GQ'nun her yıl düzenlediği “Men Of The Year” etkinliğinde ünlüler geçidi

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen "Men Of The Year" etkinliği, "Co-Existence / Birlikte Var Olmak" temasıyla 10'uncu yıldönümünü "birlikte var olduğu" birbirinden değerli isimlerle kutladı .Bu yıl üçüncü kez Samsung Galaxy'nin ana sponsorluğunda önceki akşam gerçekleşen "Men Of The Year" ödül töreni, adeta yıldızlar geçidine sahne oldu.