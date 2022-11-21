Hande Erçel, 120 bin TL’lik kombini ile Etiler'de boy gösterdi

Hande Erçel, önceki akşam kız arkadaşları ile beraber Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Erçel "Ablam ve kız arkadaşlarım ile beraber kız kıza yemeğe geldik" dedi. Projeleri hakkında da konuşan güzel oyuncu, "Setleri çok özledim. Okuduğum birkaç şey var. Bakalım" demekle yetindi.