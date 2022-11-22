Hamile olduğu için ani şekilde Berkin Gökbudak ile evlenmişti! Aslı Enver dizi projesine ayrıldığı için 15 bin dolar tazminat ödedi

Dört aydır aşk yaşayan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Ailelerinin katıldığı bir törenle evde evlenen çiftin jet nikahının nedeni ortaya çıktı.
38 yaşındaki Aslı Enver'in hamile olduğu ve yeni dizi projesinden de ayrılmak zorunda kaldığı öğrenildi.
Dijital bir platformla iki yıllık sözleşmesi bulunan güzel oyuncunun hamile kaldığı için 15 Bin Dolar (280 Bin TL) tazminat ödediği iddia edildi.
Dijital platformda yer alan oyuncular bazı sözleşmelere de imza atıyor. Özellikle kadın oyuncular, "Anlaşma boyunca hamile kalma", "Kadın haklarını zedeleyecek açıklamalarda bulunma" gibi durumlarda 10 Bin Dolar'dan (187 Bin TL) 50 Bin Dolar'a (930 Bin TL) kadar tazminatla karşı karşıya kalabiliyor.