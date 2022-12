Skandal 2! Umre ziyaretinde el kremi tanıtımı tepki çekmişti! Aslı Şen şimdi de Umre'de çekilmiş fotoğrafıyla türban tanıtımı yaptı

BEST OF MÜJDESİ

Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Sibel Alaş'tan hayranlarına müjdeli haber... 'Adam' şarkısıyla dillere marş olan Türk Pop Müziği'nin güçlü ismi, "Yeni şarkılarımı sizlerle buluşturmanın zamanı geldi; ama yeni şarkılar öncesinde 'Best Of Sibel Alaş' hazırlıyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN