Skandal 2! Umre ziyaretinde el kremi tanıtımı tepki çekmişti! Aslı Şen şimdi de Umre'de çekilmiş fotoğrafıyla türban tanıtımı yaptı





ANA GURUR

Önceki akşam Etiler'de gazetecilerle sohbet eden Defne Samyeli, kızlarıyla gurur duyduğunu söyledi. Derin ille Deren'in kendi izinden gidip modellik ve oyunculukla ilgilendiği hatırlatılan Samyeli, şunları söyledi: "İkisi de güzel sanatlar ile ilgileniyor. İkisi de modellik yapıyor. Daha farklı bir akademik kariyer takip etmek istemediler. Kendi istedikleri işleri yapıyorlar ve kendi paralarını kazanıyorlar. Bir kadının kendi parasını kazanması çok güzel bir şey. Kızlarım da kendi paralarını kazanıyor, ne mutlu bana."



Defne Samyeli, şimdilerde atv'nin sevilen dizisi 'Aldatmak'ta rol alıyor. (Doğan SAVAŞ)