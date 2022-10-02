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    İtalya’yı salladı! Can Yaman'ın İtalyan güzel Francesca Chillemi ile rol aldığı dizi ülkede reyting rekoru kırdı

    Can Yaman, Çizme’yi salladı. Yakışıklı oyuncunun İtalyan güzel Francesca Chillemi ile rol aldığı ‘Deniz Gibi Mor’ adlı dizinin ilk bölümü, Canale 5’te yayınlandı. Dizi, yüzde 20.4 ile ülkenin reyting rekorunu kırdı.

    İtalya’yı salladı!

    Şöhreti ülke sınırlarını aşan yakışıklı oyuncu Can Yaman, çok önemli bir başarıya daha imza attı. Yakışıklı oyuncu İtalya'nın Canale 5 kanalında rekorları alt-üst etti. Viola Come İl Mare (Deniz Gibi Mor) adlı dizinin önceki gün yayınlanan ilk bölümü, 20.4 reyting aldı. Başrollerinde Can Yaman ve İtalya'nın en başarılı genç oyuncularından Francesca Chillemi'nin yer aldığı dizi, sosyal medyada da kısa sürede trend topic oldu.



    PARİS'TE AŞK BAŞKADIR
    Can Yaman'a milyonlarca beğeni ve tebrik mesajı geldi. Dizinin heyecan dolu seraryosuyla dikkat çekiyor. Yaman, dizide müfettiş Francesco Demir'i canlandırırken, cesur gazeteci Viola Vitale'ye ise Francesca Chillemi hayat veriyor. Demir ile Vitale'nin aşkı, dizinin ana temasını oluşturuyor.



    ÇOK HEYECANLANDIM
    Modaya ilgisi olan Vitale, hiç tanımadığı babasını bulmak için Paris'ten Palermo'ya taşındığında bir gazetenin yazı işlerinde çalışmaya başlıyor. Bu süreçte insana hiç güveni olmayan polis müfettiş Francesco Demir'le tanışıması, ikilinin bir cinayet davasında birlikte çalışmaya başlamasıyla dizide aksiyon zirveye çıkıyor. İtalyan medyasına konuşan Yaman, "Dizinin senaryosunu ilk okuduğumda, çok heyecanlanmıştım" dedi.

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    Haberler Saklambaç İtalya’yı salladı! Can Yaman'ın İtalyan güzel Francesca Chillemi ile rol aldığı dizi ülkede reyting rekoru kırdı
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