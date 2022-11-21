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    Hande Erçel, 120 bin TL’lik kombini ile Etiler'de boy gösterdi

    Önceki akşam Etiler’de boy gösteren Hande Erçel’in kombini toplam 120 bin TL’ydi. Güzel oyuncu, her zamanki gibi iddalı bir kıyafet tercih etmişti. İşte detaylar...

    Doğan Savaş
    120 bin TL’lik kombin

    Hande Erçel, önceki akşam kız arkadaşları ile beraber Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Erçel "Ablam ve kız arkadaşlarım ile beraber kız kıza yemeğe geldik" dedi. Projeleri hakkında da konuşan güzel oyuncu, "Setleri çok özledim. Okuduğum birkaç şey var. Bakalım" demekle yetindi.



    SİYAHLAR İÇERİSİNDE
    Siyah bir kombinle boy göstereren Hande Erçel, her zamanki gibi güzelliğiyle de göz doldurdu. Erçel'in 40 bin TL'lik montu ve 45 bin TL'lik çantasıyla sergilediği şıklığın toplam bedeli yaklaşık 120 bin TL'ydi.

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    Haberler Saklambaç Hande Erçel, 120 bin TL’lik kombini ile Etiler'de boy gösterdi
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