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    1,5 günlük seyahat için cebinden 400 bin TL çıkacak! Güzide Duran tarihi seyahat için yerini ayırttı! İşte tatil rotası...

    Güzide Duran, eşiyle Mart ayında Venice Simplon Orient Express treniyle Venedik’ten Paris’e gidecek. Ünlü çiftin, 1,5 günlük seyahat için cebinden 400 bin TL çıkacak.

    Güzide seyahat

    1883'ten itibaren hizmet veren ve Agahta Christie'den Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara konu olan Venice Simplon Orient Express treni, pandemi nedeniyle seferlerine uzun süre ara vermişti.

    Son olarak geçtiğimiz yaz Paris'ten İstanbul'a gelen Venice Simplon Orient Express, seyahat tutkunlarını oldukça heyecanlandırdı. Venedik ile Paris arasındaki seferler, hızla tükenirken; Paris'ten İstanbul'a uzanan 5 gece 6 günlük yolculuğa da rağbet çok fazla.

    Son dönemde mimar eşi Adnan Aksoy ile İtalya'da yaşayan Güzide Duran da tarihi seyahat için yerini ayırttı.

        AĞUSTOS'TA DA PLANLIYOR
        Eski manken, Mart ayında trenle Venedik ile Paris arasında seyahat edecek. Güzide Duran, eşiyle çıkacağı 1.5 günlük seyahati için de toplamda 20 bin Euro ödeyecek.

        Duran'ın aynı trenin Ağustos ayındaki Paris ile İstanbul arasında yapacağı 5 günlük seferine de katılmak için rezervasyon yaptırmayı planladığı konuşuluyor.

        Bu seyahatin de bedeli kişi başı 19 bin Euro.

            BOND filmleriyle ünlü biri 1883, diğeri ise 1924 yapımı iki eski Orient Express tasarımından ilham alınarak tasarlanan tren, o yılların görkemli atmosferini yansıtmayı başarıyor.

            Tarihi trenin içi, yeniden ve büyük bir özenle dizayn edildi.

            Uzun yıllar ailesiyle ABD'de yaşayan Güzide Duran, pandemiden sonra önce Bodrum'a ardından da Roma'ya taşındı.
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