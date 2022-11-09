Sınırsız başarı! Türk dizileri İspanya gündemine oturdu: Kalitesi tartışılmaz, görüntüler efsane ve senaryolar sürükleyici





ATV BAŞARISINI KANITLIYOR

ATV'nin geçtiğimiz sezon final yapan dizisi "Bir Zamanlar Çukurova", ülkede reyting rekorları kırıyor. ATV'nin diğer eski dizilerinden "Sıla" ve "Sen Anlat Karadeniz" de her hafta milyonlarca İspanyol'un evine konuk oluyor. İspanya'da Türk dizileri 2018'de ekranda 29 bin saat gösterilirken bu sayı, 2020'de 197 bin 180'e çıktı. Bu sayının şimdi ise 250 bin olduğu tahmin ediliyor.