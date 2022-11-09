Prenses Alara! İngiliz Kraliyet Ailesi sadece onun mektubuna geri dönüş yaptı

Sosyete, bu dedikoduyla çalkalanıyor. Kraliçe Elizabeth'in Eylül'deki vefatının ardından Prens Charles, 'Kral' unvanını almıştı. Kraliyet Ailesi'ndeki bu değişim, Türkiye'deki birçok isim tarafından da yakından takip edildi. İş dünyasından birçok isim, mektup aracılığıyla Kral Charles'a tebriklerini iletti.
Cemiyet dünyasında kulaktan kulağa yayılan dedikoduya göre ise Kraliyet Ailesi adına resmi yollarla geri dönüşün yapıldığı tek kişi Alara Koçibey oldu.
2000'DE TANIŞMIŞLARDI
Yakın dostları Tuvana Büyükçınar ve Emine Kütük ile beraber bir mimarlık şirketi olan Alara Hanım, mektup gönderimini de hem kendisi hem de şirketi adına yaptı. Alara Koçibey, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden aldığı geri dönüşümü gizli tutmaya çalışsa da yine de dedikodu, kulaktan kulağa hızla yayıldı. Bu arada Alara Hanım, 2000 yılında çok özel bir davette o zamanın Prensi, şimdinin Kralı Charles ile tanışma fırsatı bulmuştu.