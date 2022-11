Tiktok'taki sahte hesabı Nesrin Cavadzade'yi çıldırttı: Yasal süreç başlatılmıştır | Saklambaç haberleri

CAN BEBEK GELİYOR

2016 yılında Fırat Parlak evlenen ve ikinci bebeğine hamile olan Burcu Kara dünyaya gelecek olan oğullarının adını açıkladı! Doğum yapmasına sayılı günler kala sosyal medyadan heyecanını dile getiren güzel oyuncu "Sağlıkla gelsin, adı da Can olsun dedik, artık Can Bey'i bekliyoruz" dedi.