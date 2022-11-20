Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham Çanakkale'ye geliyor | Saklambaç haberleri...





AŞKI UZAKTA ARIYOR

Sürekli aşk hayatından dem vuran İrem Derici yine dert yandı. Ünlü şarkıcı şaşırtan bir itirafta bulunarak, "Bu gönül sevmek istiyor. Madrid'e tatile gideceğim. Oradan İspanyol bir damat ile dönebilirim" dedi.



"SAHTE HESAP SANDI BENİ"

Amerika macerasından da bahseden İrem Derici "Amerika'ya gittiğimde bir kez tanışma uygulaması kullandım. Erkeklerle belki tanışırım, size damat getiririm diye, ama onda da Türk yazdı bana, 'İrem Derici'nin adını kullanmaya utanmıyor musun diye?' Sahte hesap sandı beni" diyerek kahkaha attı. (Doğan SAVAŞ)