Aslı Enver ile kocası Berkin Gökbudak'la el ele görüntülendi! Hamile Aslı'dan bebek açıklaması geldi

Aslı Enver, önceki akşam eşi Berkin Gökbudak ile Caddebostan'da ilk kez gazetecilerin objektiflerine takıldı.







Caddebostan sokaklarından evlerine doğru el ele yürüyen çiftten güzel oyuncu, hamileliğiyle ilgili sorular karşısında şöyle dedi: "Her şey çok yeni. Annelerin babaların vardır ya hani bir kuralı. Çocuk için de konuşmamak lazım. Ama her şey yolunda."







'HADİ ÖV BENİ'

Eşinin önceki evliliğinden olan oğlu için de "Çok tatlı" diyen Aslı Enver, sık sık kahkaha atarak mutluluğunu gözler önüne serdi.







Gazetecilerin Berkin Gökbudak'a "Nasıl buluyorsunuz Aslı Hanım'ın oyunculuğunu?" sorusu karşısında araya giren Enver, gülerek "Hadi biraz beni öv" diyerek gülümsetti. Gökbudak ise "Gurur duyuyorum Aslı'yla. Önceden de takip ediyordum. Çok başarılı bir oyuncu kendisi" yorumu yaptı.