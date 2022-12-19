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    Ayasofya mucizesi! Fenerbahçe’nin yıldızı Luan Peres’in aşkı Gabriela Merjam, hamile olduğunu açıkladı! Kızının adını 'Sofia' koyacak

    Fenerbahçe’nin yıldızı Luan Peres’in aşkı Gabriela Merjam, Ağustos’ta gittiği Ayasofya Camii’nde anne olmayı diledi. Yıllardır hamile kalmak için uğraşan Brezilyalı yenge, bir süre önce 14 haftalık hamile olduğunu ilan etti. Ayasofya Camii’nin mucizesine inanan Gabriela Merjam, kızının adını da ‘Sofia’ koyacağını açıkladı.

    Ayasofya mucizesi

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luan Peres, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gabriela Merjam'ın ilk bebeklerine hamile olması haberleriyle havalara uçmuştu.



    Sosyal medya paylaşımları ve güzelliğiyle taraftarın yakın markajında olan Brezilyalı yenge, 14 haftalık hamileliğiyle ilgili büyük bir sırrı ilk kez paylaştı.



    Peres ile uzun süredir bebek sahibi olmak isteyen ancak bir türlü hamile kalamayan Ağustos ayında Ayasofya Camii'ne gitti. Burada anne olmayı dileyen Gabriela Merjam, yaşadığı mucizeyi ise şöyle anlattı:



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        "Luan ile en büyük dileğimiz, bir bebeğimizin olmasıydı. Bunun için birçok yolu denedik ancak bir türlü hamile kalamadım. Gittiğimde büyülendiğim Ayasofya Camii'nde anne olabilmeyi tüm kalbimle diledim. Ve bundan çok kısa bir süre sonra hamile olduğumu öğrendim. Bu, benim için tam anlamıyla bir mucizeydi."



        İstanbul ve başta Ayasofya Camii'nin hayatında çok büyük bir yeri olduğunu dile getiren Brezilyalı yenge, ekledi: "Bu yüzden de kızımızın adını Sofia koymaya karar verdim."

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        Haberler Saklambaç Ayasofya mucizesi! Fenerbahçe’nin yıldızı Luan Peres’in aşkı Gabriela Merjam, hamile olduğunu açıkladı! Kızının adını 'Sofia' koyacak
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