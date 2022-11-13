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    Sevgilisiyle Burcu Denizer’le bir mekandan çıkan Kaan Urgancıoğlu gazetecilerin aracına çarptı

    Sevgilisiyle Burcu Denizer’le bir mekandan çıkan Kaan Urgancıoğlu aracıyla hareket ettiği sırada gazetecilerin arabasına çarptı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi Saklambaç haberleri...

    Gazetecilerin aracına çarptı

    Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve sevgilisi Burcu Denizer gece gezmesindeydi. Güzel vakit geçiren ikili çıkışta kameralara yakalandı. Aceleci tavırlar sergileyen çift sorular karşısında "Daha sonra konuşuruz, her şey yolunda" diyerek aracına geçti. Aracıyla hareket ettiği sırada gazetecilerin aracına vuran oyuncu ve sevgilisi bir anda neye uğradığını şaşırdı. Aracından Urgancıoğlu, aracına çarptığı basın mensubuna "Hatalı benim özür dilerim. Sen bana telefon numaranı ver, yarın halledelim" diyerek oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)



    BİLDİĞİNİZ LİNET'İ UNUTUN
    Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan Linet'i bu kez kimse tanıyamadı. Yüzünden Operasyon geçiren ünlü sanatçıya hayranları "Sana ne olmuş?" yorumları yaptı.



    SÜRPRİZ NİKAH
    Aslı Enver bir süredir beraber olduğu Berkin Gökbudak ile evlendi! Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver ters köşe yaptı. Sosyal medyadan nikah fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu mutluluğa "Evet" dedi. Ünlü oyuncunun nikah paylaşımına Ara Güler'in şu sözlerini eklemesi dikkat çekti: "Tesadüfen tanışılam insanlarla daha mutlu oluruz. Her şeyin kendiliğinden olanı güzel"



        ACELEMİZ VAR
        Edis ve Çağla Şikel, önceki gece Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sorulan sorular karşısında sessiz kalan ve sadece teşekkür eden ikili hızlı bir şekilde araçlarına geçti. Doğan SAVAŞ



        EŞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI
        Caner Erkin, geçtiğimiz gün kızı Ela Erkin görüntülendi. Ünlü futbolcu eşi Şükran Ovalı'nın yer aldığı "Hazine" filmi hakkında "Eşim diye demiyorum oyunculuğu mükemmel çok güzel film olmuş. Oyuncu kadrosu da çok başarılı" dedi.



        AİLECE ALIŞVERİŞ
        Müge Boz, geride bıraktığımız gün eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile birlikte Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, kendilerini görüntüleyen muhabirleri kırmayıp ailece poz verdi.



            'EVLENİP GELDİK'
            Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Ufuk Beydemir ile aniden evlilik kararı alan ve İtalya'nın Roma kentinde evlenen pek Filiz Yazıcı, önceki gece Kadıköy'de bir arkadaşı ile birlikte görüntülendi. Evliliğin ardından ilk kez görüntülenen Yazıcı, "Gizli değil de sürpriz oldu diyebilirim. Öyle yapmak istedik. Aklımızda da vardı ve evlenip geldik" dedi. Doğan SAVAŞ



            CEVAPSIZ SORULAR
            Geçtiğimiz aylarda Merve Oflaz ile anlaşmalı ayrılık kararı alan Allan Hakko, önceki gece Etiler'deydi. İş insanı, ayrılığının ardından Elisabeth Mas ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kendisine yöneltilen aşk sorularına yanıt vermeyen Hakko gazetecilere teşekkür ederek aracıyla ayrıldı.



            YENİ YIL RUHU
            Yarattığı masalsı dekorlar ile bizlere yeni yıl ruhunu büyük bir coşkuyla yaşatan Bahar Atay, önceki gün Ortaköy'de bir otelde kendi markası ile görsel bir şölen sunarak misafirlerini büyüledi. Yeni yıl ruhunu yaşatan tüm dekorasyon ürünleri ile boğazda misafirlerini ağırladı.



                KISA VADELİ AŞK BİTTİ
                Kubilay Aka ve Danla Biliç'in beraberlikleri kısa sürdü. Aka, katıldığı ödül töreninde ayrılık hakkında şunları söyledi: "Kafalar uyuşmadı. Bu konuda da fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti'' dedi. Danla Biliç, katıldığı bir programda Kubilay Aka'yla evlenmeyi düşünmediği dile getirmişti. Bu konuya da açıklık getiren yakışıklı oyuncu "Ayrılığımızın altındaki nedenler Danla'nın yaptığı açıklamalar değil" dedi.



                PARFÜMLÜ KÜPELER TANITILDI
                Oyuncu Selen Görgüzel, önceki gün Ulus'ta, Najiba Abbasova Soy'un genç yaşta geleneksel kültürleri harmanlayarak gecesini gündüzüne katarak zenginleştirdiği "Limkited Edition" parfümlü küpelerin Türkiye tanıtım lansmanına katıldı. Birbirinden şık parfümlü küpelerin tanıtıldığı davette iş, sanat ve cemiyet hayatından bir çok isim katıldı.



                SET ZİYARETİ
                Oyuncu Erkan Petekkaya, önceki gün yakın dostu iş insanı Muhammed Gömük ile bir araya geldi. Petekkaya'yı set arasında ziyaret eden Gömük, yakın dostu ile koyu bir sohbetin ardından birlikte çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.



                    YENGELER HAYRAN
                    İstanbul'u altüst eden yengelerimiz farklı farklı yemekleri tatmaya devam ediyor. Ayağının tozuyla gelen Wanda Nara dönerin tadına hayran kaldı. Geçtiğimiz gün döner yediği anlar paylaşan yenge, Türk mutfağını öve öve bitiremedi. Luan Peres'in eşi de Türk yemeklerine hayran kaldı. Neredeyse her yemeği deneyimlemeye çalışan Gabriela, gittiği her yerden Türk lezzetlerini paylaşıyor. İstanbul'daki restoranları öven ve sosyal medya hesabından paylaşım yapan yenge: "Restoranlar harika, alışveriş de öyle" dedi.



                    'İLK'AY HEDİYE!
                    Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, İtalyan model Sara Arfaoui ile hayatını 17 mayıs 2022'de birleştirmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan fotoğraf paylaşan ünlü çift bebekleri olacaklarını duyurmuştu. Hamile olan Sara Arfaoui için İlkay Gündoğan'da kesenin ağzını açtı. Güzel eşine hamilelik hediyesi olarak 20 Bin Dolar (371 Bin TL) değerinde "Rolex" marka saat aldı. İngiltere Premier Ligi'nde top koşturan İlkay Gündoğan yıllık 8 Milyon Sterlin yani yaklaşık 176 Milyon TL kazanıyor.

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                    Haberler Saklambaç Sevgilisiyle Burcu Denizer’le bir mekandan çıkan Kaan Urgancıoğlu gazetecilerin aracına çarptı
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