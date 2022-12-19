Aslışah Alkoçlar Demirağ 70 milyon TL değerindeki evinin önünden 1 milyon TL'lik çantasıyla şov yaptı | Saklambaç haberleri





FRANSIZ KALMADILAR!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın başarısının Türkiye sınırlarını aştığı önceki gün bir kez daha kanıtlandı. Dizideki 'Osman Bey' karakteriyle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi olan Burak Özçivit, önceki gün Fransa'da düzenlenen FestiCulture isimli etkinliğe katıldı. Paris'te büyük bir coşkuyla karşılanan başarılı oyuncunun konuşma yaptığı salonda, izdiham yaşandı.



NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE

Mütevazı halleriyle Fransız hayranlarının gönlünü bir kez daha fetheden Burak Özçivit, konuşmasının sonunda ise "Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısı, beni çok mutlu ediyor. Türk olmaktan her zaman gurur duyuyorum" diyerek büyük alkış aldı.