Ayasofya mucizesi! Fenerbahçe’nin yıldızı Luan Peres’in aşkı Gabriela Merjam, hamile olduğunu açıkladı! Kızının adını 'Sofia' koyacak

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luan Peres, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gabriela Merjam'ın ilk bebeklerine hamile olması haberleriyle havalara uçmuştu.
Sosyal medya paylaşımları ve güzelliğiyle taraftarın yakın markajında olan Brezilyalı yenge, 14 haftalık hamileliğiyle ilgili büyük bir sırrı ilk kez paylaştı.
Peres ile uzun süredir bebek sahibi olmak isteyen ancak bir türlü hamile kalamayan Ağustos ayında Ayasofya Camii'ne gitti. Burada anne olmayı dileyen Gabriela Merjam, yaşadığı mucizeyi ise şöyle anlattı: