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    Skandal 2! Umre ziyaretinde el kremi tanıtımı tepki çekmişti! Aslı Şen şimdi de Umre'de çekilmiş fotoğrafıyla türban tanıtımı yaptı

    Umre ziyaretinde yeni çıkaracağı kremin tanıtımını yapan Aslı Şen, eleştirilere kulak tıkadı. Sosyetik, şimdi de yine Umre’de çekilmiş fotoğrafıyla türban linki paylaşarak linç edildi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Aralık TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Skandal 2

    Umre ziyaretinde yeni çıkaracağı el kremini tanıtarak büyük tepki çeken Aslı Şen'den şok eden yeni bir paylaşım geldi. Yine Umre'de çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan sosyetik, bu kez de türban linki vererek eleştirilerin hedefi haline geldi. Umre'de çekilmiş pozunu "Başörtümü soran binlerce kişiye yanıt vermemiştim.



    SERT YORUMLAR YAPILDI
    Polemikler biraz azalsın istedim" notuyla paylaşıp 355 TL'lik eşarbın linkini ekleyen Aslı Şen'e yine tepki yağdı. Sosyetiğe sosyal medyada "Umre'ye gitme amacın para kazanmak mı sevap işlemek mi?", "Umre'yi ticarethaneye çevirenlere yazık!" gibi sert yorumlar yapıldı.



    FIRAT İZ PEŞİNDE
    ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı", bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünün konusu kısaca şöyle: Elif, Fırat'ı korumak için Güneş'i kendi başına kaçırmaya karar verir. Elif'in peşinde hem Fırat hem de polis vardır. Elif bir yandan iş bulup biraz para kazanmaya çalışırken bir yandan da saklanmaya çalışır. Fırat, Elif'i polisten önce bulup onu kurtarabilecek midir?



        IŞIL IŞIL TUĞBA
        Pop üziğin yıldız ismi Tuğba Yurt, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Gümüş gri, ışıltılı elbisesiyle göz kamaştıran güzel yorumcu, konser öncesi yaptığı röportajda hayvan ve kadın haklarıyla ilgili şunları söyledi: "Üzerime nasıl bir vazife düşerse seve seve rol almak isterim. Hiçbir canlı, yaşam hakkının elinden alınmasını hak etmiyor."



        GÜZEL TEMPO
        Yoğun bir konser maratonu olan Gülben Ergen, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Tolga Çam imzalı kostümüyle göz kamaştıran Ergen, sempatik hareketleriyle ve şarkıları ile konuklara unutulmaz anlar yaşattı.



        SİYAH KUĞU
        Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Hülya Avşar, yine göz kamaştırdı. Kural bozmayarak tercihini siyahtan yana kullanan ünlü sanatçı dantel detaylı, derin bacak ve göbek dekolteli siyah elbisesiyle büyük beğeni topladı.



            DOĞALLIK 'ÖYKÜ'SÜ
            Güzel şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Sıklığıyla beğeni toplayan Gürman, estetikle ilgili şu samimi itiraflarda bulundu: "Ben arada ufak dokunuşlar yapıyorum, vitaminler alıyorum, yaş ilerledikçe botoks yaptırıyorum. Büyük şeyler yaptırmadım hiç. Yıllardır doğal olmayı tercih ettim."



            ANA GURUR
            Önceki akşam Etiler'de gazetecilerle sohbet eden Defne Samyeli, kızlarıyla gurur duyduğunu söyledi. Derin ille Deren'in kendi izinden gidip modellik ve oyunculukla ilgilendiği hatırlatılan Samyeli, şunları söyledi: "İkisi de güzel sanatlar ile ilgileniyor. İkisi de modellik yapıyor. Daha farklı bir akademik kariyer takip etmek istemediler. Kendi istedikleri işleri yapıyorlar ve kendi paralarını kazanıyorlar. Bir kadının kendi parasını kazanması çok güzel bir şey. Kızlarım da kendi paralarını kazanıyor, ne mutlu bana."

            Defne Samyeli, şimdilerde atv'nin sevilen dizisi 'Aldatmak'ta rol alıyor. (Doğan SAVAŞ)



            ÇEK BİR İNDİRİM!
            Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Çağla Şıkel, ekonomik yanını yine konuşturdu. Yaklaşık 4.4 milyon takipçisi olan Instagram sayfasını gelir kapısına dönüştüren ünlü model, paylaşımları sayesinde sadece para kazanmıyor indirimleri de kapıyor. Geçtiğimiz haftalarda mutfağını yenileyen Çağla Şıkel, 45 bin TL'lik kuzine fırına 20 bin TL'ye sahip oldu. Ünlü model, kuzinenin önünde poz verip sosyal medyada reklam yapılmasına izin verince firmadan 25 bin TL'lik indirim aldı.



                DEPRESİF SEÇİL
                Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Seçil Gür, siyah mini elbisesi ve danslarıyla göz doldurdu. Yeni projelerini sorulan güzel şarkıcı, "Bu aralar depresyondayım. Spora, doğaya yöneldim Biraz kendimi iyileştireyim, yeni projeler olacak" itirafı yaptı.



                TATLI ÖPÜCÜK
                Pop müziğin ünlü ismi Zeynep Bastık, dün yaptığı paylaşımla gülümsetti. Sabah saatlerinde arkadaşlarıyla kahvaltı yapan ünlü popçu, bir dostunun köpeğiyle böyle poz verdi. Zeynep Bastık'ın sevimli köpeği attığı öpücük, "Tatlı buse" yorumları yaptırdı.



                YOĞUN İSTEK ÜZERİNE
                ATV'nin iddialı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil, önceki gün setten bu paylaşımı yaptı. Dizide 'Cezayir' karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ile selfie pozunu takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, fotoğrafa da "Partner fotoğrafı istediniz, buyurun efendim" diye yazdı.



                    AİLECE EĞLENCE
                    Sunucu Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu, önceki gün kızları Lila ile birlikte bir AVM'deydi. Ailecek geldikleri bir eğlence merkezinde keyifli anlar geçiren çiftin, her oyunda büyük bir keyifle Lila'ya eşlik etmeleri de takdir topladı.



                    'KİM NE YAPACAK BENİ!'
                    Podyumların eskimeyen ismi Gizem Özdilli, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Özel hayatıyla ilgili konuşan 50 yaşındaki Özdilli, "Hayatımda kimse yok. Daha önce iki kere evlenme teklifi aldım ama olmadı. Bu saatten sonra evlilik olmaz, kim ne yapacak beni" dedi.



                    KURT YUVASI
                    Şimdilerde Göktürk'teki bir kütük evde yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Nisan'da dünyaya gelen oğullarının odasını büyük bir titizlikle hazırlamıştı. Yaklaşık yedi aylık olan Kurt Efe'nin huzur dolu odası da ortaya çıktı. Ünlü çiftin, mavi tonlarını tercih ettiği odadaki detaylar da kalpleri ısıttı. Duvarın bir bölümünde minik bir sandalda resmedilen Kurt Efe'nin yanında ise Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği oturuyor...



                        BEST OF MÜJDESİ
                        Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Sibel Alaş'tan hayranlarına müjdeli haber... 'Adam' şarkısıyla dillere marş olan Türk Pop Müziği'nin güçlü ismi, "Yeni şarkılarımı sizlerle buluşturmanın zamanı geldi; ama yeni şarkılar öncesinde 'Best Of Sibel Alaş' hazırlıyoruz" dedi.

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                        HangiKredi
                        Haberler Saklambaç Skandal 2! Umre ziyaretinde el kremi tanıtımı tepki çekmişti! Aslı Şen şimdi de Umre'de çekilmiş fotoğrafıyla türban tanıtımı yaptı
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