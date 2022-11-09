Prenses Alara! İngiliz Kraliyet Ailesi sadece onun mektubuna geri dönüş yaptı





2000'DE TANIŞMIŞLARDI

Yakın dostları Tuvana Büyükçınar ve Emine Kütük ile beraber bir mimarlık şirketi olan Alara Hanım, mektup gönderimini de hem kendisi hem de şirketi adına yaptı. Alara Koçibey, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden aldığı geri dönüşümü gizli tutmaya çalışsa da yine de dedikodu, kulaktan kulağa hızla yayıldı. Bu arada Alara Hanım, 2000 yılında çok özel bir davette o zamanın Prensi, şimdinin Kralı Charles ile tanışma fırsatı bulmuştu.