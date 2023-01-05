1,5 günlük seyahat için cebinden 400 bin TL çıkacak! Güzide Duran tarihi seyahat için yerini ayırttı! İşte tatil rotası...

1883'ten itibaren hizmet veren ve Agahta Christie'den Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara konu olan Venice Simplon Orient Express treni, pandemi nedeniyle seferlerine uzun süre ara vermişti.
Son olarak geçtiğimiz yaz Paris'ten İstanbul'a gelen Venice Simplon Orient Express, seyahat tutkunlarını oldukça heyecanlandırdı. Venedik ile Paris arasındaki seferler, hızla tükenirken; Paris'ten İstanbul'a uzanan 5 gece 6 günlük yolculuğa da rağbet çok fazla.
Son dönemde mimar eşi Adnan Aksoy ile İtalya'da yaşayan Güzide Duran da tarihi seyahat için yerini ayırttı.