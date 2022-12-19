Evli, mutlu, çocuklu! Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile nikah sonrası ilk kez görüntülendi





Caddebostan sokaklarından evlerine doğru el ele yürüyen çiftten güzel oyuncu, hamileliğiyle ilgili sorular karşısında şöyle dedi: "Her şey çok yeni. Annelerin babaların vardır ya hani bir kuralı. Çocuk için de konuşmamak lazım. Ama her şey yolunda."