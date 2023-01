UÇMASI YASAKLANMALI!

Türk Hava Yolları'nın Muşİstanbul uçuşunda yer alan Derya Balta, iniş sonrası havalimanı polisi tarafından uçaktan alındığına dair açıklamalar yapmıştı. Balta, paylaşımlarında lavaboyu kullanmak istediğini ancak kabin memurunun lavaboyu kullanmasına izin vermediğini iddia etti. Pilotun lavaboyu kullanacağı sırada yaşanan bir olay bu. Ve tüm havayollarında uçuş güvenliği için ortak uygulama olan bu durumda ön tarafta yer alan perde çekilir ve trolley ile set oluşturulabilir.



EGOSU DAHA GÜÇLÜ DEĞİL!

Ve kim olursa olsun ön tarafa geçmesi engellenir. Ona rağmen Balta, kabin memuruna hakaret etmiş. Bu durum American Airlines'da da olsa hostesten "Later!" (Sonra) ya da "go back your seat" (koltuğuna dön) yanıtı alırdı! Ve tıpış tıpış koltuğuna dönerdi. Balta'nın THY ile uçmasının yasaklaması gerektiğini düşünüyorum. Egosu yüzünden kimse dev bir markayı kötüleyemez...



2 MİLYAR DOLARLIK PAYLAŞIM!

Türkiye'nin en önemli ve en büyük firmalarına sahip bir ailenin başında olan sosyetik iş insanı, çocukları miras kavgasına düşmesin diye şimdiden mal paylaşımı yapmış. Çocuklarına eşit şekilde mallarını paylaştıran sosyetik iş insanı, bu durum duyulmasın diye de yayın yasağı çıkartmış. Sosyetik iş insanın da bir zamanlar arkadaşlarından olan işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın ölümünden sonra çocukları ve torunları miras kavgası yaşamış ve yıllar boyunca 3 milyar dolarlık servet paylaşılamamıştı.

