İtalya’yı salladı! Can Yaman'ın İtalyan güzel Francesca Chillemi ile rol aldığı dizi ülkede reyting rekoru kırdı

Şöhreti ülke sınırlarını aşan yakışıklı oyuncu Can Yaman, çok önemli bir başarıya daha imza attı. Yakışıklı oyuncu İtalya'nın Canale 5 kanalında rekorları alt-üst etti. Viola Come İl Mare (Deniz Gibi Mor) adlı dizinin önceki gün yayınlanan ilk bölümü, 20.4 reyting aldı. Başrollerinde Can Yaman ve İtalya'nın en başarılı genç oyuncularından Francesca Chillemi'nin yer aldığı dizi, sosyal medyada da kısa sürede trend topic oldu.