Aşk kokusu var! Cengiz Ünder'den Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic'e yakın markaj

Aşk hayatında hareketli bir dönem yaşayan Cengiz Ünder, son olarak Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamıştı.



Kısa süren bu ilişki sonrası Fransa'da top koşturmasına rağmen sık sık İstanbul'a gelen Ünder, gecelerde boy göstermeye başlamıştı. İsmi birçok güzelle anılan milli futbolcunun son gözdesi ise Emina Jahovic oldu.