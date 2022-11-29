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    Ayça Ayşin Turan ile ayrılan Alp Navruz, Hazal Subaşı ile gizli gizli görüştüğü iddia edildi

    Ayça Ayşin Turan ayrılığıyla gündem olan Alp Navruz’dan yeni aşk bombası... Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte bir araya geldiği Hazal Subaşı ile samimiyeti ilerletti. İddiaya göre sürpriz ikili, gizli gizli görüşüyor.

    AYDIN HAMZA
    Sürpriz aşk: Hazalp

    Aşktan yana şansı tutmayan Hazal Subaşı ve son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Alp Navruz arasında sürpriz yakınlaşma... Rıza Kocaoğlu ile Subaşı'nın toksik hale gelen ilişkisi, Kocaoğlu'nun eski aşkı Eylül Su Sapan'a geri dönmesiyle noktalanmıştı.



    Alp Navruz ise iddiaya göre bir yıldır beraber olduğu Ayça Ayşin Turan'a ihanet etmiş ve birbirlerine çok yakıştırılan ikili, yollarını ayırmıştı. İhanet iddialarının ardından açıklama yapan yakışıklı oyuncu ise "Her ilişkide yaşanan sorunları yaşadık, karşılıklı konuşup ayrıldık" demişti.



    ETKİNLİKTE YAKINLAŞTILAR
    Her ikisi de yeni aşk arayan Hazal Subaşı ve Alp Navruz'un yakınlaşmasına ise bir derginin etkinliği vesile oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan kutlamaya ayrı ayrı giden ikilinin burada samimi şekilde sohbet ettiği ve gece boyunca birlikte eğlendiği iddia edildi.



        Sosyal medyadan birbirlerini takip eden, ikilinin o günden beri gizli gizli görüştüğü de magazin kulislerinde kulaktan kulağa yayıldı.

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        Haberler Saklambaç Ayça Ayşin Turan ile ayrılan Alp Navruz, Hazal Subaşı ile gizli gizli görüştüğü iddia edildi
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