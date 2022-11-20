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    Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham Çanakkale'ye geliyor | Saklambaç haberleri...

    İngiliz aksiyon, dövüş filmi oyuncusu ve atlama dalında dereceleri olan eski yüzücü Jason Statham, dalış yapmak için ülkemize gelecek. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 20 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Çanakkale’ye geliyor

    Ailesinin mesleği nedeniyle sokak tiyatrosu ile erken yaşlarda tanışan Jason Statham, İngiliz milli dalış takımının bir üyesi olarak katıldığı turnuvalarda dereceler de aldı. Sporcu kimliği ile dikkat çeken, dövüş sahnelerinde hiç dublör kullanmayan aktör Britanya Ulusal Dalgıçlığı'nın da bir üyesi. Çanakkale'nin dalış konusunda gururlarından biri olan Müjdat Turan ise birçok ünlü ismi kente getirdi. En son bombasında ünlü aktörü getireceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bu haber Jason hayranlarını heyecanlandırdı. (Doğan SAVAŞ)



    BABA-KIZ GEZMESİ
    Koronayı atlatan Barış Arduç, kızı Jan Asya'yla güzel havanın tadını çıkardı. Sosyal medya hesabından kızıyla paylaştığı fotoğrafın altına nazar boncuğu koymayı da ihmal etmedi.



    YENİ ŞARKI HEYECANI
    "Ay Yakamoza" ve "Hazmedemem" şarkıları ile son yıllarda adından söz ettiren şarkıcı İmren Çapanoğlu önceki gün Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı "Yakın zamanda yabancı bir şarkının Türkçesini seslendireceğim" dedi.



        HESAPLAŞMA VAKTİ
        Elif sonunda Dila'yla baş başadır. Şimdi hesap zamanıdır. Elif, Dila'yla kozlarını paylaşırken acı sözleriyle canını yakmaktan geri durmaz. Fırat, Elif'in yanında olup her şeyi yoluna koyacağına dair söz verir. Elif buna inanmışken Dila gelip Güneş'i, Elif'ten alacağını söyler. Elif altüst olur. Ne Ümran ne de Fırat, Dila'ya destek olurlar. Dila da kendi yöntemleriyle Güneş'i almaya çalışır. Sosyal medyayı kullanarak mağdur rolü oynar. Ümran medyanın gözü önüne çıktığı için köşeye sıkışır. Dila, Elif'e acı sözlerinin bedelini fazlasıyla ödetmeye kararlıdır. Bu daha başlangıçtır. Elif'i daha büyük belalar bekliyordur.



        ÜNLÜ İSİMLER YEMEKTE BULUŞTU!
        Ünlü iş insanı Muhammed Gömük, önceki gün Etiler'de dostlarına yemek verdi. İş ve sanat dünyasından birçok ünlü kişinin katıldığı geleneksel yemek, sohbet eşliğinde geçti. İş adamı Mete Vardar, oyuncu Mehmet Çelik, şarkıcı Merve Büyüktaş, oyuncu Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz gibi isimler katıldı. Yemek sonrası koyu sohbet eden davetliler, renkli görüntülere sahne oldu.



        SERENAY RUHU
        Oyuncu Serenay Sarıkaya, yıllardır reklam yüzü olduğu giyim markası ile önceki gün yeniden kamera karşısına geçti. 90'ların minimal maskülen ruhunu feminen bir tavırla günümüze taşıyan koleksiyon için poz veren güzel oyuncu, birbirinden farklı otuz kıyafetle poz verdi.



            SİYAH KUĞU
            Tarzıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Yasemin Özilhan yine çok konuşuldu. Instagram hesabından siyah uzun elbiseli fotoğrafını paylaşan Özilhan, binlerce beğeni aldı.



            DÜNYAEVİNE GİRDİLER
            Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen törene, aile ve yakın dostlar katıldı. Sade bir nikah ile evlenen Sevcan Yaşar ve Irsel Çivit, "Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" dedi. Yaşar ve Çivit çifti beş gün önce nişanlanmış ve sosyal medyadan mutlu anlarının fotoğraflarını paylaşmıştı.



            SEVGİ SELİ
            Bir dönem Anadolu rock müzikte fırtınalar estiren, sesi, şarkıları ve yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan "Barış Akarsu: Merhaba" filmi vizyona girdi. Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, bir Avm'de sinemaseverlerle buluştu. Barış Akarsu'nun kardeşi Nesrin Akarsu'nun da sürpriz katılımıyla renklenen etkinlikte İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu hayranlarıyla sohbet etti ve onların filmle ilgili sorularına içtenlikle yanıt verdi.



                TÜRK İŞİ ANNABELLE!
                "Kutsal Damacana 4"ün detayları belli olmaya devam ediyor. Filmde dünyaca ünlü korku filmi karakteri Annabelle'e atıfta bulunarak özel olarak hazırlanan oyuncak bebek, filmin maskotu oldu. Makyajla hazırlanan bebek filmde, Fikret (Şafak Sezer) ve Asım'ın (Ersin Korkut) uğraştığı şeytanın bir sembolü olarak yerini aldı.



                AŞKI UZAKTA ARIYOR
                Sürekli aşk hayatından dem vuran İrem Derici yine dert yandı. Ünlü şarkıcı şaşırtan bir itirafta bulunarak, "Bu gönül sevmek istiyor. Madrid'e tatile gideceğim. Oradan İspanyol bir damat ile dönebilirim" dedi.

                "SAHTE HESAP SANDI BENİ"
                Amerika macerasından da bahseden İrem Derici "Amerika'ya gittiğimde bir kez tanışma uygulaması kullandım. Erkeklerle belki tanışırım, size damat getiririm diye, ama onda da Türk yazdı bana, 'İrem Derici'nin adını kullanmaya utanmıyor musun diye?' Sahte hesap sandı beni" diyerek kahkaha attı. (Doğan SAVAŞ)



                KIYAFETİYLE BÜYÜLEDİ
                Kendi kulvarının yıllardır tartışmasız en güçlü kadın yorumcularından olan Linet bir mekanda sahne aldı. Güzelliği ve şarkıları ile izleyenleri bir kez daha mest etti. 3 saat sahnede kalan sanatçı, müzisyen arkadaşları ile geniş repertuvarından seçtiği şarkıları eşsiz bir şekilde sergiledi.



                    YENGE SÜRPRİZİ
                    İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, yeni bir filmle kamera karşısına geçiyor. Daha önce senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı ''Yol Arkadaşım'' filminde birlikte rol alan ikili, şimdilerde ise yine Büyükak'ın senaryosunu yazdığı, "Özür Dilerim" isimli film ile sete çıktı. Yakın dostunu unutmayan, İbrahim Büyükak'a bir sürprizde, güzel oyuncu Demet Özdemir'den geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Büyükak, ''Yengem kıyağını yaptı'' notunu düştü. Özdemir'den cevap gecikmedi. ''Her zaman. Benim için gurur'' diyerek yanıt verdi.



                    DÖNÜŞ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
                    Geçtiğimiz günlerde evliliğini bitirme kararı aldığını açıklayan güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki gün görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti. Siyah ağırlıklı tarzıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, yakın zamanda tekrar ekrana dönebileceğinin müjdesini verdi. 23 Kasım'da Çarşamba günü boşanma davası olduğunu söyleyen Merve Boluğur, tüm bu yoğunluğun arasında bir taraftan da gelen senaryoları okuduğunu söyledi.



                    KONSERE AKIN ETTİLER
                    Türk pop müziğinin en güçlü yorumcu ve bestecilerinden Yıldız Tilbe, İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne aldı. 3500 kişilik kongre salonunu hınca hınç dolduran Tilbe hayranları, her şarkıya dev bir koro halinde eşlik etti.

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                    Haberler Saklambaç Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham Çanakkale'ye geliyor | Saklambaç haberleri...
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