Hamile olduğu için ani şekilde Berkin Gökbudak ile evlenmişti! Aslı Enver dizi projesine ayrıldığı için 15 bin dolar tazminat ödedi





38 yaşındaki Aslı Enver'in hamile olduğu ve yeni dizi projesinden de ayrılmak zorunda kaldığı öğrenildi.



Dijital bir platformla iki yıllık sözleşmesi bulunan güzel oyuncunun hamile kaldığı için 15 Bin Dolar (280 Bin TL) tazminat ödediği iddia edildi.