Tiktok'taki sahte hesabı Nesrin Cavadzade'yi çıldırttı: Yasal süreç başlatılmıştır | Saklambaç haberleri





ÖMER'İN ÇARESİZLİĞİ

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim", bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekranlara geliyor. Dizinin bu akşamki bölüm konusu şöyle: Emel yetimhanede kalmak konusunda kararlıdır. Akif, Nebahat ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ömer'in çaresiz haliyle bir kez daha yüzleşen Sevgi, radikal bir karar alır.