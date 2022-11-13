Sevgilisiyle Burcu Denizer’le bir mekandan çıkan Kaan Urgancıoğlu gazetecilerin aracına çarptı

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve sevgilisi Burcu Denizer gece gezmesindeydi. Güzel vakit geçiren ikili çıkışta kameralara yakalandı. Aceleci tavırlar sergileyen çift sorular karşısında "Daha sonra konuşuruz, her şey yolunda" diyerek aracına geçti. Aracıyla hareket ettiği sırada gazetecilerin aracına vuran oyuncu ve sevgilisi bir anda neye uğradığını şaşırdı. Aracından Urgancıoğlu, aracına çarptığı basın mensubuna "Hatalı benim özür dilerim. Sen bana telefon numaranı ver, yarın halledelim" diyerek oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)
BİLDİĞİNİZ LİNET'İ UNUTUN
Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan Linet'i bu kez kimse tanıyamadı. Yüzünden Operasyon geçiren ünlü sanatçıya hayranları "Sana ne olmuş?" yorumları yaptı.
SÜRPRİZ NİKAH
Aslı Enver bir süredir beraber olduğu Berkin Gökbudak ile evlendi! Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver ters köşe yaptı. Sosyal medyadan nikah fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu mutluluğa "Evet" dedi. Ünlü oyuncunun nikah paylaşımına Ara Güler'in şu sözlerini eklemesi dikkat çekti: "Tesadüfen tanışılam insanlarla daha mutlu oluruz. Her şeyin kendiliğinden olanı güzel"