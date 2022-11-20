Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tülin Şahin, kültür elçisi olacak ve 400 çocuk Türkiye'de ve Danimarka'da eğitim görecek

    Ünlü model Tülin Şahin Türkiye-Danimarka arasında kültür elçisi olacak. Danimarka’dan gelen 400 çocuk Türkiye’de eğitim görecek. Türkiye’den de aynı şekilde 400 çocuk eğitimlerini Danimarka’da alacak.

    Şahin’in gurur uçuşu

    Danimarka'da doğup büyüyen Tülin Şahin, aybaşında Kopenhag'da düzenlenen 'Sürdürülebilir moda' temalı bir defile için podyuma çıkmıştı. Şahin'e defilede Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, eski başbakanlardan Mogens Lykktof ve birçok parlamenter eşlik etmişti. Defilenin ardından Danimarka'daki parlamenterlerin büyük desteğini alan Tülin Şahin, bu kez de kültürler arası değerlerin artması için Danimarka ve Türkiye arasında elçi olacak.



    Ülkemizden gidecek 400 çocuk İskandinav kültürüne, Danimarka'dan gelen 400 çocuk ise Türk kültürüne uyum sağlayacak. İki ülke arasında köprü görevi görecek olan güzel manken, bu gururu da yaşayacak. Ünlü model "Her iki ülkenin bana kattıkları değerleri taşıdığım için çok şanslıyım ve çok minnettarım" demişti.



    Tülin Şahin ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, böyle boz vermişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD’li komutandan PKK/YPG’li teröristlere tebrik
    Haberler Saklambaç Tülin Şahin, kültür elçisi olacak ve 400 çocuk Türkiye'de ve Danimarka'da eğitim görecek
        SON DAKİKA