Tiktok'taki sahte hesabı Nesrin Cavadzade'yi çıldırttı: Yasal süreç başlatılmıştır | Saklambaç haberleri

Sosyal medyadaki etkinliğiyle adından sıkça söz ettiren Nesrin Cavadzade, TikTok'ta kendi adına açılan ve bir süredir kullanılan 51 Bin takipçili hesabı görünce şaşkına döndü. TikTok hesabı bulunmayan güzel oyuncu kendisinin adını kullanarak paylaşımlar yapan kullanıcıya ulaştı.
Hesabı kapatması konusunda uyaran Cavadzade, "250 Bin TL verirseniz hesabı kapatırım" cevabını alınca sahte kullanıcıyı mahkemeye verdi. Sosyal medyadan bu konuyla ilgili paylaşım yapan ünlü oyuncu "Yasal süreç başlatılmıştır. Instagram dışında başka hiçbir mecrada resmi hesabım yoktur" dedi.
BAŞARI ZİNCİRİ
Pınar Soykan, hit şarkılarına yenisini daha ekledi. Ünlü sanatçının yeni single'ı "Zincir", dinleyicileri buluşdu. Soykan, uzun süredir üzerinde çalıştığı bu yeni şarkısına olan güvenini "Müzik listelerini uzun süre zincirleyeceğim!" sözleriyle dile getirdi.