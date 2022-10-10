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    Derin Mermerci 1915 Çanakkale Köprüsü’ne övgüler yağdırdı: "San Francisco Köprüsü yanında halt yemiş"

    Dünyanın birçok ülkesini gezen cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Derin Mermerci, 1915 Çanakkale Köprüsü’ne övgüler yağdırdı. Derin Hanım, "San Francisco Köprüsü halt yemiş" ifadesi kullanarak gurur duyduğunu belirtti.

    Derin övgü
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    Cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Derin Mermerci, önceki gün Çanakkale'deki bienale gitmek için 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullandı.



    İlk kez geçtiği köprü karşısındaki hayranlığını sosyal medya hesabından dile getiren Derin Hanım, "San Francisco Köprüsü halt yemiş" ifadesi kullandı.

    Bugüne kadar dünyanın sayısız ülkesini ziyaret eden Derin Mermerci, 2023 metrelik orta açıklığıyla "dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını elinde bulunduran 1915 Çanakkale Köprüsü için "Muhteşem olmuş, gururlandım" dedi.
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        Haberler Saklambaç Derin Mermerci 1915 Çanakkale Köprüsü’ne övgüler yağdırdı: "San Francisco Köprüsü yanında halt yemiş"
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