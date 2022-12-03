GQ'nun her yıl düzenlediği “Men Of The Year” etkinliğinde ünlüler geçidi





GECENİN GURURLU İSMİ

Yılın Ekran Yüzü ödülünü alan atv'nin sevilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı'nın başarılı oyuncusu Berk Oktay, şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Her hafta reytingimiz daha da artıyor. Halkımız bizi sevip, evine kabul ettiği için çok mutluyuz. "Berk Oktay, Kuruluş Osman'da rol alan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy için de "Yıldız, hayatımda başıma gelmiş en güzel şey" diye konuştu.