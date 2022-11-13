Sevgilisiyle Burcu Denizer’le bir mekandan çıkan Kaan Urgancıoğlu gazetecilerin aracına çarptı





'EVLENİP GELDİK'

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Ufuk Beydemir ile aniden evlilik kararı alan ve İtalya'nın Roma kentinde evlenen pek Filiz Yazıcı, önceki gece Kadıköy'de bir arkadaşı ile birlikte görüntülendi. Evliliğin ardından ilk kez görüntülenen Yazıcı, "Gizli değil de sürpriz oldu diyebilirim. Öyle yapmak istedik. Aklımızda da vardı ve evlenip geldik" dedi. Doğan SAVAŞ