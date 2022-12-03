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    GQ'nun her yıl düzenlediği “Men Of The Year” etkinliğinde ünlüler geçidi

    Erkek dergisi GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen “Men Of The Year” etkinliği, önceki akşam yine muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği gecede şıklık yarışı vardı.

    Doğan Savaş
    GQ yıldızlar geçidi

    GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen "Men Of The Year" etkinliği, "Co-Existence / Birlikte Var Olmak" temasıyla 10'uncu yıldönümünü "birlikte var olduğu" birbirinden değerli isimlerle kutladı .Bu yıl üçüncü kez Samsung Galaxy'nin ana sponsorluğunda önceki akşam gerçekleşen "Men Of The Year" ödül töreni, adeta yıldızlar geçidine sahne oldu.



    GECENİN GURURLU İSMİ
    Yılın Ekran Yüzü ödülünü alan atv'nin sevilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı'nın başarılı oyuncusu Berk Oktay, şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Her hafta reytingimiz daha da artıyor. Halkımız bizi sevip, evine kabul ettiği için çok mutluyuz. "Berk Oktay, Kuruluş Osman'da rol alan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy için de "Yıldız, hayatımda başıma gelmiş en güzel şey" diye konuştu.



    ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncusu Berk Oktay, "Yılın Ekran Yüzü" ödülüne layık görüldü.



            "Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülünün sahibi Amadeus isimli tiyatro oyunu oldu. Dilan Çiçek Deniz ve Kerem Alışık, ödülü tüm ekip adına aldı.
            Merve Dizdar, "Yılın Kadını" ödülüne layık görüldü.



            'Yılın en iyi erkek oyuncusu' ödülünü alan Uraz Kaygılaroğlu ''Bu ödüle layık görüldüğüm için mutluyum'' dedi.



            Törene 15 yıllık eski bir kıyafetiyle gelen Tuba Ünsal, sevgilisi Serdar Turan ile böyle poz verdi.

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            Haberler Saklambaç GQ'nun her yıl düzenlediği “Men Of The Year” etkinliğinde ünlüler geçidi
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