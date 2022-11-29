Ayça Ayşin Turan ile ayrılan Alp Navruz, Hazal Subaşı ile gizli gizli görüştüğü iddia edildi

Aşktan yana şansı tutmayan Hazal Subaşı ve son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Alp Navruz arasında sürpriz yakınlaşma... Rıza Kocaoğlu ile Subaşı'nın toksik hale gelen ilişkisi, Kocaoğlu'nun eski aşkı Eylül Su Sapan'a geri dönmesiyle noktalanmıştı.
Alp Navruz ise iddiaya göre bir yıldır beraber olduğu Ayça Ayşin Turan'a ihanet etmiş ve birbirlerine çok yakıştırılan ikili, yollarını ayırmıştı. İhanet iddialarının ardından açıklama yapan yakışıklı oyuncu ise "Her ilişkide yaşanan sorunları yaşadık, karşılıklı konuşup ayrıldık" demişti.
ETKİNLİKTE YAKINLAŞTILAR
Her ikisi de yeni aşk arayan Hazal Subaşı ve Alp Navruz'un yakınlaşmasına ise bir derginin etkinliği vesile oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan kutlamaya ayrı ayrı giden ikilinin burada samimi şekilde sohbet ettiği ve gece boyunca birlikte eğlendiği iddia edildi.