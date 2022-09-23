Kenan İmirzalıoğlu, Lalin'in Sinem Kobal'a, Leyla'nın kendisine benzediğini söyledi

ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalioğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, yeni sezonda da milyonları ekrana kilitleyecek programı için şöyle dedi: "Seyirciler ve de en önemlisi çocuklar çok seviyor; ondan dolayı çok mutlu oluyorum. Bilgi ve kültür yarışmasının yanı sıra aile programı olması; anne, baba, dedeler ve çocukların bir araya gelip izlemesi çok kıymetli. O yüzden ben de sunmak istemiştim." Mayıs sonunda ikinci kez babalık sevinci yaşayan Kenan İmirzalioğlu, Lalin ve Leyla sorulunca ise şöyle samimi açıklamalar yaptı: "Leyla, baya iç Anadolu kızı oldu. Ağlaması birazdan Bozdağ'a dönecekmiş gibi ağlıyor. Nejat Ertaş, türkü söyleyecekmiş gibi ağlıyor. Hakikaten tam bir iç Anadolu kızı gibi. Lalin ise daha Karadeniz kızı gibi duruyor."