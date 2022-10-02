İtalya’yı salladı! Can Yaman'ın İtalyan güzel Francesca Chillemi ile rol aldığı dizi ülkede reyting rekoru kırdı





ÇOK HEYECANLANDIM

Modaya ilgisi olan Vitale, hiç tanımadığı babasını bulmak için Paris'ten Palermo'ya taşındığında bir gazetenin yazı işlerinde çalışmaya başlıyor. Bu süreçte insana hiç güveni olmayan polis müfettiş Francesco Demir'le tanışıması, ikilinin bir cinayet davasında birlikte çalışmaya başlamasıyla dizide aksiyon zirveye çıkıyor. İtalyan medyasına konuşan Yaman, "Dizinin senaryosunu ilk okuduğumda, çok heyecanlanmıştım" dedi.

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