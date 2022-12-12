Skandal 2! Umre ziyaretinde el kremi tanıtımı tepki çekmişti! Aslı Şen şimdi de Umre'de çekilmiş fotoğrafıyla türban tanıtımı yaptı

Umre ziyaretinde yeni çıkaracağı el kremini tanıtarak büyük tepki çeken Aslı Şen'den şok eden yeni bir paylaşım geldi. Yine Umre'de çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan sosyetik, bu kez de türban linki vererek eleştirilerin hedefi haline geldi. Umre'de çekilmiş pozunu "Başörtümü soran binlerce kişiye yanıt vermemiştim.
FIRAT İZ PEŞİNDE
ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı", bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünün konusu kısaca şöyle: Elif, Fırat'ı korumak için Güneş'i kendi başına kaçırmaya karar verir. Elif'in peşinde hem Fırat hem de polis vardır. Elif bir yandan iş bulup biraz para kazanmaya çalışırken bir yandan da saklanmaya çalışır. Fırat, Elif'i polisten önce bulup onu kurtarabilecek midir?