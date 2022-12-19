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    Evli, mutlu, çocuklu! Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile nikah sonrası ilk kez görüntülendi

    Eşi Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz ayki nikah sonrası ilk kez önceki akşam görüntülenen Aslı Enver’in keyfi yerindeydi. Güzel oyuncu, hamileliğiyle ilgili nazar korkusuyla yorum yapmak istemedi.

    Doğan Savaş
    Evli, mutlu, çocuklu

    Aslı Enver, önceki akşam eşi Berkin Gökbudak ile Caddebostan'da ilk kez gazetecilerin objektiflerine takıldı.



    Caddebostan sokaklarından evlerine doğru el ele yürüyen çiftten güzel oyuncu, hamileliğiyle ilgili sorular karşısında şöyle dedi: "Her şey çok yeni. Annelerin babaların vardır ya hani bir kuralı. Çocuk için de konuşmamak lazım. Ama her şey yolunda."



    'HADİ ÖV BENİ'
    Eşinin önceki evliliğinden olan oğlu için de "Çok tatlı" diyen Aslı Enver, sık sık kahkaha atarak mutluluğunu gözler önüne serdi.



        Gazetecilerin Berkin Gökbudak'a "Nasıl buluyorsunuz Aslı Hanım'ın oyunculuğunu?" sorusu karşısında araya giren Enver, gülerek "Hadi biraz beni öv" diyerek gülümsetti. Gökbudak ise "Gurur duyuyorum Aslı'yla. Önceden de takip ediyordum. Çok başarılı bir oyuncu kendisi" yorumu yaptı.

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        Haberler Saklambaç Evli, mutlu, çocuklu! Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile nikah sonrası ilk kez görüntülendi
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