Tülin Şahin, kültür elçisi olacak ve 400 çocuk Türkiye'de ve Danimarka'da eğitim görecek

Danimarka'da doğup büyüyen Tülin Şahin, aybaşında Kopenhag'da düzenlenen 'Sürdürülebilir moda' temalı bir defile için podyuma çıkmıştı. Şahin'e defilede Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, eski başbakanlardan Mogens Lykktof ve birçok parlamenter eşlik etmişti. Defilenin ardından Danimarka'daki parlamenterlerin büyük desteğini alan Tülin Şahin, bu kez de kültürler arası değerlerin artması için Danimarka ve Türkiye arasında elçi olacak.