarda Türkçe şarkılar çalınıyor...

    Türkler zirvede!

    Beyaz Türkler, ülkemizdeki kayak merkezlerine kar yağmayınca sömestr tatilinde Fransa ve İsviçre Alpleri'nin yolunu tuttu. Pınar-İlhan Sabancı ve Öykü-İlhan Karadeniz gibi birçok sosyetiğin tercihi Fransız Alpleri'ndeki ünlü kayak merkezi Courchevel oldu. Courchevel'deki Türk turist sayısının fazlalığı üzerine mekanlarda Türkçe şarkılar çalınmaya başladı. Eşi Öykü Karadeniz, kızlarıyla Courchevel'de tatilde olan Karadeniz, önceki gün gittikleri dağın en ünlü mekanında da Türk bayrağını dalgalandırdı.

    BUZLAR ERİDİ
    Aslı Şen de bir süredir boşanacağı konuşulan eşi Metin Şen ve dostlarıyla Fransız Alpleri'nin diğer gözde adresi Megeve'ye gitti. Megeve'de tatilde olan diğer isimler arasında ise Sanem Kardıçalı Tezman-Ralf Tezman, Melda Kamhi Kosif-Sinan Kosif vardı.

    FİYATLAR AYNI
    Bu arada Megeve'de otel fiyatı gecelik ortalama 600 Euro yani 12 bin TL iken yine Courchevel'de otellerin gecelik fiyatları 7 ile 10 bin TL arasında değişiyor. Uludağ ve Kartalkaya'da ise popüler otellerin gecelik fiyatları ortalama 10 ile 15 bin TL civarında...

    Aslı Şen, gittiği Megeve'de eşi Metin Şen ile arasındaki buzları da eritti.

    Melda Kamhi Kosif, eşi Sinan Kosif ile Megeve'de hem kayak yapıyor hem de eğlence mekanlarında keyif çatıyor.

        İlhan Karadeniz, masanın üzerine çıkıp bayrağımızı sallayarak çalan Türkçe şarkılar eşliğinde eğlendi.

        Pınar Sabancı, neredeyse her sene olduğu gibi yine Courchevel'de kayak yaptı.

        Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya da Fransa'nın ünlü kayak merkezi Val D'Isere'de tatilde...
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        Haberler Saklambaç Sosyetik isimler sömestr tatilinde soluğu Fransa ve İsviçre Alpleri’nde aldı!
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