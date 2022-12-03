GQ'nun her yıl düzenlediği “Men Of The Year” etkinliğinde ünlüler geçidi

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen "Men Of The Year" etkinliği, "Co-Existence / Birlikte Var Olmak" temasıyla 10'uncu yıldönümünü "birlikte var olduğu" birbirinden değerli isimlerle kutladı .Bu yıl üçüncü kez Samsung Galaxy'nin ana sponsorluğunda önceki akşam gerçekleşen "Men Of The Year" ödül töreni, adeta yıldızlar geçidine sahne oldu.
GECENİN GURURLU İSMİ
Yılın Ekran Yüzü ödülünü alan atv'nin sevilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı'nın başarılı oyuncusu Berk Oktay, şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Her hafta reytingimiz daha da artıyor. Halkımız bizi sevip, evine kabul ettiği için çok mutluyuz. "Berk Oktay, Kuruluş Osman'da rol alan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy için de "Yıldız, hayatımda başıma gelmiş en güzel şey" diye konuştu.
ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncusu Berk Oktay, "Yılın Ekran Yüzü" ödülüne layık görüldü.