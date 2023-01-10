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    Jelena Karleusa, sözleriyle Beşiktaş'ın eski yıldızı Tosic’i küplere bindirdi

    Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Dusco Tosic, son günlerde ülkesi Sırbistan'da özel hayatıyla gündemde. 2008'den beri evli olduğu Jelena Karleusa, sözleriyle Beşiktaş'ın eski yıldızı Tosic’i küplere bindirdi. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Yengeye kırmızı kart!

    Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Dusco Tosic, son günlerde ülkesi Sırbistan'da özel hayatıyla gündemde... 2008'den beri evli olduğu Jelena Karleusa ile boşanma davası süren eski futbolcu, seksi şarkıcının açıklamaları yüzünden küplere bindi. Jelena Karleusa'nın bir röportajında "Tosic, bensiz bir hiç. Hayatının bensiz bir anlamı yok. Onu ben var ettim. Dizlerinin üzerine çöküp benim evrenin tanrıçası ve hayatının en büyük aşkı olduğumu anlayacağı günü bekliyorum" demişti.



    'GERÇEK ERKEK' ÇIKIŞI!
    Eşiyle halen boşanma davası süren eski futbolcu ise bir basın açıklamasıyla Jelena'ya susmasını söyledi. Bunun üzerine de Sırp şarkıcı, "Gerçek erkekler, eşlerini korur. Tosic gibi yapmaz" çıkışıyla yine Sırbistan'da manşet oldu.



    ARA BULUCU CEZAYİR
    ATV'nin başarılı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de ekrana geliyor. Yeni bölüm konusu kısaca şöyle: Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur. Firuze, Leyla'nın şüphelerini ailesinden birinin üzerine çeker. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalışır.



        İŞ MAKİNASI KULLANDI
        58 yaşında verdiği pozlarla adından söz ettiren oyuncu Filiz Taçbaş, İzmir Aliağa'da bulunan çiftliğindeki zeytin tarlasında iş makinesi kullanırken objektiflere yansıdı. Taçbaş, hem tarlasını temizledi hem de direksiyondaydı.



        BENZER İŞLER
        Yağmur Tanrısevsin, dün köpeğiyle böyle poz verdi. Yanından bir an olsun ayırmadığı Alf ile paylaşımına "Haftaya yorgun başlıyoruz" diye not düşen güzel oyuncunun selfie pozu, beğeni topladı. Dalgalı saçlarıyla dikkat çeken Yağmur Tanrısevsin'e takipçileri tarafından "Alf ile git gide birbirinize benzediniz" yorumları da yapıldı.



        DUYGUSAL DÖNÜŞ
        Oyunculuk kariyerine ara veren Duygu Sarışın, sonunda içine sinen bir projeye 'evet' dedi. Güzel oyuncu, birçok yüksek ücretli teklifi senaryoyu beğenmediği için geri çevirdi. Tercihini tiyatrodan yana kullanan Duygu Sarışın, Mart ayında Christopher Chen imzalı 'Caught isimli oyunla tiyatro sevenlerle buluşacak.



            İZDİHAM YARATTI
            Ebru Yaşar, Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Rezervasyonların günler öncesinden dolduğu mekanda yaşanan yoğun ilgiden dolayı ekstra masalar konuldu. Yaşar, sevenlerine yine unutulmaz bir gece yaşattı.



            ŞANS İSTEDİ
            "Survivor" sunucusu Murat Ceylan, yeni kadroyla Dominik'te başlayacak olan yarışma öncesi Nişantaşı'nda son alışverişini yaparken görüntülendi. Son model aracıyla dikkat çeken Ceylan, "Bana lütfen şans dileyin. Kadromuz da şahane enerjimiz de yüksek" dedi. Aydın HAMZA



            ABLA-KARDEŞ GİBİ
            Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan ve eltisi Katre Turan tatil için Dubai'ye gitti. Sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan ikili hem kum sörfü hem de safari yaptı. Kıyafetleri ile uyum içinde olan ikili için "Abla-kardeş gibiler" yorumları yapıldı.



                ACIM ÇOK TAZE
                Kısa süre önce annesini kaybeden Yılmaz Morgül, geçtiğimiz akşam Etiler'deydi. Baş sağlığı dileyen basın mensuplarına teşekkür eden Morgül, gözyaşlarını tutamadı. Eli ile yüzünü gizleyen Morgül, "Acım çok taze" dedikten sonra hızla uzaklaştı. Doğan SAVAŞ



                KARNI BURNUNDA POZ
                İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan doğum için gün sayıyor. Hamile yenge, karnı burnunda pozlar vermeye devam ediyor. Elinde kahvesiyle paylaşım yapan Sara, fotoğrafın altına "Kıyafet bulmak zor" notunu düştü.



                HEP BİR TELAŞ
                Serenay Sarıkaya, önceki gün Taksim'de görüntülendi. Rol aldığı bir projenin çekimlerine geldiği öğrenilen Sarıkaya, "Geç kaldım" diyerek acelesi olduğunu söyledi. Gazetecilerin yeni yılını ayaküstü kutlayan oyuncu, "Çekimlere başladık, her şey yolunda" dedi. Aydın HAMZA



                    DOYASIYA EĞLENDİLER
                    Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti 7 yaşına giren oğulları Emir Aras'ın doğum gününü kutladı. Mutluluk pozları veren çift çocuklar gibi eğlendi. Yüzlerini boyayan sevilen çiftin o kareleri beğeni topladı.



                    SİMGE STYLE
                    Sahnedeki iddialı kostümleriyle sık sık gündem olan Simge, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda konser verdi. Deri görünümlü süper mini elbisesiyle her zamanki gibi iddiasını ortaya koyan güzel popçu, hem göze hem kulağa hitap etmeyi yine başardı.



                    SELVİ BOYLUM
                    Murat Kazancıoğlu'yla ilişkilerine ikinci kez şans veren Şevval Şahin, önceki gün Bebek'teydi. Londra'da yaptıkları tatil sonrasında birlikteliklerini sosyal medya hesabından paylaşan çift, yine aşka geldi. Bir mekanda sarmaş dolaş oturan mutlu çift, bununla da yetinmedi. Sevgilisine öpücükler konduran Kazancıoğlu'na Şahin'den yanıt gecikmedi. Ünlü mankenin, sevgilisinin göğsüne yatıp, gözlerinin içine baktığı görüldü. Çıkışta gazetecilerin "Nasıl barıştınız?" sorusuna Şahin, "Çok teşekkür ederiz, her şey yolunda" dedi. (AYDIN HAMZA)

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                    EYT’linin kıdem tazminatı arttı
                    Haberler Saklambaç Jelena Karleusa, sözleriyle Beşiktaş'ın eski yıldızı Tosic’i küplere bindirdi
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