Burak Deniz’in olay çıkardığı Nilperi Şahinkaya’nın masayı terk ettiği iddia edildi! Açıklamalar peş peşe geldi! İpler iyice gerildi
Başrolünü Serenay Sarıkaya ile üstlendiği Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'da olan Burak Deniz, şehre Altın Koza Film Festivali için gelen Nilperi Şahinkaya ile tartıştı. İddiaya göre; alkolü fazla kaçıran Burak Deniz, bir süre sonra olay çıkardı ve Nilperi Şahinkaya masayı terk etti. Bunun üzerine Deniz'in Nilperi Şahinkaya'ya küfür ettiği öne sürüldü. Magazin gündemi söz konusu iddia ile çalkalanırken taraflardan açıklamalar peş peşe geldi. İşte olayın detayları ve ünlü oyuncuların açıklamaları...
Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'da olan oyuncu Burak Deniz'in alkolü fazla kaçırınca oteli birbirine kattığı öne sürüldü.
İddiaya göre; Serenay Sarıkaya ile başrolünü üstlendiği "Şahmeran" dizisi için Adana'da olan Burak Deniz, dün gece saat 02.00 sıralarında şehre Altın Koza Film Festivali için gelen Nilperi Şahinkaya'nın kaldığı otele gitti.
Burada sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşlarıyla oturan Nilperi Şahinkaya'yı görünce onların masasına uğrayan Deniz'in bir süre sonra taşkınlık çıkarmasıyla ortalık karıştı. Masayı terk etmek isteyen Nilperi Şahinkaya'ya meslektaşının küfür ettiği öne sürüldü.
Görgü tanıklarının anlattıklarına göre; Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz'in üzerinde yürüdü. Araya Yusufi'nin arkadaşı girdi.
Burak Deniz "Bana mı vuracaksın, vur hadi" diye bağırmaya devam etti. Çevredekiler hemen Burak Deniz'i otelden uzaklaştırdı. Burak Deniz'in başka otelde kaldığı ve daha önce Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi'yi hiç tanımadığı öğrenildi.