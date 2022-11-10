Tertemiz 80 bin TL! Pelin Karahan oynadığı reklamda da servet değerindeki takılarını gözlere soktu

Geçtiğimiz haftalarda değeri 2 milyon TL'yi bulan takılarını göstermek için şekilden şekle giren Pelin Karahan, yine sosyal medyanın diline düştü. Güzel oyuncu, önceki gün sosyal medyasından bir bulaşık deterjanı markasının reklamını yaptı. Tablet deterjanla bulaşıklarını yıkıyormuş gibi video çeken Pelin Karahan'ın görüntüleri, alay konusu oldu. Bulaşık makinesine koyduğu tüm tabakları tertemiz ve binlerce TL değerinde olan güzel oyuncu, yine servet değerindeki takılarını da gözlere soktu.







ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU

80 bin TL aldığı reklamdaki görüntüleriyle hiç de inandırıcı bulunmayan Pelin Karahan için sosyal medyada şöyle espriler yapıldı: "Zenginlerin demek ki tabakları da kirlenmiyor", "Kilo vermek için hiçbir yememiş olacak ki; tabakları tertemiz", "Bu kıyafeti bulaşık makinesi ve tablete gösterdiği saygı için mi giymiş?", "Ben de bir daha bulaşık makinemi yerleştirirken düğünde takılan bileziklerimi takacağım."







Karahan, bulaşık makinesini yerleştirirken servetlik takılarından da ödün vermedi.