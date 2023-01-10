Jelena Karleusa, sözleriyle Beşiktaş'ın eski yıldızı Tosic’i küplere bindirdi

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Dusco Tosic, son günlerde ülkesi Sırbistan'da özel hayatıyla gündemde... 2008'den beri evli olduğu Jelena Karleusa ile boşanma davası süren eski futbolcu, seksi şarkıcının açıklamaları yüzünden küplere bindi. Jelena Karleusa'nın bir röportajında "Tosic, bensiz bir hiç. Hayatının bensiz bir anlamı yok. Onu ben var ettim. Dizlerinin üzerine çöküp benim evrenin tanrıçası ve hayatının en büyük aşkı olduğumu anlayacağı günü bekliyorum" demişti.