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    Aslışah Alkoçlar Demirağ 70 milyon TL değerindeki evinin önünden 1 milyon TL'lik çantasıyla şov yaptı | Saklambaç haberleri

    Aslışah Alkoçlar Demirağ, Londra’da yaklaşık değeri 70 milyon TL olan evinin önünde eşinin hediyesi olan 1 milyon TL’lik çantasıyla böyle poz verdi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Aralık TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Foto-servet!

    Kaan Demirağ ile evliliğinden ikinci kez anne olmaya hazırlanan Aslışah Alkoçlar, bir süredir eşiyle Londra'da... Üniversite hayatını da burada tamamlayan ve uzun süre İngiltere'de yaşayan sosyetik, önceki gün Knightsbridge bölgesinde yer alan evinin girişinde poz verdi.



    EN LÜKS BÖLGEDE
    İngiltere'nin en lüks bölgelerinden birinde olan dairesinin fiyatı yaklaşık 3 milyon Sterlin olan Aslışah Demirağ'ın beyaz renkli Hermes'i de dikkat çekti. Sosyetik ismin taktığı ve değeri 1 milyon TL olan çantanın, eşinin hediyesi olduğu öğrenildi.



    PEMBELİ HANDE
    Pop müziğinin başarılı ismi Hande Ünsal, önceki akşam Ankara'da sahne aldı. Güzel sanatçı, pfarklı türlerden oluşan 50 şarkılık repertuvarıyla 2,5 saat sahnede kaldı. Sahneden 2023 dileklerini de paylaşan Hande Ünsal, "2023 aşk yılı olsun" dedi.



        YAŞANDI BİTTİ SAYGIYLA
        Yaklaşık 3,5 yıldır süren ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş, hayranlarını üzdü... Bir süredir aynı evi paylaşan ve evleneceklerine kesin gözüyle bakılan oyuncu çift, imrenilen aşklarını sessiz sedasız noktaladığı iddia edildi. 22 yaşındaki güzel oyuncu ile Aktaş'ın ayrılık kararını ise dostça aldığı konuşulurken; ikili, sosyal medyada takipleşmeyi sürdürüyor.



        MUTLULUK AFİŞİ
        Fulya Zenginer, oğluyla yaptığı paylaşımlarıyla sosyal medyayı renklendirmeye devam ediyor. Önceki gün minik Milan ile bu gülümseten fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, bu kareye de "Günlük dizi afişi gibiyiz" diye esprili bir not düştü.



        PARİS AŞKINA
        Nilperi Şahinkaya, eserleriyle Paris'teki bir sergide yer alacak olan sevgilisi Emre Yusufi'yi yalnız bırakmadı. Heykeltraş aşkıyla Fransa'nın yolunu tutan güzel oyuncu, Yusufi ile bir restoranda çekilen bu karesini sosyal medya hesabından paylaştı.



            'SİREN' YILBAŞI İÇİN ÇALIYOR
            Sosyetenin gözde isimlerinden Siren Ertan, önceki gün Bebek'teki yalı dairesinden bu karesini paylaştı. Yılbaşına şimdiden hazır olan sosyetik tasarımcı, süslediği çam ağacı ve kırmızı kazağıyla dikkat çekerken Ertan'a "Siren, yılbaşı için çalıyor" yorumu yağdı.



            TATİL YÜRÜYÜŞÜ
            Kısa süre önce çıktığı Paris tatilinden dönen Eda Taşpınar, hemen kendisini kampa aldı. Fransız mutfağının eşsiz lezzetlerini tadan ve bu nedenle tatilden kilo alıp dönen sosyetik ikoncan, önceki sabahın erken saatlerinde bir arkadaşıyla Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. (Aydın HAMZA)



            UYUM 'DEMET'İ
            Eski manken Demet Şener, önceki akşam iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile romantik bir yemek yedi. Her zamanki gibi şıklığıyla dikkat çeken Şener'in lacivert ceketiyle sevgilisine uyum sağlaması ise gözlerden kaçmadı.



                ÇOK ŞIKSIN 'CAN'IM
                Sibel Can, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda verdiği konserinde yine ortalığı yaktı geçti. Konserinde eşsiz yorumuna neşesini ve enerjisini de katan Can, gecede Amor Gariboviç imzalı siyah iki ayrı elbise giydi.



                BAK ŞU KONUŞANA!
                İki yıldır Bodrum'da yaşayan Sema Çelebi, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. İstanbul'dan kalabalık nedeniyle kaçtığını söyleyen sosyetik, estetik çıkış yaptı. Kendisi de botokslu yüzüyle dikkat çeken Sema Çelebi'nin şu sözleri "Bak şu konuşana" dedirtti: "Ekranlar güzellik teşhiri pazarı haline geldi. Hepsi birbirine benziyor kızların. Dudaklar, yanaklar kocaman. Bu plastik cerrahi alanına çok merak saldı herkes ama suratlar bazen yamuluyor."



                MEMLEKET COŞKUSU
                Atiye, önceki akşam memleketi Hatay'da konser verdi. Konser alanını dolduran binlerce hayranının alkışları arasında sahneye çıkan güzel popçu, son hiti 'Dalgana Bak'la enerjiyi yükseltti. Atiye, dördüncü kez memleketinde sahne almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



                    ELİF'E BÜYÜK İLGİ
                    ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Sade ve spor tarzı ile şıklığı yakalayan Kaya, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen tüm hayranlarıyla da tek tek poz verip takdir topladı.



                    FRANSIZ KALMADILAR!
                    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın başarısının Türkiye sınırlarını aştığı önceki gün bir kez daha kanıtlandı. Dizideki 'Osman Bey' karakteriyle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi olan Burak Özçivit, önceki gün Fransa'da düzenlenen FestiCulture isimli etkinliğe katıldı. Paris'te büyük bir coşkuyla karşılanan başarılı oyuncunun konuşma yaptığı salonda, izdiham yaşandı.

                    NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
                    Mütevazı halleriyle Fransız hayranlarının gönlünü bir kez daha fetheden Burak Özçivit, konuşmasının sonunda ise "Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısı, beni çok mutlu ediyor. Türk olmaktan her zaman gurur duyuyorum" diyerek büyük alkış aldı.



                    TARZ BABA
                    Kendisi gibi oyuncu Özge Özpirinçci ile evliliğinden bir yaşında kızı olan Burak Yamantürk, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Tarzıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu, kızı Mercan'la ilgili şöyle konuştu: "Başta alışmadığımız için zor geldi ama baba olmak muhteşem bir şey. Gün geçtikçe her şey daha da kolaylaşıp güzelleşiyor." (Aydın HAMZA)



                        PIRLANTA GİBİ ÇOCUK
                        Tolgahan Sayışman, önceki gün Bebek'teki bir pırlata mağazası çıkışı görüntülendi. Yatırımlarını saat ve pırlantaya yaptığını dile getiren oyuncu, "Pırlanta ve saat özel ilgi alanımdır, seviyorum" diye konuştu. Bu arada Sayışman'ın yeni projesi için saçlarına kaynak yaptırıp uzattığı görüldü. (Aydın HAMZA)

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                        Haberler Saklambaç Aslışah Alkoçlar Demirağ 70 milyon TL değerindeki evinin önünden 1 milyon TL'lik çantasıyla şov yaptı | Saklambaç haberleri
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