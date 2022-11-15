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    Bir süredir kayıptı! Fanları Can Yaman'ın kaldığı otelin odasına kadar buldu

    Bir süredir kayıp olan Can Yaman’ın izini süren hayranları, yakışıklı oyuncunun Budapeşte’de kaldığı otelin odasına kadar buldu. Türk aktörün yabancı fanları, önceki gün oteli kuşatınca geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Yaman fanlar

    Şöhreti Türkiye sınırlarını aşıp kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman'ın sevgisi, sınır tanımadı. Yakışıklı aktörün hayranları, Yaman'ın bir süredir ortalarda görünmemesi üzerine adeta ajanlığa soyundu. Can Yaman'ın yabancı fanları, ünlü aktörün Budapeşte'de konakladığı oteli hatta odasına kadar buldu. Otelin sosyal medyada ifşa olmasıyla Can Yaman'ın fanları, önceki gün soluğu burada aldı. Ünlü aktörün birçok hayranı da oda numarasını verip Can Yaman'la konuşmak isteyince otelin telefonları kilitlendi.



    OLAY AŞK BİTTİ Mİ?
    Özel hayatıyla da çok merak edilen ünlü aktörün bir süredir aynı dizide rol aldığı İtalyan model Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İtalya'da reyting rekorları kıran "Violet Like the Sea" adlı dizide rol alan ünlü çiftin önceki gün sosyal medyadan birbirlerini takibi bırakması "Aşk bitti mi?" dedikodularını de beraberinde getirdi.



    Yaman'ın konakladığı otel ifşa olunca, Budapeşte'deki Matild Palace'ın telefonları kilitlendi.



        Can Yaman'ın geçtiğimiz akşam oteldeki bir mekanda dansçı kızları izlediği görüntüleri de sosyal medyada olay yarattı.



        Yaman'ın fanları, otele akın edip Türk aktörle fotoğraf çektirme yarışına girdi.

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