Destan taçlanıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor: İşte köprünün bilinmeyen özellikleri
"Simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Asya ile Avrupa'yı bu kez Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayacak olan köprü, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri...
18.03.2022 09:09 - Son Güncelleme: 18.03.2022 09:22
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde bugün Başkan Erdoğan tarafından açılacak.
Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.