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    Kenan İmirzalıoğlu, Lalin'in Sinem Kobal'a, Leyla'nın kendisine benzediğini söyledi

    Kenan İmirzalıoğlu, Lalin’in Rize Hemşinli olan annesi Sinem Kobal’a; yaklaşık beş aylık Leyla’nın ise kendisine benzediğini söyledi. Ankaralı sanatçı, “Leyla, birazdan Bozdağ’a dönecekmiş gibi ağlıyor” esprisi yaptı.

    AYDIN HAMZA
    Leyla İç Anadolu, Lalin Karadeniz

    ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalioğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, yeni sezonda da milyonları ekrana kilitleyecek programı için şöyle dedi: "Seyirciler ve de en önemlisi çocuklar çok seviyor; ondan dolayı çok mutlu oluyorum. Bilgi ve kültür yarışmasının yanı sıra aile programı olması; anne, baba, dedeler ve çocukların bir araya gelip izlemesi çok kıymetli. O yüzden ben de sunmak istemiştim." Mayıs sonunda ikinci kez babalık sevinci yaşayan Kenan İmirzalioğlu, Lalin ve Leyla sorulunca ise şöyle samimi açıklamalar yaptı: "Leyla, baya iç Anadolu kızı oldu. Ağlaması birazdan Bozdağ'a dönecekmiş gibi ağlıyor. Nejat Ertaş, türkü söyleyecekmiş gibi ağlıyor. Hakikaten tam bir iç Anadolu kızı gibi. Lalin ise daha Karadeniz kızı gibi duruyor."



    EŞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI
    Eşi Sinem Kobal'a da övgüler yağdıran başarılı sanatçı, "Sinem'den muhteşem bir anne çıktı. Annelik onun için en önemli şey. Çocukların her şeyiyle an an kendisi ilgileniyor. Onun anneliğini gördükçe Sinem'e saygım tekrar tekrar katlanmaya başlıyor" dedi. Bu arada Kenan İmirzalıoğlu, yeni film teklifleri geldiğini söylerken "Senaryo yazmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği şu yanıtla güldürdü: "Yazdıklarım henüz bir mesaj kısmına geçemedi."

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