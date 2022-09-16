Burak Deniz’in olay çıkardığı Nilperi Şahinkaya’nın masayı terk ettiği iddia edildi! Açıklamalar peş peşe geldi! İpler iyice gerildi

Burak Deniz "Bana mı vuracaksın, vur hadi" diye bağırmaya devam etti. Çevredekiler hemen Burak Deniz'i otelden uzaklaştırdı. Burak Deniz'in başka otelde kaldığı ve daha önce Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi'yi hiç tanımadığı öğrenildi.