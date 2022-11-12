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    Tiktok'taki sahte hesabı Nesrin Cavadzade'yi çıldırttı: Yasal süreç başlatılmıştır | Saklambaç haberleri

    Nesrin Cavadzade TikTok’ta kendi adına açılan sahte hesap yüzünden çıldırdı. Sahte kullanıcıyla hesabı kapatması için irtibata geçen güzel oyuncu, “250 Bin TL” isteyen şahıs için yasal süreç başlattı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Tiktokzede

    Sosyal medyadaki etkinliğiyle adından sıkça söz ettiren Nesrin Cavadzade, TikTok'ta kendi adına açılan ve bir süredir kullanılan 51 Bin takipçili hesabı görünce şaşkına döndü. TikTok hesabı bulunmayan güzel oyuncu kendisinin adını kullanarak paylaşımlar yapan kullanıcıya ulaştı.



    Hesabı kapatması konusunda uyaran Cavadzade, "250 Bin TL verirseniz hesabı kapatırım" cevabını alınca sahte kullanıcıyı mahkemeye verdi. Sosyal medyadan bu konuyla ilgili paylaşım yapan ünlü oyuncu "Yasal süreç başlatılmıştır. Instagram dışında başka hiçbir mecrada resmi hesabım yoktur" dedi.



    BAŞARI ZİNCİRİ
    Pınar Soykan, hit şarkılarına yenisini daha ekledi. Ünlü sanatçının yeni single'ı "Zincir", dinleyicileri buluşdu. Soykan, uzun süredir üzerinde çalıştığı bu yeni şarkısına olan güvenini "Müzik listelerini uzun süre zincirleyeceğim!" sözleriyle dile getirdi.



        ANNESİYLE YARIŞIYOR
        Derin Talu da annesinin izinden gidiyor. Defne Samyeli'nin verdiği yaz pozlarından sonra kızı Derin Talu'da "Yaz bitmedi" pozları verdi. Kasım ortasında bikinili fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Talu, kendine hayran bıraktı.



        SEVİLEN GELİN
        Ivana Sert'in, eşi Sezer Dermenci'nin ailesiyle arasından su sızmıyor. İşletmeci kayınbabası Fevzi Dermenci'yle yemek masasında poz veren ünlü modacı, paylaştığı fotoğrafa "Babişkom" notunu düştü.



        GÜLÜMSE ÇEKİYORUM
        Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Pınar Sabancı tatil için Bali'ye gitti. Keyifli hallerini sosyal medyadan paylaşan sosyetik güzelin maymunlarla verdiği poz herkesi güldürdü. Maymunun selfie yapıp, kadraja girdikten sonra dişlerini çıkarması ortaya komik görüntüler çıkardı.



            EZBER BOZDU
            Özge Ulusoy uzun bir sürenin ardından sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile fotoğrafını paylaştı. Ulusoy, Instagram'dan yaptığı ezber bozan paylaşımına Ulusoy "Sevdiğim Bey ve ben" notunu düştü. Yakın arkadaşlarının düğün törenine katılan çift arkadaşlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.



            İNADINA VİZYONDA
            Efsane sanatçı Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsünü anlatan "Garip Bülbül Neşet Ertaş", tüm sorunlara rağmen vizyona giriyor. Usta sanatçının ailesi tarafından "Babamız bize hayatının film olmamasını vasiyet etti" diyerek çekilmesi istenmeyen projeyle ilgili son sözü mahkeme söylemişti. Yapımcı Mustafa Uslu, Ertaş'ın ailesine direndi ve filmi 23 Aralık'ta vizyona sokmak için tüm hazırlıkları tamamladı.



            'CAN'DAN MÜJDE
            Can Bonomo, önceki gün Ortaköy'de oğlu Roman'la görüntülendi. Yeni albüm hazırlığında olduğunu söyleyen şarkıcı, güzel havanın tadını çıkartıp oğluyla keyifli dakikalar geçirdi. Ünlü müzisyen, her zamanki gibi kendine özgü tarzıyla da dikkat çekti. (Aydın HAMZA)



                CAN BEBEK GELİYOR
                2016 yılında Fırat Parlak evlenen ve ikinci bebeğine hamile olan Burcu Kara dünyaya gelecek olan oğullarının adını açıkladı! Doğum yapmasına sayılı günler kala sosyal medyadan heyecanını dile getiren güzel oyuncu "Sağlıkla gelsin, adı da Can olsun dedik, artık Can Bey'i bekliyoruz" dedi.



                TATLI EKİP
                Güzel oyuncu ve şarkıcı Hande Subaşı, önceki gün Etiler'de köpekleriyle görüntülendi. "Köpeklerimle sosyalleşmeye çıktık" diyen oyuncu, müzikal kariyeri için de şunları söyledi: "Canlı performans yapmayı da tiyatro sahnesinde de şarkı söylemekten çok büyük zevk alıyorum." (Aydın HAMZA)



                'ANNEM GAYET İYİ'
                Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde annesi Nurten Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği şeklinde çıkan haberlere değinen Öztürk, "Tamamen yalan bir haberdi. Annemin sağlığı gayet iyi" dedi.



                    SADE BENSU
                    Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Dişindeki rahatsızlık nedeniyle doktora geldiğini söyleyen güzel oyuncu, bu nedenle konuşmakta güçlük çekti. Bensu Soral, sade ve spor tarzıyla da dikkat çekti.



                    ÖMER'İN ÇARESİZLİĞİ
                    Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim", bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekranlara geliyor. Dizinin bu akşamki bölüm konusu şöyle: Emel yetimhanede kalmak konusunda kararlıdır. Akif, Nebahat ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ömer'in çaresiz haliyle bir kez daha yüzleşen Sevgi, radikal bir karar alır.



                    TÜRKİYE ESRA EROL'DA İZLEDİ
                    Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 10 Kasım Perşembe günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %6,22 izlenme oranı ve %28,75 izlenme payı alarak birinci oldu.



                        EFSANE BENZERLİK
                        Son dönemin gözde isimlerinden Ecem Çırpan, geçtiğimiz günlerde bir marka için objektif karşısına geçti. 26 yaşındaki güzel model, kapüşonlu bir sweatshirt ile verdiği pozları sonrasında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kendisini çok ünlü "Afgan Kız" fotoğrafındaki Sharbat Gula ile benzeten Çırpan, "Uğraşsak bu kadar benzerlik olamazdı" yorumu yaptı.



                        BABA TELAŞ
                        Buğra Gülsoy, önceki gün eşi Nilüfer Gürbüz ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Bir mekanda üç saat oturduktan sonra çıkış yapan çift, hızlı adımlar ile araçlarına doğru yöneldi. Muhabirlerin sorularına yanıt vermek istemeyen Gülsoy, "Arkadaşlar Cemo okulda bizi bekliyor, geç kaldık. Başka zaman konuşalım, teşekkür ederim" diyerek oradan ayrıldı. (Aydın HAMZA)



                        DİRENÇ KOLYESİ
                        Hande Yener, bir mücevher markasının yüzü olarak ünlü yönetmen ve fotoğrafçı Selim Akar'ın objektifine poz verdi. Antalya Side 'de yapılan çekimlerde, bağışıklık sisteminin merkezi olarak bilinen Timus Bezi'ni uyarmaya yönelik uygulanan Timus Vuruşu'nu simüle eden kolyenin özel tasarımı dikkat çekti.

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                        6’lı masada adaylık savaşı çirkinleşti
                        Haberler Saklambaç Tiktok'taki sahte hesabı Nesrin Cavadzade'yi çıldırttı: Yasal süreç başlatılmıştır | Saklambaç haberleri
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