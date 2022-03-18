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Destan taçlanıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor: İşte köprünün bilinmeyen özellikleri

"Simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Asya ile Avrupa'yı bu kez Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayacak olan köprü, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri...

18.03.2022 09:09 - Son Güncelleme: 18.03.2022 09:22
Destan taçlanıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor: İşte köprünün bilinmeyen özellikleri

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde bugün Başkan Erdoğan tarafından açılacak.

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Destan taçlanıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor: İşte köprünün bilinmeyen özellikleri

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

Destan taçlanıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor: İşte köprünün bilinmeyen özellikleri

İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı.

Destan taçlanıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor: İşte köprünün bilinmeyen özellikleri

Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.

Destan taçlanıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor: İşte köprünün bilinmeyen özellikleri

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

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