Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham Çanakkale'ye geliyor | Saklambaç haberleri...

Ailesinin mesleği nedeniyle sokak tiyatrosu ile erken yaşlarda tanışan Jason Statham, İngiliz milli dalış takımının bir üyesi olarak katıldığı turnuvalarda dereceler de aldı. Sporcu kimliği ile dikkat çeken, dövüş sahnelerinde hiç dublör kullanmayan aktör Britanya Ulusal Dalgıçlığı'nın da bir üyesi. Çanakkale'nin dalış konusunda gururlarından biri olan Müjdat Turan ise birçok ünlü ismi kente getirdi. En son bombasında ünlü aktörü getireceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bu haber Jason hayranlarını heyecanlandırdı. (Doğan SAVAŞ)
BABA-KIZ GEZMESİ
Koronayı atlatan Barış Arduç, kızı Jan Asya'yla güzel havanın tadını çıkardı. Sosyal medya hesabından kızıyla paylaştığı fotoğrafın altına nazar boncuğu koymayı da ihmal etmedi.
YENİ ŞARKI HEYECANI
"Ay Yakamoza" ve "Hazmedemem" şarkıları ile son yıllarda adından söz ettiren şarkıcı İmren Çapanoğlu önceki gün Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı "Yakın zamanda yabancı bir şarkının Türkçesini seslendireceğim" dedi.