Bir süredir kayıptı! Fanları Can Yaman'ın kaldığı otelin odasına kadar buldu

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşıp kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman'ın sevgisi, sınır tanımadı. Yakışıklı aktörün hayranları, Yaman'ın bir süredir ortalarda görünmemesi üzerine adeta ajanlığa soyundu. Can Yaman'ın yabancı fanları, ünlü aktörün Budapeşte'de konakladığı oteli hatta odasına kadar buldu. Otelin sosyal medyada ifşa olmasıyla Can Yaman'ın fanları, önceki gün soluğu burada aldı. Ünlü aktörün birçok hayranı da oda numarasını verip Can Yaman'la konuşmak isteyince otelin telefonları kilitlendi.