Sınırsız başarı! Türk dizileri İspanya gündemine oturdu: Kalitesi tartışılmaz, görüntüler efsane ve senaryolar sürükleyici

Yurt dışındaki başarısını her yıl artıran Türk dizileri, son dönemde İspanya'yı ele geçirdi. Ülkenin en çok izlenen dizilerinin yüzde 90'ını Türk yapımların oluşturması, ülkede gündem yarattı. İspanyol basını sosyologlarla görüşüp olayın nedenini araştırırken uzmanlar, Türk dizilerinin İspanya'daki başarısını 'kültürel benzerliğe' bağladı. İspanyol ve Türk kültürleri arasındaki benzerliğin yanı sıra 'kültürel merak' da başarının etkenlerinden. İspanyol televizyon yöneticileri ise "Türk dizilerinin kalitesi tartışılmaz, görüntüler efsane ve senaryolar sürükleyici" yorumunda bulundu.
ATV BAŞARISINI KANITLIYOR
ATV'nin geçtiğimiz sezon final yapan dizisi "Bir Zamanlar Çukurova", ülkede reyting rekorları kırıyor. ATV'nin diğer eski dizilerinden "Sıla" ve "Sen Anlat Karadeniz" de her hafta milyonlarca İspanyol'un evine konuk oluyor. İspanya'da Türk dizileri 2018'de ekranda 29 bin saat gösterilirken bu sayı, 2020'de 197 bin 180'e çıktı. Bu sayının şimdi ise 250 bin olduğu tahmin ediliyor.
Bir Zamanlar Çukurova, İspanya'da da reyting rekorları kırıyor.