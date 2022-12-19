Aslışah Alkoçlar Demirağ 70 milyon TL değerindeki evinin önünden 1 milyon TL'lik çantasıyla şov yaptı | Saklambaç haberleri

Kaan Demirağ ile evliliğinden ikinci kez anne olmaya hazırlanan Aslışah Alkoçlar, bir süredir eşiyle Londra'da... Üniversite hayatını da burada tamamlayan ve uzun süre İngiltere'de yaşayan sosyetik, önceki gün Knightsbridge bölgesinde yer alan evinin girişinde poz verdi.
EN LÜKS BÖLGEDE
İngiltere'nin en lüks bölgelerinden birinde olan dairesinin fiyatı yaklaşık 3 milyon Sterlin olan Aslışah Demirağ'ın beyaz renkli Hermes'i de dikkat çekti. Sosyetik ismin taktığı ve değeri 1 milyon TL olan çantanın, eşinin hediyesi olduğu öğrenildi.
PEMBELİ HANDE
Pop müziğinin başarılı ismi Hande Ünsal, önceki akşam Ankara'da sahne aldı. Güzel sanatçı, pfarklı türlerden oluşan 50 şarkılık repertuvarıyla 2,5 saat sahnede kaldı. Sahneden 2023 dileklerini de paylaşan Hande Ünsal, "2023 aşk yılı olsun" dedi.