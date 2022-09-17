Burak Deniz'den skandal tartışma! Nilperi Şahinkaya'ya küfredince sevgilisi Emre Yusufi ile karşı karşı geldi

Oyuncu Burak Deniz hakkında şoke eden bir iddia ortaya çıktı. Yeni dizisinin çekimleri için bir süredir Adana'da olan ünlü oyuncu, alkolü fazla kaçırınca ortamı gerdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; olay iddialara göre şöyle gelişti: Deniz önceki gece 02.00 sıralarında otele gitti. Ünlü oyuncu, Altın Koza Film Festivali nedeniyle sevgilisi Emre Yusufi'yle Adana'ya giden Nilperi Şahinkaya'nın oturduğu masaya birkaç kez gidip geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz, taşkınlık çıkarınca Şahinkaya masayı terk etti. Şahinkaya'ya "S...r git" diye küfür eden Burak Deniz, yine iddiaya göre güzel oyuncunun arkasından da "Or..." diye bağırdı. Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz'in üzerinde yürüdü. Araya Yusufi'nin arkadaşı girdi. Burak Deniz "Bana mı vuracaksın, vur hadi" diye bağırmaya devam etti.