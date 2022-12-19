Ayasofya mucizesi! Fenerbahçe’nin yıldızı Luan Peres’in aşkı Gabriela Merjam, hamile olduğunu açıkladı! Kızının adını 'Sofia' koyacak





'HAYALİMİZE İSTANBUL'DA KAVUŞTUK'

"Luan ile en büyük dileğimiz, bir bebeğimizin olmasıydı. Bunun için birçok yolu denedik ancak bir türlü hamile kalamadım. Gittiğimde büyülendiğim Ayasofya Camii'nde anne olabilmeyi tüm kalbimle diledim. Ve bundan çok kısa bir süre sonra hamile olduğumu öğrendim. Bu, benim için tam anlamıyla bir mucizeydi."