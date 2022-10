Yılın gecesi! GQ Türkiye “Men of the Year” 2022 gecesinde yıldızlar geçidi

Men Of The Year" 2022'nin bu yıla özgü teması "Co- Existence / Birlikte Varolmak". GQ Türkiye'nin 10. yıldönümünü kutlayan detaylarla renklenecek, bu sene 3. kez ana sponsor olan Samsung Galaxy desteği ve Peugeot'nun katkılarıyla geleceğe özel bir bakış sunan "Men Of The Year" 2022 gecesi Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.



GQ Türkiye, yayın tarihinin 10. yıldönümünde geride bıraktığı 10 yılda değişen dünyaya adapte olarak yayıncılığa sağduyu ve empati ile yaklaşırken bu öngörüden ilham alarak çıktığı yolculukta da geçmişe ışık tutuyor



"Men Of The Year" 2022 gecesinde, GQ Türkiye'nin 10. yılına özel 10 ana ödül kategorisi yer alıyor. Kategoriler arasında bulunan Yılın Oyuncusu, Yılın Kadını, Yılın Tasarımcısı, Yılın Stil Sahibi Erkeği, Yılın Spor İnsanı, Yılın Yükselen Yıldızı, Yılın Şefi, Yılın Komedyeni, Yılın Ekran Yüzü ve Yılın Hype'ı ödüllerine ek olarak 10. Yıla Özel Allure Başarı Ödülü, Eşitlik Ödülü, Yılın İlham Vereni ve Yılın İkonu da sahiplerini bulacak.