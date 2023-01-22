Aşk kokusu var! Cengiz Ünder'den Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic'e yakın markaj

Aşk hayatında hareketli bir dönem yaşayan Cengiz Ünder, son olarak Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamıştı.
Kısa süren bu ilişki sonrası Fransa'da top koşturmasına rağmen sık sık İstanbul'a gelen Ünder, gecelerde boy göstermeye başlamıştı. İsmi birçok güzelle anılan milli futbolcunun son gözdesi ise Emina Jahovic oldu.
TAKİP BAŞLADI
Kancayı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovıc'e takan Ünder, sosyal medyadan takibe başladı. Milli futbolcunun bu atağı sonrası Jahovic de Ünder'i takibe aldı.
Sosyal medyada başlayan arkadaşlıkları "Acaba yeni bir aşkın temelleri mi atılıyor?" sorularını da beraberinde getirdi. Geçen hafta doğum gününü kutlayan Jahovic'in, büyük bir gül demeti ile poz vermesinin ardından, çiçeklerin Ünder'den geldiği de iddia edildi.