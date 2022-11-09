Tertemiz 80 bin TL! Pelin Karahan oynadığı reklamda da servet değerindeki takılarını gözlere soktu





ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU

80 bin TL aldığı reklamdaki görüntüleriyle hiç de inandırıcı bulunmayan Pelin Karahan için sosyal medyada şöyle espriler yapıldı: "Zenginlerin demek ki tabakları da kirlenmiyor", "Kilo vermek için hiçbir yememiş olacak ki; tabakları tertemiz", "Bu kıyafeti bulaşık makinesi ve tablete gösterdiği saygı için mi giymiş?", "Ben de bir daha bulaşık makinemi yerleştirirken düğünde takılan bileziklerimi takacağım."