Kenan İmirzalıoğlu, Lalin'in Sinem Kobal'a, Leyla'nın kendisine benzediğini söyledi

EŞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Eşi Sinem Kobal'a da övgüler yağdıran başarılı sanatçı, "Sinem'den muhteşem bir anne çıktı. Annelik onun için en önemli şey. Çocukların her şeyiyle an an kendisi ilgileniyor. Onun anneliğini gördükçe Sinem'e saygım tekrar tekrar katlanmaya başlıyor" dedi. Bu arada Kenan İmirzalıoğlu, yeni film teklifleri geldiğini söylerken "Senaryo yazmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği şu yanıtla güldürdü: "Yazdıklarım henüz bir mesaj kısmına geçemedi."

