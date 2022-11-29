Ayça Ayşin Turan ile ayrılan Alp Navruz, Hazal Subaşı ile gizli gizli görüştüğü iddia edildi





ETKİNLİKTE YAKINLAŞTILAR

Her ikisi de yeni aşk arayan Hazal Subaşı ve Alp Navruz'un yakınlaşmasına ise bir derginin etkinliği vesile oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan kutlamaya ayrı ayrı giden ikilinin burada samimi şekilde sohbet ettiği ve gece boyunca birlikte eğlendiği iddia edildi.